Kommentti: Floridan DeSantis-tsunami nousi uhkaamaan Trumpia – tämä mies voi olla Yhdysvaltain seuraava presidentti

Jos nyt pitäisi ennustaa, DeSantis haastaa Trumpin ja voittaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yhdysvaltain välivaalien kokonaistulos on vielä pitkään too close to call, liian ennenaikaista sanoa – mutta yksi tulos on jo harvinaisen selvä.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on ottanut tsunamimaisen voiton osavaltiossa ja vetänyt perässään menestykseen muitakin republikaaniehdokkaita.

Hänen kaudellaan entisestä vaa’ankieliosavaltiosta on tullut lähes patarepublikaaninen, kun DeSantisin voitto demokraattiehdokkaasta on 20 prosenttiyksikön ja yli 1,5 miljoonan äänen luokkaa.

Se on DeSantisille sellainen sulka hattuun, että hänen tähtensä on nyt todella kovassa nousussa republikaanipuolueessa ja koko maassa.

Se puolestaan on erittäin huono uutinen Donald Trumpille.

Siloteltu Trump

Kuka on Ron DeSantis?

Yhdysvaltain politiikkaa seuraavien keskuudessa vastaus alkaa nykyisin yleensä lakonisella toteamuksella: hän on Yhdysvaltain seuraava presidentti.

DeSantis on politiikaltaan usein kuin Trump, mutta hienovaraisempi ja salonkikelpoisempi. Hän ajaa äärikonservatiivisia arvoja, mutta tekee sen taitavammin kuin raamit kaulassa kolisteleva Trump.

Siksi DeSantis miellyttää sekä maga-republikaaneja että maltillisempia republikaaneja.

DeSantisin omat tavoitteet eivät ole jääneet epäselväksi.

Kun häneltä vaaliväittelyssä kysyttiin aikooko hän istua vaalikauden loppuun asti Floridan kuvernöörinä, DeSantis jähmettyi kivipatsaaksi eikä vastannut.

Ei jäänyt epäselväksi, että tähtäin on vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Data tukee DeSantisia

Kysymys on oikeastaan vain siitä, rohkeneeko DeSantis lopulta pistää itsensä likoon ja haastaa Trumpin republikaanien presidenttikisassa. Kyseessä on riskipeli, koska Trump on arvaamaton.

Tukea päätökselle voi saada esimerkiksi välivaalien yhteydessä tehdyistä mielipidemittauksista. Äänestäjiltä on kysytty vaalipaikkojen ulkopuolella muutakin kuin sitä, ketä äänestit.

Kun floridalaisilta kysyttiin, kenen he toivoisivat tavoittelevan republikaanien presidenttiehdokkuutta, 33 prosenttia kannatti Trumpia.

45 prosenttia kannatti DeSantisia, CNN kertoi.

Kummankin miehen kotiosavaltiossa puntit ovat siis jo kääntyneet DeSantisin puoleen.

Lisäksi DeSantis miellytti selvästi enemmän latinoäänestäjiä, Yhdysvaltain tulevaisuuden suurinta äänestäjäblokkia.

Exit-pollit kertovat myös, että Trump on maanlaajuisesti yhä erittäin epäsuosittu, jopa presidentti Joe Bideniakin karsastetumpi.

Herra presidentti

Dataa tulee koko ajan lisää ja se on varsin vastaansanomatonta.

DeSantis tuskin voi sitä ohittaa. Jos ei tartu hetkeen, se menee monesti ohi.

Jos nyt pitäisi ennustaa, DeSantis haastaa Trumpin ja voittaa tämän.

Ja silloin hän todella on lähellä olla Yhdysvaltain seuraava presidentti.