Republikaaneille on povattu ainakin edustajainhuoneessa enemmistöä, vaikka demokraatit näyttävätkin saavan torjuntavoiton.

Yhdysvalloissa on äänestetty kongressin kokoonpanosta välivaaleissa. Äänestäjät valitsevat kaikki edustajainhuoneen jäsenet, joiden kausi on kahden vuoden pituinen. Lisäksi kolmasosa senaattorien paikoista on ollut vapaana.

Etukäteen on ennustettu, että republikaanit saisivat enemmistön ainakin edustajainhuoneessa.

Näin republikaanienemmistö edustajainhuoneessa vaikuttaisi Bideniin

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtorin Ville Sinkkosen mukaan republikaanienemmistö pelkästään edustajainhuoneessa riittäisi kampittamaan sitä, kuinka hyvin presidentti Joe Biden pääsee edistämään agendaansa. Sinkkonen oli ISTV:n vaalistudion haastateltavana.

Republikaanienemmistöinen edustajainhuone voi esimerkiksi päätyä sulkemaan Yhdysvaltain hallinto, jos Yhdysvallat törmää velkakattoon, Sinkkonen sanoo.

Sinkkosen mukaan republikaanit ovat valmiita käyttämään velkakattoa hyväkseen lyhyen aikavälin poliittisten voittojen saamiseen.

– Jollei Biden tee myönnytyksiä sellaisissa asioissa, joita hän on ajanut nyt näiden kahden vuoden aikana, Sinkkonen sanoo.

– Tässä on paljon edessä poliittisia kamppailuja.

Joe Biden kampanjoi Marylandissa päivää ennen vaaleja.

Keskustelua voi myös herättää Ukrainan saama tuki. Sinkkosen mukaan näyttää siltä, että moni vaalikieltäjä on pääsemässä läpi niin sanotuissa "turvallisissa vaalipiireissä".

– Tämä trumpillinen faktio siellä edustajainhuoneen sisällä tulee kasvamaan. Ja silloin niitä soraääniä todennäköisesti kuullaan enemmän suhteessa Ukrainan apuun.

– Myös potentiaalinen puhemies Kevin McCarthy sanoi, että tällaista avointa shekkiä ei ole Ukrainalle luvassa, Sinkkonen sanoi.

McCarthy ei tarkentanut, mitä tarkoitti kommentillaan. Sinkkosen mukaan on mahdollista, että tukea valvottaisiin enemmän, mikä hidastaisi avun toimittamista ja jakamista. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea sanoa, vähentäisikö republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa Ukrainan saamaa tukea.

– Senaatissa republikaanit ovat olleet kyllä Ukrainan tukemisen takana.

– Kun heräätte huomenna, olemme enemmistössä ja Nancy Pelosi on vähemmistössä, edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy lausui kahdelta yöllä paikallista aikaa.

Näin senaatin kokoonpano vaikuttaisi Bideniin

Sinkkosen mukaan odotettavissa on jakaantuneita aikoja joka tapauksessa, mutta suuri ero on siinä, saavatko republikaanit enemmistön myös senaatissa. Demokraateilla on ollut varapresidentti Kamala Harrisin kautta yhden äänen enemmistö senaatissa.

– Yksi keskeinen asia on nimitykset, Sinkkonen sanoo ja huomauttaa, ettei puhu ainoastaan esimerkiksi tuomareiden nimityksistä.

– Nimitykset sellaisiin virkoihin Bidenin hallinnossa, jotka vaativat senaatin hyväksynnän. Jos Biden haluaisi muuttaa kabinettiaan, siinä voi tulla haasteita, jos senaatti on republikaanien hallussa.

Erityisesti ongelmia voisi Bidenin kannalta kuitenkin tulla, jos korkeimman oikeuden tuomareista joku jäisi eläkkeelle tai kuolisi. Jos senaatti olisi republikaanien hallussa, republikaaneilla voisi olla mahdollisuus käytännössä estää tuomarin nimitys.

Ohion senaattoriksi valitun, republikaanien J.D. Vancen kannattajia vaalivalvojaisissa.

Entä, jos republikaanit saavat enemmistön koko kongressissa?

Mikäli republikaanit saavat enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa, republikaanit voivat kampittaa Bidenin agendaa, Sinkkonen sanoo.

– Biden joutuu käyttämään veto-oikeuttaan, mutta republikaanit eivät pysty kumoamaan presidentin vetoa, koska se vaatisi kaksi kolmasosaa sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Seurauksena olisi päätöksenteon hidastuminen.

– Jonkinlaisesta halvaantumisesta voidaan puhua, vaikka jonkinlaisia lehmänkauppojahan siellä on pakko tehdä.