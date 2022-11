Yksi vaaliteema on Atlantan esi­kaupungeissa ylitse muiden: ”Kaikki täällä ovat aivan kyllästyneitä”

Republikaanien ydinviesti vaikuttaa tavoittaneen esikaupunkien äänestäjät Atlantassa. Ja esikaupunkien liikkuvat äänestäjät saattavat ratkaista Yhdysvaltain kongressivaalit.

IS tapasi vaalivirkailijoita ja äänestäjiä Atlantassa.

Atlanta, Georgia, Yhdysvallat

Atlantan laitamilla sijaitsevan Buckheadin idyllisen esikaupunkialueen valtavat omakotitalot henkivät siirtomaa-ajan tyyliä. Ruska on saapunut Atlantaan, ja lehdet hohtavat kultaisina sinistä taivasta vasten.

Täällä äänestysuurnille saapuvilla on yksi huoli yli muiden: rikollisuus.

Kiihtynyt vanhempi herra, joka kertoo nimekseen J.D., sanoo rikollisuuden menneen aivan yli äyräiden, ja että demokraatit ovat liian pehmeitä rikollisuuden suhteen. Hän kertoo joutuneensa ryöstetyksi alueella muutama vuosi sitten.

– Rikolliset päästetään saman tien takaisin kadulle. Kaikki täällä ovat aivan kyllästyneitä siihen, hän puuskahtaa.

– Äänestin republikaaneja, sillä demokraatit tuhoavat tämän kaupungin. Mitä pikemmin demokraateista päästään eroon, sen parempi meidän kaikkien on!

Fultonin piirikunnan valtuustoon kolmannelle kaudelle pyrkivä Lee Morris käy myös jättämässä vaalilippunsa. Republikaanien jäsen kertoo, että myös hänen ykkösteemansa on paikallinen rikollisuus.

Lee Morrisin mielestä republikaanien ja demokraattien tulisi tehdä yhteistyötä.

Juristitaustainen Morris haluaa huolehtia, että yli miljoonan asukkaan piirikunnan oikeuslaitos toimii. Pandemia-aika toi viivytyksiä oikeusjuttujen käsittelyyn, oli kyse sitten rikoksesta epäillyn oikeudenkäynnistä tai avioerohakemuksesta.

– Oikeuslaitoksen kuormittuminen on johtanut siihen, että rikoksista epäillyt ovat päässeet vapaalle jalalle odottamaan oikeuskäsittelyä, Morris kertoo.

Morris sanoo, että paikallispoliitikkojen on toimittava yhdessä puoluetaustasta riippumatta, sillä se on käytännönläheistä ruohonjuuritason työtä jätteiden, kirjastojen ja vastaavien asioiden kanssa.

Morris ei pidä siitä, että ihmiset jaotellaan automaattisesti eri heimoihin puoluetaustan perusteella.

Kun häneltä kysyy, äänestikö hän mielipiteitä rajusti jakavaa senaatin kohuehdokasta Herschel Walkeria, Morris naurahtaa ja sanoo kohteliaasti:

– Sanotaanko, että en äänestänyt lipukkeen jokaista republikaania.

Toinen sytyttävä asia on aborttioikeus, joko puolesta tai vastaan.

Kolmekymppinen mies, joka ei halua kertoa nimeään, sanoo aborttioikeuden vastustamisen olevan hänelle tärkein asia. Hän on pro life, elämän puolesta, kuten termi Yhdysvalloissa kuuluu.

Meredith Masallahille naisen oikeus päättää omasta kehosta eli aborttioikeus oli tärkein asia.

Sen sijaan sairaanhoitaja Meredith Masallahille, 38, tärkeintä vaaleissa on aborttioikeuden puolustaminen, pro choice.

– Terveydenhuollon ammattilaisena naisten oikeus aborttiin on ehdottomasti tärkeintä. Naisten ääni on saatava kuuluviin.

Masallahille tärkeää on myös se, että erilaisten ihmisten kirjo on edustettuna politiikassa.

– Mielestäni Georgia on muuttumassa parempaan suuntaan. Ainakin Fultonin piirikunnassa alkaa olla enemmän eri väestöryhmien edustajia valtuustossa.

Äänestyspisteillä eri puolilla Atlantaa on varsinaisena vaalipäivänä rauhallista, melkein uneliasta.

Georgian osavaltiossa ihmiset äänestävät paljon ennakkoon. Tänä vuonna ennakkoääniä oli ennätysmäärä, yli 2,2 miljoonaa. Se on 20 prosenttia enemmän kuin viime vaaleissa.

Äänestyspaikkojen ovilla on muistutus, että aseen tuominen vaalipaikalle on lailla kielletty.

Komealla Saint Philipin katedraalin äänestyspisteellä vaalivirkailijat kohtaavat ulkomaisista toimittajista koostuvan joukon hermostuneina. Sisätiloissa ei saa kuvata, vaalivirkailijoita ei saa haastatella.

Katedraalin pihalla kuusikymppinen pariskunta Gregg ja Brenda Drake kertovat, että he ovat juuri äänestäneet. Pienyrittäjäpariskunnalla tärkein vaaliteema on myös turvallisuus. He eivät halua kertoa ketä tai mitä puoluetta äänestivät.

– Tärkeintä oli, kuka pystyy korjaamaan kaupungin niin, että täällä uskaltaa liikkua myöhään iltaisin ulkona. Rikollisuus on suuri ongelma Atlantassa, Gregg Drake sanoo.

Rikollisuus on kasvanut pandemian aikana Yhdysvalloissa. Republikaanit nostivat sen yhdeksi kärkiteemoistaan vaalikamppailussa. Rikollisuuden uskotaan vetoavan juuri esikaupunkien äänestäjiin. Ja ainakin Atlantassa viesti näyttää menneen perille. Esikaupunkien liikkuvien äänestäjien on ennakoitu ratkaisevan kongressivaalit.

Demokraatit presidentti Bidenin johdolla taas pyrkivät teroittamaan, että näissä vaaleissa on kyse demokratian tulevaisuudesta, sillä useita trumpilaisia republikaaneja, jotka ovat niin sanottuja vaalikieltäjiä, on ehdolla.

– En usko, että kumpikaan puolue on uhka demokratialle, Gregg Dniels sanoo.

Stevenin mielestä Yhdysvaltain hallitus ei pysty suoraan vaikuttamaan inflaatioon.

Jatko-opiskelija Steven, 26, kertoo olevansa demokraatti ja äänestäneensä demokraatteja. Hänelle tärkeää on aborttioikeus ja koulutus. Hän pitää tärkeänä arvona myös ehdokkaiden kyvykkyyttä hoitaa yhteisiä asioita.

– Herschel Walker ei mielestäni ole sopiva ehdokas senaattoriksi.

Inflaatio ja kohonneet elinkustannukset on noussut vaalien ykkösaiheeksi valtakunnallisesti. Republikaanit ovat aiheen tiimoilta ottaneet demokraatit ja presidentti Joe Bidenin tikunnokkaan inflaation huonosta hoidosta.

Joidenkin mielipidemittausten mukaan inflaatio ja rikollisuus saattavat olla ne teemat, jotka kääntävät vaalit republikaaneille.

– Inflaatio on maailmanlaajuinen ilmiö, eikä meidän hallituksellamme ole valtaa siihen. Se johtuu monista ulkoisista seikoista, kuten Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, Steven sanoo.

– Rikollisuuden kasvulle on tehtävä jotakin, mutta olisin huolellinen, miten siitä asiasta viestii. Rikollisuus ei ole yhtä pahassa jamassa kuin 1990-luvulla, joten toivoisin ihmisiltä myös suhteellisuuden tajua.

Mikäli republikaanit voittavat vaalit, Steven sanoo olevansa pettynyt.

– Mutta vaalien kauneus on siinä, että kaikki saavat antaa äänensä ja saada äänensä kuuluviin.

Toimittajajoukollemme tulee äkkilähtö äänestyspaikalta. Ranskalaismedialle työskentelevä amerikkalaiskuvaaja on joutunut sanaharkkaan vaalivirkailijoiden kanssa kuvausluvista ja virkailijat uhkaavat soittaa poliisit.

Brenda Raseeh ei ole törmännyt hankaliin tapauksiin vaalivirkailijana.

Seuraavalla vaalipisteellä Morris Brandonin peruskoululla tunnelma on täysin toisenlainen: leppoisa ja ystävällinen.

Hersyvä vaalivirkailija Brenda Raseeh kertoo, että vaaleissa vapaaehtoisena toimiminen on hänelle kuin perheyritys. Samassa piirikunnassa vapaaehtoisina toimivat myös Raseehin lanko ja anoppi, joka on toiminut vaalivirkailijana yli kaksikymmentä vuotta.

Vaikka vaalivirkailijoiden uhkailu ja häirintä on noussut ongelmaksi monin paikoin ympäri Yhdysvaltoja vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimaininkien vuoksi, Raseeh ei ole koskaan kokenut ongelmia. Hän rakastaa vaaleissa työskentelemistä.

– Parasta tässä ovat ihmiset!

Rakennuksen ulkopuolella seisoskelee pitkästyneen oloinen vartija, joka sanoo, ettei minkäänlaisia ongelmia ole ilmennyt.

Raseehin perheen ”Mama” ottaa vastaan äänestyslipukkeet ja jakaa persikkatarrat äänestäjille.

Myös Fultonin piirikunnan vaaliviranomaiset kertoivat, ettei häiriköintiä vaalipaikoilla ole ilmennyt. Ainoa yhteenotto kello kolmeen mennessä iltapäivällä oli, kun kaksi ihmistä poistettiin Fultonin piirikunnassa vaalipaikalta, ilmeisesti heidän somekirjoitusten perusteella.

Kuten Georgian osavaltiosihteeri Brad Raffensperger totesi medioille:

– Tylsät vaalit ovat hyvät vaalit.

