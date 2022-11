Suurvaltojen ydinasepelote seisoo kolmen tukijalan varassa. Suuret ydinasevaltiot kykenevät laukaisemaan maailman tuhoisimpia aseita siiloista, lentokoneista ja sukellusveneistä.

Ohjussukellusveneet ovat ydinasepelotteen kolmijalan eli triadin mystisin komponentti. Ydinsodassa ne ovat vastaiskun välineitä, sillä ne partioivat syvällä, näkymättömissä ja jatkuvassa valmiudessa. Pelotteen keskeisenä elementtinä on pitää sukellusveneiden liikkeet salassa, jotta vastustaja ei kykene varjostamaan ja tuhoamaan niitä.

Miehittämättömien vedenalaisten järjestelmien (UUV) ja autonomisten vedenalaisten järjestelmien (AUV) nopea kehitys saattaa muuttaa suurvaltojen meristrategiaa, sillä näitä laitteita voidaan käyttää sukellusveneiden valvontaan ja metsästykseen. Perinteisesti ohjussukellusveneiden liikkeitä seuraavat hyökkäyssukellusveneet ja kiinteät merenalaiset valvontaketjut, mutta miehittämätön teknologia on vahvasti tulossa täydentämään niitä. Käykö suurten ohjussukellusveneiden tila kohta ahtaaksi?

Miehittämättömät sukelluslaitteet ovat käyttökelpoisia myös miinantorjunnassa ja iskuissa merenalaisia viestiyhteyksiä vastaan. Niitä on voitu käyttää myös Nord Stream -kaasuputkiin syyskuussa kohdistuneessa sabotaasissa.

Maailman merivoimat joutuvat myös suojaamaan pinta-aluksiaan uudelta uhkalta: miehittämättömiltä ”pommiveneiltä”.

Arvovaltainen joukko asiantuntijoita pohti merellistä ydinasepelotetta ja merisodankäynnin teknologian kehitystä Tukholman rauhantutkimuslaitoksen Siprin turvallisuuskonferenssissa torstaina. Seuraavassa Siprin tilaisuuteen ja alan suomalaistutkimukseen perustuva katsaus merisodankäynnin teknologian kehitykseen ja strategiseen vakauteen maailman merillä.

Havainnekuva Britannian merivoimille suunnitellusta Dreadnought-luokan ohjussukellusveneestä. Ensimmäisen aluksen rakennustyöt ovat jo alkaneet.

Millaista uutta vedenalaista teknologiaa merisotaan kehitetään?

Meneillään on kilpavarustelu. Yhdysvallat rakentaa 12 uutta Columbia-luokan ohjussukellusvenettä ja investoi miljardisummia miehittämättömien vedenalaisten järjestelmien kehittämiseen. Britannia on uusimassa ohjussukellusveneitään korvaamalla vanhentuvat Vanguard-luokan veneet uusin Dreadnought-luokan venein ensi vuosikymmeneltä alkaen. Venäjällä ja Kiinalla on omat kunnianhimoiset sukellusveneohjelmansa.

Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina kilpailevat myös esimerkiksi niin sanottujen XLUUV-laitteiden kehityksessä. Ne ovat kookkaita vedenalaisia järjestelmiä, jotka voivat kuljettaa mukanaan monipuolista varustusta – myös aseita. Yhdysvaltain merivoimat suunnittelee tällaisille aluksille muun muassa miinanlaskutehtäviä. Ne voivat kuljettaa miinoja, jotka lepäävät merenpohjassa ja laukaisevat torpedon, jos ne havaitsevat vastustajan sukellusveneen.

Yhdysvaltain merivoimat testasi Knifefish-UUV:ta Massachusettsinlahdelle toukokuussa 2019. Järjestelmä on suunniteltu miinanetsintään.

Meristä on tulossa entistä ”läpinäkyvämpiä”, sillä sukellusveneiden valvonta miehittämättömien laitteiden avulla kehittyy jatkuvasti.

Siprin verkkoseminaarissa torstaina esiintyneen Stimson Centerin ja Institute of Security & Technologyn tutkijan Sylvia Mishran mukaan miehittämättömän vedenalaisen teknologian kehitys on ollut käynnissä jo muutaman vuosikymmenen ajan.

– Yksittäisinä järjestelminä mikään niistä ei ehkä ole iso kehitysaskel. Kokonaisuutena ne kuitenkin antavat käyttäjälleen huomattavaa etua sekä hyökkäyksellisessä että puolustuksellisessa toiminnassa, Mishra sanoi.

Suomenlinnan rannikkorykmentin komentaja ja entinen Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja Ville Vänskä kuvaa tätä teknologiaa tutkimuksessaan Nykyaikainen merisodankäynti (Mpkk 2021):

Valtamerissä on jo operatiivisessa käytössä erilaisia ”liitolaitteita” (glider), jotka voivat valvoa ja tiedustella viikkojen tai jopa kuukausien ajan nousten välillä pintaan lähettämään kerättyä valvontadataa sekä lataamaan aurinkoenergialla akkujaan. Vastaavia järjestelmiä on sekä tutkimus- että sotilaskäytössä.

Sylvia Mishran mielestä ongelma on siinä, ettei UUV-järjestelmien kehityksessä ole minkäänlaista code of conductia, yhteisesti sovittua toimintatapaa. Se aiheuttaa paljon epävarmuutta ja monitulkintaisuutta – ja voi johtaa vaarallisiin virhearviointeihin.

Millaisia ovat miehittämättömät pinta-alukset?

Ukraina on jo iskenyt Venäjän Mustanmeren-laivastoa vastaan miehittämättömin pinta-aluksin. Näistä järjestelmistä käytetään kirjainlyhennettä USV (unmanned surface vessel).

Sevastopolin tukikohtaan lokakuussa tehdyn iskun kerrotaan vaurioittaneen muun muassa fregatti Admiral Makarovia, mutta vaurioiden laadusta ei ole tarkkoja tietoja. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat käyttäneet samantyyppistä teknologiaa. Iskuja on vaikea torjua, varsinkin jos ”pommiveneet” lähestyvät kohdettaan parvina.

Ukraina on avannut rahankeräyskampanjan United 24 sivustolla hankkiakseen lisää USV-aluksia. Kappalehinta on 250 000 dollaria. Sivustolla on laaja esittely hankkeesta.

Suurvallat kehittävät miinantorjuntaan ja sukellusveneiden etsintään soveltuvia USV-järjestelmiä.

Ukraina esittelee USV-ohjelmaansa United 24 -sivustolla.

Vieläkö ohjussukellusvene pitää paikkansa triadissa?

Strategian tutkija ja entinen Yhdysvaltain puolustushallinnon virkailija Norman Friedman pitää investointeja uuden sukupolven ohjussukellusveneisiin osoituksena siitä, että ydinasevaltiot luottavat yhä edelleen niiden voimaan. Yksi uusi Columbia-luokan sukellusvene maksaa 15 miljardia dollaria ja niitä tehdään kaksitoista.

– Investointi kertoo arviosta, jonka mukaan ei ole olemassa varmaa teknologiaa ohjussukellusveneiden tuhoamiseksi, Friedman sanoi Siprin tilaisuudessa.

Friedmanin mukaan on toki teoreettisesti mahdollista, että jokin valtio pystyisi valmistamaan niin runsaasti miehittämättömiä valvontalaitteita, että meristä tulisi täysin ”läpinäkyviä”. Valvottavaa pinta-alaa on kuitenkin niin valtavasti, ettei kenelläkään olisi Friedman mukaan sellaiseen varaa.

Ohjussukellusvene Knjaz Vladimir pinta-ajossa Vienanmerellä kesäkuussa 2020. Borei-A-luokkaan kuuluva alus kuljettaa mukanaan strategisia Bulava-ohjuksia.

Onko strateginen vakaus vaarassa?

strategisessa pelissä lasketaan todennäköisyyksiä. Ensi-iskuun ryhtyvän valtion on pakko luottaa siihen, että se pystyy tuhoamaan nopeasti vastustajansa kyvyn iskeä takaisin ydinasein. Tätä pidetään käytännössä mahdottomana muun muassa siksi, että siiloihin sijoitetut ohjukset on suojattu hyvin. Lisäksi hyökkääjän pitäisi tuhota myös vastustajan ohjussukellusveneet. Jos yksikin niistä säilyy toimintakykyisenä, se pystyy laukaisemaan ohjuksensa ja aiheuttamaan laajaa tuhoa hyökkääjälle.

Ydinpelote on toiminut tässä suhteessa erittäin hyvin. Ydinsotia ei ole käyty, sillä yksikään valtio ei halua ottaa riskiä vastaiskun kohteeksi joutumisesta.

– Kyse on siitä, kuinka hyviksi hallitukset arvioivat mahdollisuutensa. Meidän hallituksemme ovat rationaalisia eivätkä näe, että tällaisen riskin ottaminen olisi kovin hyvä ajatus, sanoi Norman Friedman.

Näyttämöllä on kuitenkin nyt kansallismielinen ja arvaamaton johtaja, Vladimir Putin, joka puhuu ydinaseista avoimesti eikä korosta niiden käytön katastrofaalisia seurauksia.

– Se on hyvin pelottavaa, Friedman sanoi.

Vedenalaisessa sodankäynnissä vakautta voi horjuttaa se, että vastustajaa voi olla vaikea tunnistaa. Tutkija Mishran mukaan attribuutio eli tunnistaminen on vaikeutunut entisestään.

– Kylmän sodan aikana oli kaksi supervaltaa, mutta nyt maailman merille on tullut useita toimijoita. Mahdollisuudet tunnistaa vastustaja riittävän nopeasti aikapaineen alaisena on tullut haasteelliseksi, Mishra sanoi.

Miten hyvin uusi vedenalainen teknologia toimii?

Friedmanin arvion mukaan miehittämättömät järjestelmät eivät ole kovin vielä kovin pitkälle kehittyneitä.

– Ei vaikuta siltä, että ne kykenisivät erottamaan strategiset ohjussukellusveneet muista sukellusveneistä. Strategista ensi-iskua harkitseva joutuisi siis tuhoamaan enemmän maaleja kuin olisi tarpeen. Jos (hyökkääjä) ei pysty tunnistamaan haluttua maalia, voi isku osua väärään kohteeseen – ja peli on menetetty. Nämä laitteet ovat tehokkaita vain, jos ne pystyvät iskemään nopeasti ja yllättäen. Sitä ei ole vielä näköpiirissä, Friedman sanoi.

Miehittämättömän teknologian kehittämisessä on vielä isoja haasteita, Sylvia Mishra arvioi.

– Esimerkiksi akkujen kapasiteetti ei ole kehittynyt, ja vedenalaisten dronejen toiminta-aika sukelluksissa on rajoitettu. Vaikea haaste on myös radioviestintä. Nämä haasteet rajoittavat dronejärjestelmien käyttöön liittyviä odotuksia, Mishra sanoi.

Esimerkiksi akkuteknologian alalla tapahtuu kuitenkin nopeaa edistystä.

– Se parantaa mahdollisuuksia käyttää UUV-laitteita hyökkäyksellisiin operaatioihin.

Venäjä kehittää miehittämätöntä Poseidon-järjestelmää, joka saa käyttövoimansa pienestä ydinreaktorista.

Missä kunnossa on Venäjän merellinen ydinpelote?

Presidentti Putin on esitellyt ylpeänä Venäjän kehittämän ydinkäyttöisen ja autonomisesti toimivan Poseidon-järjestelmän, jonka kantama on lähes rajoittamaton. Poseidonia on kuvattu miehittämättömäksi sukellusveneeksi tai torpedoksi. Sen kuljettama lämpöydinpommi voisi räjähtäessään aiheuttaa tsunamin ja radioaktiivisen laskeuman ja tuhota näin suuren osan Yhdysvaltain rannikkoa.

Friedmanin mukaan Poseidon pitää todennäköisesti niin kovaa meteliä, että valvontajärjestelmät havaitsisivat sen tulon jo kaukaa. Venäjän olisi otettava huomioon se, että havainto Poseidonin lähestymisestä laukaisisi Yhdysvaltain vastaiskun.

Venäjällä on myös kehitysohjelma, joka on tuottanut merivoimille kuusi uutta Bulava-ohjuksia laukaisemaan kykenevää Borei-luokan ohjussukellusvenettä. Neljä tämän luokan venettä on rakenteilla. Bulava on strateginen monikärkiohjus, jonka kantomatkaksi on arvioitu 9 000 kilometriä.

Strategisten sukellusveneohjusten lisäksi Venäjällä on 800–900 ei-strategista, mereltä laukaistavaa ydinasetta lähinnä risteilyohjuksissa, kertoi Federation of American Scientists -tutkijayhteisön asiantuntija Hans Kristensen torstaina Siprin tilaisuudessa. Esimerkiksi Kalibr-ohjukset on suunniteltu pinta-alusten ja sukellusveneiden tuhoamiseen, mutta niitä voidaan laukaista mereltä myös maamaaleihin.

Kalibr-ohjukset ovat kaksikäyttöisiä, ne voidaan varustaa joko ydinkärjin tai tavanomaisin räjähtein. Niiden käyttö voi aiheuttaa väärintulkinnan riskin.

– Vahvana vastakohtana tälle on Yhdysvaltain merivoimat, joka luopui taktisista ydinaseista kokonaan kylmän sodan jälkeen, Kristensen sanoi.

Venäjä on kehittänyt myös hypersoonisen Zirkon-ohjuksen, joka voidaan laukaista mereltä. Kristensenin tiedossa ei ole, onko siinä ydinkärki vai ei.

Kiinan merivoimien Jin-luokan ohjussukellusveneet ovat jo vanhentuvaa teknologiaa. Ne korvataan uusin aluksin.

Entä mitä tekee Kiinan kansan vapautusarmeija?

Kiinan strategisena hankkeena on rakentaa ”merenalainen Kiinan muuri” – valvontaketju, joka estäisi vastustajan sukellusveneiden liikkumisen sen lähivesillä Etelä-Kiinan merellä.

Ydinpelotettaan varten Kiina on rakentanut ydinsukellusveneitä kahdessa sukupolvessa. Tällä hetkellä Kiinalla on operatiivisessa käytössä kuusi Jin-luokan ohjussukellusvenettä, ja kaksi modifioitua versiota on tulossa.

Kiinan merisotateknologian kehityksestä kertoi Siprin tilaisuudessa Renmin-yliopiston professori ja entinen ohjussuunnittelija Wu Riqiang.

– Minun näkemykseni mukaan Kiinan ohjussukellusveneet eivät ole selviytymiskykyisiä, Wu sanoi.

– Yhdysvaltain tiedusteluraporttien mukaan Jin-luokan veneet ovat meluisia ja siten suhteellisen helppoja havaita. Aluksen modifioitu versio on hieman hiljaisempi, mutta parannus ei ole iso.

Wu ei maininnut sitä, että Kiina aikoo rakentaa kahdeksan uutta Tang-luokan ohjussukellusvenettä. Global Security -sivuston mukaan Tang-luokan veneet ovat valmistuessaan Kiinan kookkaimpia, hiljaisimpia ja raskaimmin aseistettuja ohjussukellusveneitä.

Professori Wu kertoi myös arvionaan, ettei Kiina ei pysty toteuttamaan ”bastion-puolustusta” Etelä-Kiinan merellä. Käsite viittaa siihen, että Kiina suojaisi siellä ohjussukellusveneitään pinta-aluksin ja hyökkäyssukellusvenein.

Kiinan nykyiset Jin-luokan ohjussukellusveneet eivät myöskään todennäköisesti kykene läpäisemään Yhdysvaltain ja sen liittolaisten valvontaketjuja ja pääsemään Tyynellemerelle, jossa ne voisivat uhata Yhdysvaltain mannerta. Wun tietojen mukaan Kiinan kansan vapautusarmeijan uutislehti kuitenkin vihjaisi hiljattain, että kiinalainen ohjussukellusvene olisi tehnyt onnistuneen pitkän partiomatkan.

– Oliko se ydinpelotteeseen liittyvä partiomatka ja oliko veneessä mukana ydinaseita, sitä minä en tiedä.

Havainnekuva mervoimien uusista korveteista. Alukset rakennetaan Rauman telakalla.

Miten teknologian kehitys vaikuttaa Suomeen?

ItämerEn rantavaltiot, Suomi mukaanluettuna, eivät jää varustelukierteen ulkopuolelle.

”Itämeren olosuhteisiin on olemassa myös pinnan alla toimivia miehittämättömiä aluksia, jotka kykenevät valvomaan pinnanalaista maailmaa vaihtaen aika ajoin sijaintiaan. Seuraava kehitysaskel näiden vedenalaisten valvontalaitteiden osalta on niiden aseistaminen, kirjoittaa Ville Vänskä tutkimuksessaan.

”Tunnistettuaan vastustajan sukellusveneen tai pinta-aluksen potkuriäänen, ja verrattuaan sitä järjestelmälle syötettyyn kirjastoon, järjestelmä muuttuu miinaksi tai kohteeseen hakeutuvaksi torpedoksi.”

Suomen strategisten kohteiden ja tärkeiden satamien vedenalainen valvonta perustuu sekä merivoimien pinta-alusten suorituskykyihin että merenpohjan kiinteisiin hydrofonikenttiin, joiden avulla sukellusveneiden ja miehittämättömien laitteiden liikkeet voidaan havaita. Kiinteät hydrofonikentät eivät kuitenkaan tarjoa aukotonta suojaa. Vänskä pitää tätä järjestelmää suorastaan auttamattoman vanhanaikaisena.

”Kenttien sijainti ja suorituskyky ovat tuskin säilyneet vuosikymmenten läpi vastustajalta salassa. Vastustaja voi halutessaan ne kiertää, vahingoittaa niitä tai jopa eliminoida kokonaan”, Vänskä arvioi.

Suomi tehostaa merivoimien sukellusveneentorjuntakykyä muun muassa hankkimalla peruskorjatuille Hamina-luokan ohjusveneille Saabin valmistaman torpedojärjestelmän. Torped 47 -torpedot pystyvät itsenäisesti etsimään ja hakeutumaan vedenalaisiin maaleihin.

Uusiin Laivue 2020 -korvetteihin asennetaan sukellusveneiden etsintään sopiva syvyytettävä kaikumittain ja torpedoaseistus.

Ruotsilla puolestaan on sukellusvenease: kolme Gotland-luokan alusta. Ruotsi modernisoi sukellusveneasettaan kahdella uudella A26-tyypin sukellusveneellä, jotka valmistaa Saab Kockums.

Uudet sukellusveneet varustetaan 1,5 metriä levein ilmalukoin, joiden avulla ne voivat laskea veteen miehittämättömiä sukelluslaitteita ja sukeltajia.