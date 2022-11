Ilmari Käihkön mukaan Dneprjoen ylittäminen tekee Venäjän vetäytymisestä Hersonin alueelta erittäin vaikeaa ja vaarallista.

VENÄjän joukot ovat eri uutistoimistojen mukaan vetäytymässä Etelä-Ukrainasta Hersonin alueelta ja siirtymässä Dneprjoen yli joen itärannalle.

Uutistoimistojen mukaan venäläisten joukkojen komentaja Sergei Surovikin on onnistunut vakuuttamaan puolustusministeri Sergei Shoigulle, että venäläisten on paras jättää Dneprjoen länsiranta, sillä Hersonin kaupunkia ja asutuskeskuksia on vaikea huoltaa.

Sotatieteiden dosentin, Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan Venäjän vetäytymisestä Hersonista voi tulla hyvin vaikea ja vaarallinen operaatio.

– Ylityspaikkoja on todennäköisesti rajoitettu määrä ja Venäjä joutuu keskittämään perääntyvät joukot tiettyihin joen kohtiin päästäkseen yli. Ne ovat ilmeisiä paikkoja, joihin Ukraina pystyy vaikuttamaan esimerkiksi epäsuoralla tulella.

Käihkön mukaan perääntyminen on usein sodan vaarallisin vaihe, koska silloin käännetään selkä viholliselle, eikä omien joukkojen aktiivinen puolustaminen ole mahdollista.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Venäjä on kuitenkin lisännyt joukkojaan Hersonin alueella syksyn aikana. Tähän on Käihkön mukaan looginen selitys.

– Hersoniin tuotiin lisää joukkoja turvaamaan vanhojen joukkojen vetäytymistä. Jatkossa Venäjän ongelmana on, miten nuokin joukot saadaan joen yli. Se on hyvin vaarallista, sillä ukrainalaiset voivat seurata näitä joukkoja heidän kintereillään joelle asti.

Ukrainan sotilaita Hersonissa lokakuussa 2022.

Toinen ongelma Venäläisille on Käihkön mukaan se, että Venäjä jätti Harkovan alueelle valtavasti materiaalia Ukrainan joukoille. Jää nähtäväksi, pystyykö Venäjä tekemään Hersonista organisoidumman perääntymisen.

– Joen yli on helpompi viedä ihmisiä kuin esimerkiksi ajoneuvoja, suuria määriä ammustarvikkeita tai muuta materiaalia. Jää nähtäväksi, tuhoaako Venäjä materiaalejaan, jotta ne eivät jää tällä kertaa ukrainalaisten käsiin. Ukrainalaisethan mielellään ottavat kaiken tämän ja käyttävät sitä venäläisiä vastaan.

Ukraina on saanut Käihkön mukaan enemmän materiaalista tukea Venäjältä sodan aikana kuin länsimailta yhteensä.

Venäjän vetäytyminen Hersonista tulee kestämään useita päiviä, Britannian puolustusministeriö arvioi torstaina. Ukraina suhtautuu vetäytymiseen varauksella, sillä venäläisjoukkojen liikkeet Hersonissa ovat yhä epäselviä.

Hersonin alue on Ukrainalle poliittisesti ja strategisesti tärkeä kauppayhteyksien ja Mustanmeren yhteyksien vuoksi. Alueella on myös paljon maanviljelysmaata ja asutuskeskuksia.

Ilmari Käihkön mukaan jo heinäkuun jälkeen on ollut todennäköistä, että Venäjä joutuu vetäytymään Hersonin alueelta.

Käihkön mielestä on mielenkiintoista, että Venäjä ilmoitti vetäytymisestään.

– Se oli Venäjälle ehkä poliittisessa mielessä pakollista. Näin Venäjä valmistelee kansaansa seuraavaan merkittävään poliittiseen tappioon.

Käihkön mukaan kyseessä on suuri arvovaltatappio Venäjälle, kun he jättävät taakseen alueen, jonka presidentti Vladimir Putin on pakkoliittänyt osaksi Venäjää.

– Venäjän vetäytyminen on todiste siitä, että sota ei ole mennyt niin kuin Venäjän sotilaallinen johto ja poliittinen johto olisivat toivoneet.

Käihkön mukaan on mahdollista, että Ukrainan vastahyökkäys jatkuu jollain muulla alueella.

– Joki tekee Hersonin alueesta erityislaatuisen. Venäjä on on ollut vaikeuksissa, koska Ukraina on onnistunut vaikuttamaan Venäjän huoltoyhteyksiin. Mutta jos Ukraina ottaa alueen haltuunsa, heidän on yhtä lailla vaikeaa jatkaa hyökkäystä, sillä välissä on joki ja venäläiset sen toisella puolella.

Käihkö muistuttaa, että vaikka Venäjän tilanne on vaikea, myös Ukraina on kärsinyt sodassa valtavat tappiot.

– Talvi tulee vaikeuttamaan sotaa entisestään. Lisäksi Venäjä pyrkii tuomaan jatkuvasti lisää joukkoja sotaan.