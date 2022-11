Hersonissa on vanha ruotsalainen kylä – nyt se on vapaa Venäjän joukoista

Dneprjoen rannalla Hersonissa sijaitsee Gammalsvenskby, joka on nimensä mukaisesti vanha ruotsalainen kylä.

Historian erikoisten oikkujen takia Etelä-Ruotsissa sijaitseva pieni ruotsalainen kylä Gammalsvenskby joutui maaliskuussa venäläismiehityksen alle.

Nyt venäläismiehittäjät lähtivät, kertoi ruotsalainen Svenskbyboarna-järjestö perjantaina. Ennen lähtöään venäläiset tuhosivat kaikki sähkötolpat ja miinoittivat aluetta. Viimeisenä he tuhosivat Kungsvägenin – joka rakennettiin Ruotsin kuningasparin vierailua varten vuonna 2008 – ja tien läheiseen Novo Berislaviin.

Venäjä on vetäytynyt viime päivinä Länsi-Hersonista ja Ukrainan joukot ovat edenneet alueella pikavauhtia.

Gammalsvenskby sijaitsee Hersonin alueella Dneprjoen länsirannalla Hersonin kaupungin ja Kahovkan padon välissä. Se on nykyisin osa Zmiivkan kylää.

Gammalsvenskbyn ruotsinkieliseen yhteisöön kuuluva Lilja Malmas kertoi perjantaina Hufvudstadtsbladetille miehityksestä. Hän oli haastatteluhetkellä Kiovassa päästäkseen lääkäriin, koska lääkäriin pääseminen oli Gammalsvenskbyssä miehityksen myötä mahdotonta.

– Venäläiset sotilaat ovat miehittäneet kylämme ja asettuneet taloihin, jotka ovat tyhjiä kyläläisten paettua. He vievät kaiken, mitä haluavat – ruokaa, sähkölaitteita ja ajoneuvoja, Malmas kertoi HBL:lle sujuvalla ruotsilla.

Tuhatkunta vironruotsalaista käskettiin asettumaan Hiidenmaan alueelta Etelä-Ukrainaan 1700-luvun lopulla. Asukkaat perustivat Dneprin rannalle ruotsalaisen kylän, jossa on säilynyt tähän päivään saakka pala ruotsalaista kulttuuria.

Lilja Malmas kertoo HBL:lle, että he tapasivat kokoontua joka sunnuntai ruotsinkieliseen illanviettoon. Sodan aikana perinne katkesi. Monet muuttivat pois kylästä. Kylässä eivät ole kahteen viikkoon toimineet sähköt eikä juokseva vesi. Hiiltäkään ei ole ostettavaksi, mutta Malmasilla ja hänen miehellään on onneksi pieni hiilivarasto talven varalle. Maata viljelevällä perheellä on ruokaa omasta takaa, mikä on hyvä, sillä kaikesta on pulaa.

Ukrainalainen Olga siirsi lehmäänsä Gammalsvenskbyssä keväällä 2007.

Yksi sodan aikana Gammalsvenskbystä paenneista on Marina Buskas, 19, joka kertoi tarinansa Ylelle kesällä Gotlannissa. Buskas opiskeli oikeustiedettä Nova Kahovkassa parinkymmenen kilometrin päässä kotikylästään, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa. Tie kotikylään ja sieltä perheen kanssa Ruotsiin oli pitkä ja vaikea.

– He ovat pommittaneet siellä, ja he ovat tukkineet tien siellä. Ja sitten meillä oli vain yksi tie jäljellä. Mutta... sitten venäläisetkin olivat siellä, hän kertoi.

– Rakastan Gammalsvenskbyä hyvin paljon. Gammalsvenskby on ainutlaatuinen kylä koko Ukrainassa ja koko maailmassa. Elämäni Gammalsvenskbyssä oli oikeastaan todella, todella hauskaa – – juokseminen, jalkapallon pelaaminen... Rakastan kävelemistä... Meillä on Dnepr.

Gammalsvenskbyn nimikylttiä koristavat Ruotsin kolme kruunua. Alla lukee yhdyskunnan perustusvuosi 1782.

Ruotsin valtiopäivillä käsitellyn aloitteen mukaan Gammalsvenskbyn kylän 2 400 asukkaasta noin 50 puhuu yhä ruotsia. Ennen hyökkäyssotaa julkaistussa ruotsalaisasiakirjassa kylän kuvaillaan olevan elinstandardeiltaan kuin Ruotsi 1950–1960-luvulla. Maatalous on merkittävä elinkeino.