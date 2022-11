Kunnianhimoista Casey DeSantisia on verrattu entiseen Yhdysvaltain ensimmäiseen naiseen Nancy Reaganiin.

Yhdysvaltain välivaalien jälkimainingeissa harvalla republikaanijohtajalla on ollut aihetta juhlaan. Poikkeuksena pidetään Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia, 44, joka valittiin jatkokaudelle murskaavin lukemin. Moni on jo uumoillut hänestä presidentti Joe Bidenin haastajaa vuoden 2024 vaaleissa.

Vahingoksi republikaanien konsensukselle samaa havittelee entinen presidentti Donald Trump. Jo ennen vaalitulosten julkistamista Trump hyökkäsi mediassa sekä DeSantisia että tämän vaimoa Casey DeSantisia, 42, (os. Black) vastaan.

– Jos hän pyrkii presidentiksi, kerron hänestä asioita, jotka eivät ole kovin imartelevia. Tiedän hänestä enemmän kuin kukaan, paitsi ehkä hänen vaimonsa, joka todellisuudessa johtaa hänen kampanjaansa, Trump sanoi.

Kommenttia voisi pitää perättömänä herjana, mutta lehtitietojen mukaan Casey DeSantin rooli miehensä poliittisessa työssä on merkittävä. Mitä siis tiedetään 42-vuotiaasta perheenäidistä, joka voi parin vuoden päästä astua Valkoiseen taloon liittovaltion ensimmäisenä naisena?

Casey DeSantis syntyi keskilännessä sijaitsevassa Ohion osavaltiossa vuonna 1980. Hänellä on luonnontieteiden kandidaatin paperit College of Charlestonista, jossa hän opiskeli talouden ohessa ranskaa.

Floridaan muutettuaan hän työskenteli paikallismediassa, muun muassa aamulähetysten uutisankkurina ja keskusteluohjelman juontajana. Häntä on luonnehdittu yhdeksi Floridan tunnetuimmista mediakasvoista.

Vaalivalvoijaisissa nähtiin Ron DeSantisin rinnalla Casey- puoliso sekä pariskunnan lapset Mamie, Mason ja Madison.

Tulevan aviomiehensä Casey DeSantis tapasi golfkentällä, ja pari avioitui Disney Worldissa syyskuussa 2009. Heillä on kolme lasta: tyttäret Madison (s. 2016) ja Mamie (s. 2020) sekä poika Mason (s. 2018). Perhettä on pidetty kuin luotuna vaaliesitteisiin.

Monella mittarilla he edustavatkin amerikkalaista unelmaa: menestystä ja vaurautta sekä näyttävyyttä.

– Lanteita myötäilevään, kultaiseen iltapukuun pukeutunutta Casey DeSantisia toisella olalla virtaavine tummine kutreineen olisi voinut erehtyä pitämään Hollywood-julkkiksena tai kauneuskuningattarena, kun hän astui tiistaina lavalle Tampassa vaalit voittaneen miehensä rinnalla, iltapäivälehti New York Post hehkutti tiistain välivaalien jälkeen.

– (Casey) ymmärtää, miten median kanssa tulee toimia mallien ja Kardashianien aikakaudella. Inhoan sanoa tätä, mutta koko perhe muistuttaa minua Kennedyistä. He ovat täysin valmiita ja rentoja kameran edessä, entinen republikaanivaikuttaja Peter Schorsch kommentoi saman lehden haastattelussa.

Eikä avioparilta ahkeruuttakaan puutu: Ron DeSantisilla on paperit sekä Yalen että Harvardin yliopistosta, minkä lisäksi hän palveli nuorena Yhdysvaltain laivastossa.

– Ron on älykkö. Sitten on olemassa tämä julkikuva, joka on populistinen kuin Trumpilla, ja se on luotu tarkasti, tuttava kertoo aikakauslehti Vanity Fairille.

Vanity Fairin haastattelemat sisäpiiriläiset väittävät juuri Casey DeSantisin olevan miehensä poliittisen menestyksen takana. Häntä pidetään kuvernöörin lähimpänä neuvonantajana ja luotettuna, joka on käytännössä osa henkilöstöä.

Ron DeSantis kuulee hänen mielipidettään niin virkanimityksissä kuin poliittisissa kannoissa ja vaatetuksessa. Entisenä toimittajana Casey tuntee myös median toimintatavat ja osaa käyttää kokemusta miehensä eduksi.

Monet ovat verranneet Casey DeSantisia Nancy Reaganiin, jolla oli tiettävästi suuri vaikutus miehensä Ronald Reaganin poliittiseen uraan ja jota historioitsijat ovat pitäneet ehkä miestäänkin kunnianhimoisempana. Kollegat menneiltä vuosilta uskovat, ettei Casey tyydy nykyiseen rooliinsa Floridan ensimmäisenä naisena.

– Muistan kerran sanoneeni työtoverilleni, että Casey haluaa olla senaattorin vaimo. Hän vastasi minulle: ”Ei, hänen todellinen aikomuksensa on olla presidentin vaimo”, yksi kollegoista kertoo Vanity Fairille.

DeSantisien elämä liittovaltion politiikassa alkoi vuoden 2012 kongressivaaleissa. Sisäpiiriläiset kertovat Caseyn hyödyntäneen statustaan julkkiksena ja tutustuttaneen Ronin Pohjois-Floridan vallanpitäjiin. DeSantis voitti vaalit ja valittiin kongressiin Floridan kuudennesta vaalipiiristä.

Kuusi vuotta myöhemmin hän aloitti ensimmäisen virkakautensa osavaltion kuvernöörinä. Kampanjassaan hän esiintyi presidentti Donald Trumpin varauksettomana tukijana ja ihailijana. Vaalimainoksessa hän oli muun muassa lukevinaan pojalleen Trumpin kirjaa Art of the Dealia ja kannusti tytärtään rakentamaan muurin lelupalikoista.

Trump kannusti kannattajiaan antamaan äänensä DeSantisille. Sisäpiiriläisten mukaan vain pari vuotta aiemmin DeSantis oli nauranut Trumpin ehdokkuudelle republikaanien esivaaleissa ja kutsunut tätä ”vitun hulluksi”.

– Kongressiedustaja Ron DeSantis on loistava nuori johtaja, Yalen ja Harvardin lakikoulun käynyt, josta tulisi MAHTAVA Floridan kuvernööri. Hän rakastaa maatamme ja on todellinen TAISTELIJA! Trump twiittasi vaalien alla.

DeSantisin ensimmäisen virkakauden aikana perheen elämää varjosti Caseyllä vuonna 2021 diagnosoitu rintasyöpä. Sairauden havahduttamana hän on osallistunut kampanjoihin, joilla ihmisiä rohkaistaan käymään seulonnoissa. Hän kertoi sairaudestaan ja mieheltään saamastaan tuesta vuoden 2022 vaalien alla julkaistussa mainoksessa.

– Kun kohtasin taistelun hengestäni, hän oli isä joka piti huolta lapsistani, kun minä en voinut. Hän oli nostamassa minua ylös maasta, kun en todella pysynyt itse pystyssä, Casey DeSantis kuvailee videolla ääni väristen.

Lääkärit kertoivat poistaneensa syövän onnistuneesti tämän vuoden maaliskuussa.

Kun hurrikaani Ian runteli Floridaa lokakuussa, Casey DeSantis nimitettiin kriisirahaston johtajaksi. Kahden julkisen esiintymisen ja 12 tunnin jälkeen hän ilmoitti keränneensä apuun 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Tapauksesta uutisoinut New York Times haastatteli Floridan kriisinhallintatehtävissä aiemmin työskennellyttä Jared Moskowitzia, joka luonnehti rouva DeSantisia kuvernöörin ”salaiseksi aseeksi” ja älykkäimmäksi neuvonantajaksi.

– Hän todella loistaa tilanteissa, joissa kansalaisten pitää nähdä johtajuutta, rauhallisuutta ja ymmärrystä, Moskowitz sanoi.

FLORIDASSA kirjoilla oleva Trump ilmoitti vaalipäivänä äänestäneensä DeSantisia jatkokaudelle. Viime aikoina ex-presidentin puheet ovat kuitenkin viitanneet siihen, että hän näkee vankan tukijansa entistä enemmän uhkana.

Sisäpiirilähteiden mukaan Trump kokee itse ratkaisseensa DeSantisin valinnan kuvernööriksi ja pitää mahdollista kilpailua presidenttiehdokkuudesta kiittämättömyyden osoituksena.

– Minä loin hänet! En ymmärrä, mitä tässä tapahtui. En ymmärrä, miksi hän ei arvosta minua enemmän, Washington Post kertoo Trumpin raivonneen avustajilleen.