Maltillisen republikaanikuvernöörin Brian Kempin vaalivalvojaisissa Herschel Walker ei ollut suosiossa. Tuleeko Trumpin strategialle takapakkia?

Atlanta

Tunnelma oli korkealla Atlantassa Georgian republikaanikuvernöörin Brian Kempin vaalivalvojaisissa. Parhaimpiinsa pukeutuneet ihmiset olivat juhlatuulella kantrirockin pauhatessa taustalla.

Kemp otti odotetun voiton osavaltion kuvernöörikisassa demokraattien Stacy Abramsia vastaan.

– Jos Stacy Abrams voittaisi, muuttaisin pois täältä! Tabby Ranery sanoi, kun ääntenlaskenta oli vielä kesken.

Hänelle tärkeimpiä vaaliteemoja olivat inflaatio ja talous sekä tiukka kontrolli Yhdysvaltain etelärajalla.

Tabby Ranery (vas) oli juhlatuulella ystäviensä kanssa.

Kemp on perinteikäs republikaani, joka kannattaa konservatiivisia arvoja, kuten aseenkanto-oikeutta. Kuvernööri Kemp myös vastusti Donald Trumpin yrityksiä kumota Georgian vaalitulos presidentinvaaleissa 2020.

Häntä voisi kuvailla perinteikkääksi republikaaniksi, josta Trumpin kannattajat käyttävät haukkumasanaa RINO (Republican in Name Only). Mutta näillä ”vain nimellisesti republikaaneilla” on kannatusta Georgiassa.

Tosin Georgiasta on edustajainhuoneeseen ponnistanut myös kaikista äärioikeistolaisin kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene. Joten myös Trumpia kannattavilla maga-republikaaneilla on suosiota osavaltiossa.

Monia vaalivalvojaisissa haastateltuja miellytti nimenomaan Kempin bisnesmyönteisyys ja se, että Kemp kuvernöörinä avasi osavaltion ensimmäisenä yrityksille koronapandemian aikana.

– Pidän hänen veropolitiikastaan, kertoo pienyrittäjä Matt.

Matt kertoo olevansa liikkuva äänestäjä, joka ei sitoudu puolueisiin.

Matt ei sitoudu puolueisiin, mutta hän kannattaa Kempiä tämän veropolitiikan ansiosta.

Tällaiset perinteikkäät republikaanit tai liikkuvat äänestäjät voivat osoittautua ongelmaksi, kun Georgian senaattorikisa menee erittäin todennäköisesti toiselle kierrokselle.

Kumpikaan ehdokkaista ei todennäköisesti saa osavaltion lain vaatimaa yli 50:tä prosenttia äänistä. Joitain ääniä on vielä laskematta ja tulos julistamatta, mutta 6. joulukuuta pidettävä uusintakierros näyttää tulevan.

Silloin mitataan uudestaan istuvan demokraattien senaattori Raphael Warnockin ja haastajan, republikaanien Herschel Walkerin, kannatusta.

Nyt äärimmäisen tiukassa kisassa demokraattien Warnock sai tämänhetkisen tilanteen mukaan 49,2 prosenttia äänistä, ja republikaanien Walker sai 48,7 prosenttia äänistä. Libertaarien ehdokas sai 2,1 prosenttia äänistä.

Georgian uusintakierros saattaa olla ratkaisevassa asemassa Yhdysvaltain senaatin valtasuhteissa. Tällä hetkellä auki on Georgian lisäksi kolmen osavaltion senaattoripaikat, ja paikat ovat tasan 48-48 republikaanien ja demokraattien kesken.

Entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti, Trumpin tukema Herschel Walker on ollut vaalien kohuehdokas erilaisten skandaalien vuoksi. Jopa republikaanien piirissä on arveltu, onko hän sovelias ehdokas senaattoriksi.

Walker jakoi mielipiteitä kuvernööri Kempin vaalivalvojaisissa.

Sibi Jadal näytti peukkua Walkerille.

Baari- ja motelliyritysten omistaja Sibi Jadal sanoi tukevansa Kempin ohella myös Herschel Walkeria.

– Hän ajaa georgialaisten parasta ja hän tulee voittamaan.

Dan Balfouo kertoo pitäneensä Walkerista urheilijana, mutta hän ei ole yhtä innoissaan Walkerista poliitikkona.

Ravintolan omistaja Don Balfouo vastaa mietteliäämmin, kun häneltä kysyy, onko Herschel Walker hyvä ehdokas.

– Hmm, hän ei ole paras. Mutta hän on hyvä keskushyökkääjä, Balfouo sanoo viitaten Walkerin urheilijataustaan. Walker teki pitkän uran amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä keskushyökkääjänä muun muassa Dallas Cowboysin riveissä.

Nimettömänä puhuneet ihmiset ilmaisivat vapaammin pettymyksensä republikaanisen puolueen ehdokkaaseen. Arvoiltaan konservatiivisiksi mieltäneet haastatellut eivät pitäneet Walkerin yksityiselämän sotkuista, kuten epäilyistä kotiväkivallasta ja siitä, että tämä olisi maksanut kahden naisystävänsä abortin.

Joidenkin mielestä Walker taas ei osannut muodostaa minkäänlaista kunnollista viestiä, joka olisi vedonnut heihin. Jotkut epäilivät urheilutähden kyvykkyyttä hoitaa vaativaa senaattorin virkaa niin, että georgialaiset aidosti hyötyisivät senaattoristaan.

– Hän on Trumpin marionetti, puuskahti nuorempi nainen.

Yksi puhutuimpia aiheita näissä kongressivaaleissa onkin ollut se, pystyvätkö Trumpin tukemat maga-republikaanit, jotka tukevat Trumpin valheellista väittämää varastetuista vaaleista, voittamaan kisoja demokraatteja vastaan.

Republikaanien huolena on ollut puolueen ehdokkaiden taso. Tällaisia huolia on esittänyt julkisuudessa muun muassa senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell. Trump tuki republikaanien esivaaleissa vaalikieltäjiä riippumatta siitä, oliko näillä ehdokkailla aitoa kyvykkyyttä voittaa demokraattiehdokas marraskuun vaaleissa.

Demokraatit osallistuivat peliin tukemalla esimerkiksi mainonnassa näitä republikaanien maga-ehdokkaita, sillä heidän laskeskeltiin olevan helpommin voitettavissa kuin maltillisempien republikaanien.

Poliittisesti tämä strategia saattaa olla voitokas, vaikka moraalisesti se voi vaikuttaa kaksinaamaiselta: demokraatit ovat teroittaneet näissä vaaleissa maga-republikaanien asettamaa vaaraa koko maan demokratian tulevaisuudelle, ja samalla puolue on tukenut näitä ehdokkaita.

Osa Trumpin tukemista maga-ehdokkaista voitti, kuten Ohion J.D. Vance senaattorivaaleissa.

Republikaanien tulos on kuitenkin jäämässä odotuksiin nähden vajaaksi. Tosin vielä saadaan odottaa, saako republikaanit lopulta senaatin hallintaansa.

Tämä on tärkeä kysymys Donald Trumpille, jonka odotetaan julkistavan presidenttiehdokkuutensa vuoden 2024 vaaleihin hyvinkin pian vaalien jälkeen.

Nähtäväksi jää, kostautuuko Trumpille tämän strategia kongressivaaleissa, vai vaikuttaako mikään vaalitulokseen liittyvä Trumpin henkilökohtaiseen suosioon.