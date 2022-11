Yhdysvaltojen välivaaleissa rikkoutui monta lasikattoa.

Yhdysvalloissa on äänestetty välivaaleissa muun muassa kuvernöörien paikoista ja kongressin kokoonpanosta. Todennäköisesti lopullisen vaalituloksen varmistumisessa kestää päiviä, jopa useita viikkoja.

Monet vaalit ovat kuitenkin jo ratkenneet.

Muun muassa Washington Post ja BBC ovat uutisoineet, kuinka useat ehdokkaat rikkoivat lasikattoja vaalivoitoillaan. Alla esiteltynä osa heistä.

Ensimmäiset naiset kuvernööreinä ja senaattoreina

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin entinen lehdistöpäällikkö Sarah Huckabee Sanders nousee Arkansas’n kuvernööriksi, muun muassa CNN kertoo. Hän on osavaltionsa ensimmäinen naiskuvernööri.

Sandersin isä Mike Huckabee toimi niin ikään Arkansasin kuvernöörinä vuodet 1996–2007. Sanders nousi julkisuuteen Trumpin presidenttikaudella, jolloin hän otti usein yhteen toimittajien kanssa.

Sarah Huckabee Sanders toimi Trumpin lehdistöpäällikkönä vuosina 2017–2019.

Republikaanien ehdokkaana ollut Sanders oli ensimmäistä kertaa ehdolla poliittiseen virkaan. Hänen voittoaan demokraatti Chris Jonesista pidettiin etukäteen hyvin todennäköisenä, sillä Arkansas’sta on tullut viime vuosina vahvasti republikaaninen osavaltio.

Kathy Hochul on ensimmäinen vaaleilla valittu naiskuvernööri New Yorkissa.

Myös New Yorkin kuvernööriksi valitusta demokraatista Kathy Hochulista, 64, tulee osavaltionsa ensimmäinen tehtävään valittu nainen. Hän on hoitanut tehtävää sen jälkeen, kun kohujen keskelle päätynyt Andrew Cuomo luopui virastaan elokuussa 2021.

Republikaanien Katie Brittistä, 40, tuli puolestaan ensimmäinen nainen, joka on vaaleilla valittu senaattoriksi Alabamassa.

Katie Brittistä tulee senaattori.

Z-sukupolven ensimmäinen edustaja kongressiin

Maxwell Alejandro Frostista, 25, tulee ensimmäinen Z-sukupolven edustaja kongressissa, kun hänet valittiin edustajainhuoneeseen Floridassa.

Afroamerikkalainen, kuubalaislähtöisen adoptioäidin kasvattama Frost erottuu edustajainhuoneessa, joka on suurelta osin valkoinen ja jonka keski-ikä on ollut 58 vuotta.

Maxwell Frost kuvattuna Pride-kulkueessa viime lokakuussa.

Frost on painottanut sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua sekä sanonut haluavansa etsiä ratkaisuja Yhdysvaltojen aseväkivaltaan.

Seksuaali- ja suku­puoli­vähemmistöjen edustajat virkoihin

Demokraattien Maura Healey, 51, on voittamassa Massachusettsin kuvernöörikilvan. Hän on ensimmäinen avoimesti lesbo nainen, joka on valittu kuvernööriksi Yhdysvalloissa. Lisäksi hän on ensimmäinen naiskuvernööri Massachusettsissa.

Healey on toiminut osavaltionsa oikeusministerinä tammikuusta 2015. Hän kiitti tukijoitaan Twitterissä ja puhutteli erityisesti tyttöjä sanoen, että ”mikään lasikatto ei ole sellainen, etteikö sitä voisi murtaa”.

Healey ei ole kuitenkaan ainoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustaja, joka teki näissä vaaleissa historiaa.

Maura Healey sai vallattua paikan republikaaneilta demokraateille.

Demokraattien Becca Balint, 54, voitti Vermontissa paikan edustajainhuoneeseen. Hän on ensimmäinen nainen ja ensimmäinen avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva, joka edustaa Vermontia Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

Becca Balint on Vermontin ainoa edustaja edustajainhuoneessa.

James Roesenerista, 26, on puolestaan tulossa ensimmäinen transmies, joka on valittu osavaltion lainsäädäntöelimeen, NPR uutisoi.

Roesener on kampanjoinut aborttioikeuden puolesta, vaatinut tasa-arvoista palkkaa naisille ja tukenut lainsäädäntöä, joka turvaa samaa sukupuolta olevien oikeudet, mukaan lukien tunnustaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.

– Olen 26-vuotias Concordin asukas, New Hampshiressa vaimoni ja kissani kanssa. Olen syntynyt puolustamaan altavastaajaa enkä ole koskaan pelännyt puolustaa sitä, mihin uskon, Roesener sanoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevan poliittisen Victory Fund -toimintakomitean sivuilla.

Cherokeepoliitikko senaattoriksi

Republikaanien ehdokkaana ollut Markwayne Mullin, 45, on ensimmäinen Yhdysvaltojen alkuperäiskansoihin kuuluva senaattori lähes kahteen vuosikymmeneen. Lisäksi hän on ensimmäinen alkuperäiskansoihin kuuluva senaattori Oklahomasta vuosisataan. Mullin kuuluu cherokee-kansaan.

Mullin on edustanut Oklahomaa edustajainhuoneessa vuodesta 2013.

Markwayne Mullin voitti paikan senaatissa.

Marylandiin ensimmäinen musta kuvernööri

Demokraattien Wes Mooresta, 44, on tulossa Marylandin historian ensimmäinen musta kuvernööri. Hän on myös tällä hetkellä Yhdysvaltojen ainoa musta kuvernööri ja maan kolmas sitten 1800-luvun loppupuolen.

Moore on kirjailija ja köyhyyden vastaisen järjestön Robin Hoodin entinen johtaja.