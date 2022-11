Espanjassa kokonainen kylä myytävänä helsinkiläisyksiön hinnalla

Espanjalaista Salto de Castro -kylää kaupitellaan halpaan hintaan.

Luoteis-Espanjassa sijaitseva Salto de Castro -niminen kylä on laitettu myyntiin halvalla hintalapulla.

Kylän voi ostaa kokonaan itselleen 260 000 eurolla, eli suunnilleen samaan hintaan, millä Helsingistä voi löytää yksiöasuntoja.

Halvalle hinnalle on kuitenkin syynsä. BBC:n mukaan kylä on ollut hylättynä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Kylään kuuluu muun muassa 44 kotia, hotelli, kirkko, koulu ja kylän asukkaille tarkoitettu yleinen uima-allas.

Kylä nousi lähelle Portugalin rajaa 1950-luvulla, kun espanjalainen sähköyhtiö asutti kylään läheistä tekojärveä rakentaneita työläisiä sekä heidän perheitään. Projektin valmistuttua asukkaat hylkäsivät kylän 1980-luvun lopulla.

Halpa hinta on houkutellut vierailijoita kylään. Paikanpäällä on käynyt jopa 50 000 kylästä kiinnostunutta ihmistä viimeisen viikon aikana. Kylää myyvän yrityksen edustajan Ronnie Rodríguezin mukaan 300 ihmistä on ilmaissut ostohalujaan.

Kylän ostajiksi on tarjoutunut ihmisiä Venäjältä, Britanniasta, Ranskasta ja Belgiasta.

Vaikka ostohinta on halpa, tarvitsee kylän ylläpitoon sekä kunnostamiseen huomattavasti enemmän rahaa. Kylä vaatisi arviolta yli kahden miljoonan sijoitusta, jotta se saataisiin takaisin täyteen toimivuuteen ja mahdollisesti tuottoisaksi sijoitukseksi.