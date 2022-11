Powerball-lotossa on jaossa hervoton potti.

Powerball-lottorivi meni kaupaksi New Yorkissa.

Yhdysvalloissa odotetaan kuumeisesti löytyykö viimeisimmän Powerball-loton arvonnalle voittajaa.

Lottoarvonnan potin suuruus on noussut maailman suurimmaksi. Tarjolla on 2,04 miljardin dollarin suuruinen pääpotti, joka on nykyisen kurssin mukaan suunnilleen sama määrä euroissa.

Guardianin mukaan tuloksen odottelu venähti teknisen vian johdosta. Tiistaina oikeat numerot olivat vihdoin selvillä. Kahden miljardin potin voi voittaa numeroilla 10, 33, 41, 47, 56 sekä Powerball-numerolla 10.

Vielä ei ole tiedossa, löytyykö joltakulta onnekkaalta numerot pelilapustaan.

Pottia on kasvateltu elokuun kuudennesta päivästä lähtien. Se on arvottu 40 kertaa ilman voittajaa. Lähtösumma oli 20 miljoonaa dollaria.

Powerballin päävoitto on noussut vain neljästi yli miljardiin, mutta ei kertaakaan lähellekään nykyistä summaa.

Suuri pääpotti on myös lisännyt toiveikkaita pelaajia niin, että lauantaina voittoa vaille jääneessä arvonnassa myytiin 62 prosenttia kaikista mahdollisista voittoriveistä. Päävoiton osumatodennäköisyys on yhden suhde 292 miljoonaan.

Voittaja voi valita ottaako hän rahat 29 vuotta kestävänä palkanmaksua muistuttavana järjestelynä, jolloin hän saa koko 2,4 miljardin summan itselleen. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa pienemmän, mutta silti suuren, summan heti. Heti maksettava summa on huomattavasti yleisempi valinta voittajien keskuudessa.

Yhdysvalloissa verot lohkaisevat lopullisesta voittosummasta kuitenkin huomattavan osan. Liittovaltion vero syö potista yli kolmasosan. Lisäksi monet osavaltiot verottavat lottovoittoja vielä erikseen.