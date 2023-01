Jotain outoa on meneillään Summan kenttähautausmaalla Viipurin lähellä – Pertti Suominen näki huonosti peitellyt kaivelun jäljet

Hieman erikoisempi bussimatka Viipuriin on kuulunut eversti evp. Pertti Suomisen syksyisiin työtehtäviin jo vuosikausien ajan. Kun bussi palaa takaisin Suomeen, kyydissä on aina erityisen arvokas lasti: kuluneen vuoden aikana Venäjän maastosta löydettyjen suomalaisten sankarivainajien jäänteet.

Oli oikeastaan pieni ihme, että eversti evp. Pertti Suominen saattoi matkustaa myös loppusyksystä 2022 Viipuriin perinteiselle sotavainajien hakumatkalleen.

Vaikka Venäjä käy parhaillaan hyökkäyssotaa Ukrainassa ja Venäjän suhteet Eurooppaan ovat kireämmät kuin koskaan edes kylmän sodan aikana, Venäjä ei ole silti laittanut poikki Suomen kanssa tehtävää yhteistyötä talvi- ja jatkosodan vainajien kotiuttamiseksi takaisin Suomeen.

Niinpä Suomisen johtama Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylitti itärajan marraskuun alkupuolella ja matkusti Viipuriin linja-autolla, jonka matkasuunnitelma oli ilmoitettu etukäteen hyvin tarkasti venäläisviranomaisille.

Paluumatkalla bussissa takaisin Suomeen palasi 24 pientä valkeaa arkkua, joihin oli pakattu yhteensä 32 suomalaisen sankarivainajan jäänteet.

Ihantalan sankarivainaja lähtee tässä arkussa kotimatkalle Viipurin Pietari-Paavalin kirkosta marraskuussa 2022. Kuvassa Micha Koistinen (vas.), Heikki Karhu ja Markku Kiikka.

Suomisen mukaan marraskuinen vainajien hakumatka Viipuriin sujui kaikkineen hyvin, vaikka kumpikin osapuoli vältteli tarkoituksella yhtä puheenaihetta.

– Nykyisestä sodasta emme puhuneet. Se tuli esille vain epäsuorasti ja ikään kuin ohimennen joissakin epävirallisissa kommenteissa, Suominen kuvaili Helsinkiin palattuaan.

Mieleen jäi erityisesti erään viipurilaisen henkilön kommentti, jonka tämä kertoi selvästi liikuttuneena. Selväksi kävi, että puhujalla oli koko ajan mielessään myös sota Ukrainassa, vaikka hän ei siihen suoranaisesti viitannut.

– Hänellä oli aivan tippa silmässä, kun hän kertoi, kuinka tärkeää hänelle on ollut se, että hän on saanut olla mukana tässä vainajien kotiuttamisessa Suomeen.

– Sodasta ei puhuttu, mutta se erikoinen tunnelma jäi mieleen. Hän halusi tuoda esille, miten arvokasta on, että näitä asioita voidaan edelleen hoitaa Suomen ja Venäjän välillä ystävällisessä hengessä.

Pietari-Paavalin kirkon kirkkoherra Vladimir Dorodni (vas.) ja kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen siunasivat suomalaiset sankarivainajat kotimatkalle.

Kaikki nyt Suomeen palautetuista 32 sotavainajasta olivat venäläisten vapaaehtoisten etsijöiden löytämiä.

Vuosi sitten marraskuussa Suominen kävi hakemassa Viipurista puolestaan peräti 94 suomalaista sankarivainajaa, jotka olivat niin ikään venäläisten etsijöiden löytämiä kahden edellisen vuoden ajalta.

– Venäläiset etsijät ansaitsevat tästä yhteistyöstä suuren kiitoksen, Suominen korosti.

Fakta Venäjän tulli sinetöi arkut Venäjän tullin edustaja kävi Viipurissa Pietari-Paavalin kirkossa tarkistamassa arkut ja sinetöi ne rajanylitystä varten. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys hakee suomalaisia sankarivainajia Venäjältä Suomeen yleensä kerran vuodessa marraskuussa. Eri puolilta Karjalankannasta ja Karjalan tasavaltaa löytyneet jäänteet kootaan Viipurissa ensin Pietari-Paavalin kirkkoon. Jäänteet pakataan kirkossa pieniin valkoisiin arkkuihin. Samaan arkkuun joudutaan tässä vaiheessa laittamaan yleensä monta vainajaa, sillä jäänteet ovat usein pieninä palasina ja ne ovat voineet sekoittua toisiinsa esimerkiksi räjähdysten tai eläinten toimien takia. Venäjän tulli tarkistaa arkut jo kirkossa ja sinetöi ne rajanylitystä varten. Viimeinen matka kohti kotimaata alkaa muistotilaisuudella ja Narvan marssin säestyksellä. Helsingissä arkut tuodaan Meilahdessa sijaitsevaan kallioluolaan. Jäänteet odottavat luolassa dna-testejä ja lopullista hautausta: tunnistetut haudataan omille kotiseuduilleen ja tunnistamattomat Lappeenrannan yhteiseen sankarihautaan.

Vielä muutama vuosi sitten myös suomalaiset etsijäryhmät työskentelivät Venäjällä joka kesä yhdessä venäläisten kanssa, mutta keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia laittoi rajat kiinni peräti kahdeksi vuodeksi. Keväällä 2022 alkanut Ukrainan uusi suursota johti puolestaan siihen, että suomalaisryhmät eivät päässeet Venäjälle tänäkään kesänä.

Ensi kesän etsintäkauden kohtalo on niin ikään arvoitus. Paljon riippuu Venäjän sisäisestä politiikasta ja Ukrainan sodan käänteistä. Jo nyt tiedetään, että osa suomalaisten yhteistyökumppaneista on poistunut Venäjältä eivätkä he välttämättä aio palata takaisin kotimaahansa jatkamaan omaa etsintätyötään ennen kuin valta Kremlissä on vaihtunut.

Pienet valkeat arkut jäänteineen lähtivät bussilla Viipurista kohti Suomea marraskuun alussa.

Suomisen mukaan suomalaiset etsijät tekevät kuitenkin jo nyt suunnitelmia siltä varalta, että vihdoin ensi kesänä hekin pääsisivät Karjalankannakselle ja Laatokan ympäristön tunnetuille taistelupaikoille etsimään.

– Pääsemmekö ensi kesänä etsintöihin? Toimiiko yhteistyömme venäläisetsijöiden kanssa yhtä hyvin kuin ennenkin? Nämä ovat vielä avoimia kysymyksiä, joihin aikaa myöten toivomme myönteisiä vastauksia. Suunnitelmat on kuitenkin laadittava parhaan vaihtoehdon mukaan, Suominen muotoili.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on puolustusministeriön valtuuttama toimielin, jonka tekee Venäjän kanssa yhteistyötä talvisodan (1930–40) ja jatkosodan (1941–44) vainajien etsinnässä sekä heidän hautamuistomerkkiensä hoitamisessa ja kunnostamisessa.

Sotavainajien etsinnän mahdollistaa erillinen valtiosopimus, joka solmittiin pian Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 1992. Sopimus täytti viime syksynä pyöreät 30 vuotta.

Viime kuukausina Venäjältä on kuulunut kuitenkin useita huolestuttavia uutisia, jotka viittaavat siihen, että Vladimir Putinin hallinto ei välttämättä aio jatkossa noudattaa ainakaan kaikkia valtiosopimuksen periaatteita.

Yksi sopimuksen keskeisistä lausekkeista kuuluu näin:

”Suomen tasavallan hallitus turvaa Suomen alueella olevien venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien ja Venäjän federaation hallitus vastaavasti Venäjän alueella olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelun ja oikeuden niiden säilyttämiseksi määräämättömäksi ajaksi. Sopimuspuolet ottavat vastatakseen siitä, että kaatuneiden sotilaiden omaisten mahdollisuudet käydä näillä hautapaikoilla turvataan.”

Vuonna 1992 solmittiin valtiosopimus, joka mahdollistaa suomalaisten kaatuneiden etsinnät ja kotiuttamisen Venäjältä.

Primorskissa eli suomalaisittain Koivistossa on parhaillaan käynnissä iso kiista suomalaisesta sankarihautausmaasta, jonka ympärille on kehitetty joukko erilaisia valheellisia natsiväittämiä ja vihjailuja jopa sinne haudatuista saksalaisista SS-sotilaista.

Venäjän viranomaiset ovat poistaneet Koiviston hautausmaalta jo suomalaisten sotilaiden nimikyltit. Seuraavaksi on edessä hautamuistomerkin purkaminen kokonaan, mikäli Viipurin kaupunginoikeuden antama purkumääräys saa lainvoiman.

Pietarissa paikallinen oikeusistuin totesi puolestaan vastikään, että Leningradin piiritys vuosina 41–44 oli kansanmurha, johon Suomenkin armeijan katsotaan syyllistyneen yhtenä Adolf Hitlerin apulaisena.

On myös merkkejä siitä, että Venäjän viranomaiset yrittävät kehitellä parhaillaan tarinaa siitä, että Pietarin ja Viipurin lähiseuduille olisi haudattuina Leningradin piiritykseen osallistuneita ”ulkomaalaisia natseja”. Jos tämä epäluulo ulotetaan koskemaan laajalti suomalaisia sotilaita, se voi vaikuttaa jopa heidän hautojensa kohtaloon Venäjällä.

Suominen on yrittänyt saada Venäjältä lisää tietoa kaikkiin näihin uusiin käänteisiin, mutta tulokset ovat toistaiseksi laihoja. Vladimir Putinin hallinto näyttää kuitenkin tulkitsevan parhaillaan uusiksi myös Suomea koskevaa sotahistoriaa.

” Liekö siellä etsitty viitteitä saksalaisista sotilaista, vai mitä oli haettu. Mutta selvästi siellä oli kaiveltu, ja vähän huonosti jäljet peitelty.

Tähän viitannee myös havainto, jonka Suominen teki syyskuussa käydessään Viipurissa valmistelemassa nyt tapahtunutta sotavainajien kotiuttamista.

– Kävimme sillä matkalla myös Summan kenttähautausmaalla ja huomasimme, että siellä oli tehty joitakin kaivauksia neljässä eri kohdassa, Suominen kertoi.

– Liekö siellä etsitty viitteitä saksalaisista sotilaista, vai mitä oli haettu. Mutta selvästi siellä oli kaiveltu, ja vähän huonosti jäljet peitelty.

Suomi on sitoutunut valtiosopimuksen hengessä pitämään huolta venäläisistä sotilashautausmaista Suomen puolella, ja Suomessa on käynyt useina vuosina myös venäläisiä sotavainajien etsintäryhmiä.

Suomesta löytyy yhä myös ukrainalaisten sotilaiden jäänteitä esimerkiksi Raatteentien tienoilta. Vanhan käytännön mukaan Venäjällä on oikeus päättää heidänkin kohtalostaan Neuvostoliiton ”perillisvaltiona”.

– Yhteensä viidentoista neuvostosotilaan jäänteet odottavat parhaillaan hautaamistaan Raatteen Portti -museolla, ja suurin osa heistä lienee ukrainalaisia, Suominen kertoi.

Meilahden kallioluolassa on nykyisin varastotilat Venäjältä tuoduille sotavainajien jäänteille, mutta talvisodan aikana luolassa toimi Suomen puolustusministeriö pommituksia paossa, Pertti Suominen kertoo.

Viime vuosina Venäjä on halunnut enää harvoin kotiuttaa jäänteitä Suomesta. Neuvostosotilaiden henkilöllisyyttä ei voi myökään enää saada selville varmuudella muun muassa siksi, että puna-armeijalla ei ollut samanlaisia metallisia tuntolevyjä kuin suomalaisilla.

– Olen esittänyt nyt, että nämä viisitoista haudattaisiin Kuusamoon sotavankihautausmaalle. Venäjän lähetystö Suomessa on jo alustavasti hyväksynyt sen.

Ukrainan nykyinen sota on heijastunut Suomeen puolestaan niin, että neuvostoliittolaisia sotilashautoja kohtaan on tehty joitakin yksittäisiä ilkivallantekoja.

Neuvostosotilaiden haudan nurmikolle oli kaivettu Z-kirjain Kuopion Kettulanlahdessa. Suomi siisti haudan heti, kun tihutyö havaittiin.

Kirkkonummen Kolsarbyssä oli spreijattu Ukrainan lipun värit vuokra-alueen hautausmaan isoon muistokiveen. Kuopiossa Kettulanlahden hautausmaalla neuvostosotilaiden hautapaikan eteen oli kaivettu puolestaan Z-kirjain nurmikkoon. Kun töhryt huomattiin, Itä-Suomen aluehallintovirasto hoiti Suomen valtion kustannuksella hautojen siistimisen.

Kun jatkosota päättyi 1944, valvontakomissio edellytti Suomelta, että Suomen täytyi laittaa kuntoon neuvostosotilaiden haudat ja hoitaa niitä. Näin on myös tapahtunut siitä lähtien.

Neuvostoliitto sen sijaan tuhosi monia suomalaisten hauta-alueita lähes kokonaan luovutetun Karjalan alueella: hautaristit ja -kivet poistettiin ja hautausmaiden päälle rakennettiin uutta infraa. Tähän kaikkeen Neuvostoliitto katsoi olevansa oikeutettu sodan voittajana.

– Se oli silloin aivan tietoinen ratkaisu, että Neuvostoliitto halusi hävittää suomalaisten sankarivainajien historiaa, Suominen arvioi.

Suomalaiset pyrkivät saamaan omat vainajansa pois taisteluiden keskeltä jo sota-aikana. Yhteensä noin 13 000 jäi silti kentälle kaatuneina, kadonneina ja hukkuneina talvi- ja jatkosodassa. Suomisen mukaan noin 11000 heistä olisi teoreettisesti mahdollista löytää.

Vuodesta 1992 alkaneiden etsintöjen aikana reilut 1 500 suomalaissotilasta on saatu palautettua jo takaisin Venäjältä Suomeen. Löydetyistä 416 on tunnistettu varmuudella.

Suomen ”veljeä ei jätetä” -asenne erosi neuvostoliittolaisesta käytännöstä jo sotien aikana. Puna-armeija perustui suuriin massoihin, joten yhden sotilaan henki ja persoona eivät painaneet Neuvostoliiton omassa vaakakupissa niin paljon kuin Suomen.

Meilahden kallioluola sijaitsee aivan tasavallan presidentin virka-asuntoa Mäntyniemeä vastapäätä. Pertti Suominen toi marraskuussa luolaan taas 24 uutta pikkuarkkua.

Meneillään olevassa Ukrainan sodassa on viitteitä samanlaisesta ”massa-asenteesta” Venäjän sotilaita kohtaan. Venäjän sotilasjohto ei ole ollut erityisen kiinnostunut hakemaan kotiin Ukrainan puolelle jääneitä vainajiaan.

Suomalaisten sotavainajien etsintätyötä kannattaa jatkaa niin kauan kuin se on suinkin mahdollista, Suominen painottaa. Eli toisin sanoen: mikäli Venäjä sallii jatkossakin yhteistyön ja mikäli maastosta löytyy vielä tunnistamiskelpoisia jäänteitä.

Jokainen tunnistettu ja hautaan saatettu sotavainaja on satsausta myös maanpuolustukseen. Se konkretisoi nykyisille sukupolville sitä, kuinka paljon Suomi arvostaa yhä edelleen itsenäisyytemme puolustajia.

– Sankarivainajien kotiuttaminen on kunniatehtävämme. Se on tänä päivänä vähintäänkin yhtä tärkeätä kuin sotavuosina.