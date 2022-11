Yksi onnekas voitti 2,02 miljardia euroa – kaikkien aikojen suurin lottopotti meni Kaliforniaan

Kaliforniaan napsahti tiistaina todellinen jättipotti, kun Powerball-loton 2,02 miljardin euron suuruinen voitto meni yhdelle onnekkaalle.

Kaikkien aikojen suurin lottopotti jaettiin tiistaina Yhdysvalloissa. Peräti 2,04 miljardin dollarin eli noin 2,02 miljardin euron suuruinen Powerball-lottopotti kilahti Kaliforniaan yhdelle onnekkaalle lottoajalle.

Voittajaa etsittiin kuumeisesti tiistaina ja lopulta selvisi, että voittorivi pelattiin Joe’s Service Station -huoltoasemalla Altadenan alueella Los Angelesissa.

Los Angeles Timesin mukaan huoltoaseman omistaja Joe Chahayed toivoo, että voittaja olisi joku paikallinen. Jättipotti toi mukavan lisän myös 20 vuotta huoltoasemaa pyörittäneen Chahayedin tilipussiin, sillä Kalifornian lotto myönsi miljoonan dollarin arvoisen bonusshekin hänelle.

– Haluamme kiittää kaikkia yhteisömme jäseniä, jotka aina tulevat tänne ja ovat omistautuneita tälle huoltoasemalle, Chahayed totesi paikallistelevision haastattelussa Los Angeles Timesin mukaan.

Toistaiseksi ei ole vielä tiedossa, kuka historiallisen potin nappasi, mutta hänestä tuli sen myötä Kalifornian ensimmäinen lottovoittajamiljardööri.

Powerball-loton megapotti oli kasvanut viikkojen ajan ja lopulta historiallinen arvonta myöhästyi useilla tunneilla. Kuuden numeron voittorivi arvottiin varhain tiistaina ja pian sen jälkeen Yhdysvaltojen lottoviranomaiset ilmoittivat, että kierroksella oli löytynyt yksi täysosuma.

The Guardianin mukaan 2,02 miljardin euron potti on liki 400 miljoonaa suurempi kuin aiempi ennätyspotti. Powerball-loton voitto on kivunnut aiemmin vai neljä kertaa miljardin yli. Powerball-arvonnat aloitettiin vuonna 1992. Sitä pelataan 45:ssä osavaltiossa.