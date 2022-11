Tällainen on ”woken” tappajaksi hamuava Floridan kuvernööri­kisan voittaja – Trumpilta vähemmän mairitteleva lempinimi

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on toistaiseksi pysynyt vaitonaisena suunnitelmistaan vuoden 2024 presidentinvaalien suhteen. Monet näkevät hänet jo Donald Trumpin itsestäänselvänä haastajana.

Keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Yhdysvaltain välivaalien ääntenlaskenta oli vielä monin paikoin kesken. Floridassa sävelet olivat kuitenkin selvät: osavaltion republikaanikuvernööri Ron DeSantis oli saamassa jatkokauden, ja vieläpä murskalukemin.

DeSantis on tähän mennessä enimmäkseen vältellyt puhumasta aikeistaan vuoden 2024 presidentinvaalien suhteen. Välivaalien tuloksen myötä näyttää kuitenkin todennäköisemmältä, että hän nousee haastamaan republikaanien esivaalissa ex-presidentti Donald Trumpia – joka ei niin ikään ole toistaiseksi vahvistanut asettumistaan ehdolle.

Mutta kuka on tämä mies, jota istuva presidentti Joe Biden luonnehti vaalien alla ”Donald Trumpin ruumiillistumaksi”?

Ron DeSantisin kannattajat iloitsivat vaalivalvojaisissa Tampassa tiistai-iltana.

44-vuotias DeSantis nousi laajempaan kansalliseen tietoisuuteen vuonna 2020 koronapolitiikallaan, joka teki hänestä monien konservatiivien sankarin.

Floridan kuvernöörinä hän vastusti viruksen leviämisen torjumiseksi asetettuja tiukkoja rajoituksia sekä kutsui Valkoisen talon koronavirustyöryhmän johtaviin jäseniin kuulunutta Anthony Faucia ”pikkuhaltiaksi, joka tulisi nakata Potomac-joen toiselle puolelle”.

Ensimmäisellä kuvernöörikaudellaan hän myös vastusti äänekkäästi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, allekirjoitti lain abortin kieltämisestä 15. raskausviikon jälkeen sekä lähetti paperittomia siirtolaisia varakkaiden tyyssijana tunnetulle Martha’s Vineyard -saarelle Massachusettsiin.

Hän puski läpi myös äänestysalueiden rajoja koskevan uudistuksen tehden niiden jaosta republikaaneille edullisemman.

Viime kuukausina DeSantis on ollut sotajalalla Disney-yhtiötä vastaan. Toimitusjohtaja Bob Chapek kritisoi DeSantisin allekirjoittamaa lakia, joka kieltää keskustelun seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä kouluissa.

Huhtikuussa DeSantis vastasi allekirjoittamalla asetuksen, joka riisui Disneyltä sen verotukseen liittyvän erityisaseman.

DeSantisin politiikka on ajanut hänet toistuvasti törmäyskurssille Bidenin hallinnon kanssa, mutta se on tehnyt hänestä myös yhden republikaanipuolueen näkyvimmistä hahmoista.

Polystyreenistä valmistettu DeSantis-patsas purjehti Coconut Creekin kaupungin kaduilla kuvernöörin kampanjakiertueen aikaan viime viikolla.

DeSantisia vastustavat ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat mielenosoittajat saivat Fort Myersissä viikonloppuna vastaansa kuvernööriä kannattavan vastamielenosoittajan.

DeSantisin nousu Floridan kuvernööriksi vuoden 2018 vaaleissa ei ollut kuitenkaan itsestään selvää. Republikaanien esivaalissa DeSantis korosti istuvalle presidentille Trumpille jo aiemmin osoittamaansa tukea. Joulukuussa 2017 Trump palkitsi hänet twiitillään.

– Kongressiedustaja Ron DeSantis on loistava nuori johtaja, Yalen ja Harvardin lakikoulun käynyt, josta tulisi MAHTAVA Floridan kuvernööri. Hän rakastaa maatamme ja on todellinen TAISTELIJA! Trump kirjoitti.

DeSantis peittosi esivaalissa republikaanien ”kultapoikana” pidetyn Adam Putnamin. Hänen nousunsa Floridan kuvernööriksi ei kuitenkaan ollut läpihuutojuttu, sillä tarkastuslaskennan jälkeen hänen todettiin voittaneen demokraattivastustajansa, Tallahasseen pormestarin Andrew Gillumin, vain 0,4 prosentin marginaalilla.

Jacksonvillessa italialaisjuurisille vanhemmille vuonna 1978 syntynyt DeSantis tunnettiin kouluaikoinaan huippuluokan oppilaana ja urheilijana. Yalen yliopistossa hän opiskeli pääaineenaan historiaa ja nousi baseball-joukkueensa ykköslyöjäksi.

Valmistuttuaan vuonna 2001 DeSantis työskenteli vuoden historianopettajana Georgiassa, kunnes jatkoi opintojaan Harvardin oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tämän jälkeen hän vietti vuoden Irakissa toimien laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen lainopillisena neuvonantajana Fallujassa.

DeSantis poseerasi yhteiskuvissa kannattajiensa kanssa Hialeahissa maanantaina

Carlos Crespo kampanjoi DeSantisin puolesta äänestyspaikalla St. Petersburgissa tiistaina.

Poliittiselle uralle DeSantis lähti vuoden 2012 kongressivaaleissa, joissa hän lopulta voitti demokraattivastustajansa selvällä erolla. Jatkokausille vuosina 2014 ja 2016 valittu DeSantis oli muun muassa perustamassa edustajainhuoneen nuorten kovan linjan republikaanien Freedom Caucus -komiteaa.

Tulevaisuuden kannalta hänen merkittävimpänä saavutuksena on kuitenkin pidetty vankkoja suhteita, jotka hän loi konservatiivisen Fox-kanavaan kongressivuosinaan.

Tuolloin hänet nähtiin usein lähetyksissä puolustamassa raivokkaasti skandaalista toiseen purjehtinutta Trumpia. Lämpimät suhteet kanavaan ovat taanneet DeSantisille näkyvyyttä myöhemminkin.

Yhtenä DeSantisin vahvoista valttikorteista on pidetty tämän puolisoa Casey DeSantisia, 42, joka on saanut suosiota Floridan ensimmäisenä naisena muun muassa puhumalla koululaisten mielenterveydestä. Paikallisen tv-kanavan entisestä uutisankkurista kerrotaan tulleen miehensä lähin neuvonantaja, jolla on myös omaa henkilökuntaa.

DeSantisin suhde Disneyyn vaikuttaa olleen aiemmin lämpimämpi, sillä viime viikolla Washington Post paljasti golfkentällä tavanneen pariskunnan avioituneen Walt Disney World -lomakeskuksessa syksyllä 2009. DeSantiseilla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2016–2020.

DeSantis on profiloitunut julkisuudessa perhekeskeisenä miehenä. Vaalivalvoijaisissa lavalla nähtiin Casey- puolison lisäksi myös lapset Mamie (vas.), Mason ja Madison.

Floridassa kirjoilla oleva Trump ilmoitti vaalipäivänä äänestäneensä DeSantisia jatkokaudelle. Viime aikoina ex-presidentin puheet ovat kuitenkin viitanneet siihen, että tämä näkee vankan tukijansa entistä enemmän uhkana.

Tästä kertoo muun muassa lempinimi Ron DeSanctimonious, jonka Trump lanseerasi puhuessaan viikonloppuna Pennsylvaniassa. Sanctimonious tarkoittaa suomeksi tekopyhää.

– Voisin kertoa teille hänestä asioita, jotka eivät ole kovinkaan imartelevia. Tiedän hänestä enemmän kuin kukaan – paitsi ehkä hänen vaimonsa, Trump sanoi Foxin haastattelussa.

Muun muassa CNN tulkitsi sanat Trumpin ”varoituslaukaukseksi” DeSantisille. Floridan kuvernöörin arvioidaan luovineen eteenpäin taidollaan kanavoida Trumpin maneereja tavalla, joka on helpommin pureskeltavissa valtavirran republikaaneille.

Financial Times luonnehti lokakuussa otsikossaan DeSantisia ”Donald Trumpiksi aivoilla ja ilman draamaa”.

Yhdysvalloissa vellovasta kulttuurisodasta monin tavoin vauhtia ottava DeSantis sanoi voittopuheessaan kannattajilleen, että he ovat yhdessä taistelleet ”woke-ideologiaa” vastaan lainsäädännössä, kouluissa ja yrityksissä.

– Florida on paikka, jonne woke menee kuolemaan, hän julisti.