Herson on vapaa – mitä seuraavaksi? Nämä 5 skenaariota ovat nyt mahdollisia

”Ukraina voi voittaa sodan vain olemalla hyökkäyskannalla.”

Ukrainalaiset saavuttivat merkittävän voiton perjantaina 11. marraskuuta.

He vapauttivat Dneprjoen varrella sijaitsevan strategisesti tärkeän Hersonin kaupungin, joka oli ollut venäläisten hallussa maaliskuun alusta lähtien. Hersonin vastahyökkäystä on odotettu käytännössä loppukesästä asti.

Mitä sodassa tapahtuu seuraavaksi? Seuraavassa viisi eri vaihtoehtoa.

1. Talvitauko

Kreml ilmoitti viime viikolla, että sen joukot vetäytyvät Hersonista ja ryhmittyvät uudelleen Dneprjoen toiselle rannalle.

Yhdysvaltain viranomaiset arvelevat, että lähestyvä talvi hidastaa sotimista. Jos lunta sataa, ja sää kylmenee, huonosti varustetun Venäjän armeijan on vaikea tehdä uusia iskuja.

– Maasto muuttuu todella mutaiseksi, mikä tekee vaikeaksi lähteä laajoihin iskuihin, Yhdysvaltain puolustusministeriön alivaltiosihteeri Colin Kahl selvitti viime viikolla toimittajille New York Timesin mukaan.

Ukrainalaiset ovat saaneet vallattua Dneprjoen koko länsirannan.

Venäläiset ovat perääntyneet useiden kuukausien ajan melkein kaikkialla, eikä joukoilla ole tällä hetkellä hyökkäysvoimaa. Talvitauko palvelisi Venäjän etuja, sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvelee.

– Venäläiset yrittävät stabilisoida seuraavaksi rintamalinjat.

Uusien rintamalinjojen rakentamisen ohella venäläiset jatkavat iskuja ukrainalaisten infrastruktuuriin, Käihkö uskoo.

Näitä iskuja ei ole ollut viimeisen reilun viikon aikana, minkä syynä voi Käihkön mielestä olla se, että venäläiset odottavat kylmän sään tuloa. Silloin iskujen vaikutus on suurempi.

Toinen vaihtoehto on se, ettei Venäjällä ole keinoja hyökkäyksiin.

2. Ukrainalaiset hyökkäävät Dneprin yli

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö uskoo, ettei Ukrainan sodassa tule talvitaukoa, vaan sota jatkuu.

Ukrainalaisilla ei ole haluja lopettaa, sillä he ovat näyttäneet, että heillä on sodankäynnissä aloite.

Lisäksi oma kansa ja myös länsimaat odottavat, että Ukrainan rintamalla tapahtuu jonkinlaista etenemistä. Jos sodankäyntiin tulisi taukoa, heräisi kysymys siitä, pystyykö Ukraina vapauttamaan alueitaan.

Ukrainalaiset tietävät myös, että keväällä Venäjälle on tulossa lisää voimaa mobilisoiduista joukoista.

– Tosiasia on, että Ukraina voi voittaa sodan vain olemalla hyökkäyskannalla ja vapauttamalla alueensa.

Mistä Ukraina yrittää seuraavaksi hyökätä?

– Tätä ei tietysti tiedetä. Ukraina varmaankin yrittää yllättää sekä meidät että Venäjän, Käihkö vastaa.

Yksi suunta on edetä Hersonista eteenpäin kohti Krimin niemimaata. Hersonista jatkamisessa on ongelmana se, että vastassa on Dneprjoki, jonka vastarannalle venäläiset ovat kaivaneet puolustusasemia.

Hersonin alueella Kyselivkan kylässä asuva Valentina Buhaiova kiittelee ukrainalaisia vapauttajia.

3. Ukrainalaiset iskevät uusista suunnista

Dneprin ylittäminen ja hyökkäys Hersonista itään olisi vaikea operaatio ukrainalaisille.

Ilmari Käihkön mielestä looginen suunta ukrainalaisille olisi lähteä Zaporizzjasta kohti etelää ja Melitopolia.

– Kolmas suunta olisi Donbassin ja Luhanskin suunta, mutta siellähän koko ajan jo soditaan.

Venäläiset ovat kaivaneet puolustusasemia muun muassa itärintamille, mikä viittaa Käihkön mielestä siihen, ettei venäläisillä itsellään ole voimaa lähteä vastahyökkäyksiin lähitulevaisuudessa.

Oxfordin yliopistossa kansainvälisiä suhteita tutkiva Samuel Ramani muistuttaa Twitterissä, että venäläiset eivät ole valmistautuneet Zaporizzjasta tulevaan iskuun eivätkä ole rakentaneet sinne puolustuslinjoja.

Asiasta on varoittanut Venäjällä yksityinen Wagnerin palkka-armeija.

– Ukraina voisi tehdä nopean iskun Melitopolista Berdianskiin ja katkaista venäläisten kaikki huoltoreitit, Ramani kirjoittaa.

Hersonin alueella asuva Natalia Porkhun odottaa ukrainalaisia sotilaita.

4. Venäjä vahvistaa joukkoja ja iskee keväällä

Venäjän pyrkimyksenä on kouluttaa talven aikana uusia miehiä ja parantaa varustusta. Keväällä Venäjän armeija voisi lähteä Ukrainassa uusiin iskuihin.

Venäjän on oman ilmoituksensa mukaan 320 000 mobilisoitua miestä.

– Pitää tietysti olla lähdekriittinen, mutta onhan 320 000 miestä valtava määrä, Ilmari Käihkö sanoo.

Aiemmin Venäjällä on ollut Ukrainassa 200 000 miestä.

Venäjä pyrkii Käihkön mukaan siihen, että heidän joukkonsa ovat suuremmat kuin Ukrainalla ja että määrä korvaa laadun.

On vielä kysymysmerkki, onko joukoilla kykyä kääntää sodankulkua.

– On paljon anekdootista todistusaineistoa siitä, että mobilisoidut joukot ovat huonosti koulutettuja, huonosti varustettuja ja huonosti johdettuja. Rakenteelliset ongelmat eivät ole hävinneet yhtään mihinkään.

Venäjän armeija on kärsinyt aiemmin myös moraaliongelmista.

Moraalia ei Käihkön mukaan paranna se, että jos aiemmin Ukrainaan otettiin sopimussotilaita, niin nyt sinne pakotetaan ihmisiä, jotka eivät tahdo olla Ukrainassa eivätkä ole saaneet koulutusta tai kunnollisia varusteita.

Taisteluja on käyty Hersonin alueella, Myroluibivkan kylän kirkossa.

5. Yksi henkilö lopettaa sodan

Sekä Venäjä että Ukraina toivovat, että tapahtuisi jotakin yllättävää, joka kääntäisi sodan, Ilmari Käihkö sanoo.

Venäjä toivoo, että mielipiteet Ukrainan auttamiseen muuttuvat lännessä.

– Lännessä taas toivotaan, että presidentti Vladimir Putinin terveyden tila romahtaa, hän poistuu kuvioista ja ongelma on selvitetty.

Käihkön arvioi, että jos Putin ei päätä joukkojen lähtemisestä kotiin, sota Ukrainassa jatkuu. Ukrainalaisten on mahdotonta lopettaa sotaa ja hyväksyä Venäjän ehtoja.

– Yksi henkilö pystyy sodan lopettamaan, ja se on Vladimir Putin. Syyskuussa hän eskaloi sotaa ja tulivat mobilisoinnit ja pakkoliitokset. Hän ei näyttänyt minkäänlaisia merkkejä siitä, että hän olisi luovuttamassa.

Näyttää siltä, että Ukrainan sota jatkuu.