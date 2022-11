Trumpin ”suuri ilmoitus” paljastui – neuvonantajan mukaan ex-presidentti aikoo kertoa lähdöstään presidenttikisaan

Donald Trump on kertonut ilmoittavansa 15. marraskuuta jotain ”suurta”. Nyt ex-presidentin neuvonantaja paljastaa, että kyse on presidenttiehdokkuudesta.

Yhdysvalloissa maan entinen presidentti Donald Trump aikoo tiistaina kertoa, että lähtee kisaamaan presidenttiehdokkuudesta vuoden 2024 vaaleissa. Asian vahvisti Trumpin läheinen neuvonantaja Jason Miller perjantaina vieraillessaan Steve Bannonin podcastissa.

Trumpin on jo ennakoitu kertovan pian presidentinvaalisuunnitelmistaan, sillä hän ilmoitti juuri välivaalien äänestyspäivän alla valmistautuvansa kertomaan tulevana tiistaina isoja uutisia.

Mediatietojen mukaan Trumpin lähipiirissä on ollut erimielisyyttä siitä, kannattaako ex-presidentin kertoa ehdokkuussuunnitelmistaan tilanteessa, jossa välivaalien ääntenlasku on yhä kesken ja republikaanipuolueen tulos on jäämässä alle odotusten.