Turkin jahtaaman journalistin perhe järkyttyi, kun Erdogan nimesi tämän terroristiksi suorassa lähetyksessä

Ruotsissa asuva tutkija ja journalisti Bülent Kenes oli syömässä perheensä kanssa päivällistä, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan mainitsi tiedotustilaisuudessa hänen nimensä.

Ruotsin tuore pääministeri Ulf Kristersson neuvotteli tiistaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa Ankarassa. Kristersson yritti neuvotteluissa nopeuttaa Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia Turkin parlamentissa, mutta läpimurtoa ei tullut. Seuraava neuvottelukierros pidetään tämän kuun lopulla.

Erdogan ja Kristersson pitivät tiistai-iltana yhteisen tiedotustilaisuuden. Presidentiltä kysyttiin, mitä Turkin vaatimuksia Ruotsi ei ole vielä toteuttanut.

– PKK, PYD, YPG, Fetö ja DHKP-C ovat terroristijärjestöjä, joita täytyy estää käyttämästä hyväkseen Ruotsin demokraattisia oloja, Erdogan sanoi.

– On elintärkeää, että Ruotsi luovuttaa Turkin etsimät terroristit, joiden joukossa on Fetön arvovaltainen hahmo Bülent Kenes.

Lue lisää: Tutkija epäilee, neuvotteliko Erdogan tosissaan Ruotsin pääministerin kanssa

Ruotsiin 2010-luvun puolivälissä muuttanut Kenes kertoi Ruotsin medialle olleensa juuri syömässä perheensä kanssa päivällistä, kun Erdogan nimesi hänet terroristiksi.

– Se oli järkytys vaimolleni ja lapsilleni, mutta ei minulle, Kenes sanoi SVT:lle.

– Hän (Erdogan) on despootti, minä olen journalisti. Voin odottaa mitä tahansa despootilta, joka ei välitä vähääkään ilmaisunvapaudesta.

Dagens Nyheter -lehdelle Kenes kertoi yrittäneensä peittää perheenjäseniltään, kuinka hämmästynyt hän oli.

PKK on Turkissa kielletty ja Euroopan unionin terroristijärjestejön listalle asetettu Kurdistanin työväenpuolue. PYD ja YPG ovat Pohjois-Syyriassa toimivia kurdijärjestöjä, joita Turkki pitää PKK:n läheisinä liittolaisina. Fetö viittaa Erdoganin vastustajan Fetullah Gülenin kannattajiin, joita Turkki syyttää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. DHKP-C (Vallankumouksellinen kansan vapautusrintama) on marxilainen järjestö, joka on tehnyt terrori-iskuja Turkissa.

Erdoganin kannattajat osoittivat mieltä Fetullah Gülenia vastaan Ankarassa vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Kenes perusti Turkissa vuonna 2007 sanomalehti Today’s Zamanin, joka oli Zaman-lehden englanninkielinen painos. Erdogan lakkautti molemmat lehdet Turkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen. Hallitus syytti lehtiä yhteyksistä Güleniin.

Turkin media on jo aiemmin paljastanut Kenesin ja hänen Ruotsissa asuvan kollegansa Abdullah Bozkurtin kotiosoitteen ja julkaissut molemmista salaa otettua kuva- ja videomateriaalia. Turkin propagandistisessa mediassa on jopa esitetty, että Turkin tiedustelupalvelu ampuisi heidät.

Lue lisää: Ruotsalais­edustaja Turkin ja Ruotsin neuvotteluista: ”Tilanne on hyvin ongelmallinen”

Ajojahdista ja maalittamisesta huolimatta Kenes ei pelkää tulevaisuutensa puolesta. Turkki on esittänyt hänestä virallisen luovutuspyynnön, jota ei ole vielä käsitelty Ruotsin korkeimmassa oikeudessa. Päätöstä luovutuksesta ei voi tehdä hallitus, vaan sen tekee oikeuslaitos.

– En ole levoton sillä tiedän, että Ruotsi noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Toivon, ettei Ruotsin hallitus petä minua. Tulin Ruotsiin, jotta voisin edelleen toteuttaa ilmaisunvapauttani ja oikeuttani elämään, Kenes sanoi SVT:n haastattelussa.