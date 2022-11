Katso kuvat: Näin Ukraina juhli Hersonin vapauttamista

Venäjä on vetäytynyt Hersonin alueen länsiosista ja aluepääkaupungista. Ukrainalaiset ovat ottaneet ilon irti suuresta symbolisesta voitosta.

Koko Länsi-Hersonin alue on vapautettu, ja Ukrainan joukot jatkavat nopeaa etenemistään alueella, kertoo muun muassa ajatushautomo Institute for the Study of War. Ukrainan armeija saavutti perjantaina suuria voittoja. Hersonin kaupunki oli ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjä on vallannut hyökkäyssodan aikana. Nyt sekin on taas Ukrainan käsissä – ja ukrainalaisten ilo valloillaan.

Näin Hersonin vapautusta on juhlittu:

Ukrainalaiset juhlivat Hersonin keskustassa Vapaudenaukiolla.

Hersonin keskusta täyttyi iloisista ukrainalaisista.

Suuri väkijoukko juhli kaupungissa, kun Ukrainan joukot etenivät.

Opettaja Jurii Nevoltshuk antoi sinikeltaisten lippujen liehua vasta vapautetussa Blahodatnen kylässä Hersonin alueella.

Mies repi venäläisen mainostaulun alas Bilozerkassa Hersonin alueella.

Ihmiset kokoontuivat Kiovan Maidanille juhlimaan Hersonin vapautusta.

Kiovassa liikenteessä oli myös lapsia.

Ukrainan sininen ja keltainen värittivät kansaa.

11.11.2022, Herson, Ukraina, kyltissä lukee.