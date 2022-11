Venäjän vetäytyminen Hersonista on alkanut, sanoo Venäjän puolustus­ministeriö

Ukrainan joukot ovat viikkokausia lähestyneet Hersonia.

Venäjä on aloittanut joukkojensa vetämisen pois Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa, sanoo Venäjän puolustusministeriö.

Venäläiset joukot siirtyvät asemiin Dneprjoen itärannalle pitäytyen hyväksytyssä suunnitelmassa, puolustusministeriö sanoi.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak on aiemmin sanonut, ettei Venäjän vetäytymisestä ole vielä mitään merkkejä.

Ukrainan joukot ovat viikkokausia lähestyneet Hersonia. Vaikka niiden eteneminen on hidastunut viime viikkoina, joukkojen huoltamisesta Dneprin yli on tullut erittäin vaikeaa, koska lähes kaikki sillat on tuhottu Ukrainan ohjusiskuissa.