Tutkija epäilee, neuvotteliko Erdogan tosissaan Ruotsin pääministerin kanssa

”Tässä hämää se...”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Ruotsin tuore pääministeri Ulf Kristersson keskustelivat tiistaina illalla Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Asialistalla oli Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksyminen Turkissa – ja välillisesti myös Suomen Nato-jäsenyyden tulevaisuus.

Kristersson vakuutti yleisellä tasolla Ruotsin ymmärtävän Turkin turvallisuushuolet.

Erdogan nimesi yhden tietyn henkilön, jonka luovuttamista Ruotsista Turkille hän ilmoitti Turkin pitävän tärkeänä.

”Määristä voidaan aina neuvotella”, Erdogan totesi.

– Mielenkiintoista, että nyt puhuttiin yhdestä henkilöstä, kun tähän mennessä on puhuttu lähemmäksi kolmestakymmenestä, sanoo Turkkiin perehtynyt Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

– Ratkaisevaa tietysti on, millaisesta ihmisestä on kyse, sillä (jo päätettyjä) oikeustapauksia ei voida Ruotsissa avata uudelleen.

– Siellä on muutamia tunnettuja Gülen-liikkeen jäseniä, joita Turkin media on käynyt kuvaamassa. PKK:n puolella ei ole samanlaisia hahmoja.

PKK eli Kurdistanin työväenpuolue toimii Kaakkois-Turkissa, Gülen-liike liittyy Turkin taannoiseen vallankaappausyritykseen.

– Keskustelut jatkuvat eikä mitään ihan uutta näyttänyt olevan, Alaranta toteaa yleisarvionaan tapaamisesta.

Erdogan sanoi odottavansa edistystä Ruotsin, Suomen ja Turkin kolmenvälisistä neuvotteluista, jotka pidetään myöhemmin tässä kuussa Tukholmassa.

– Julkisuuteen päin on näyttänyt, että on menty vähän eteen päin, kun Ruotsin uusi hallitus on ilmoittanut ottavansa etäisyyttä Syyria-ryhmiin.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapasivat Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Alaranta ei kuitenkaan ole täysin vakuuttunut, että lähentymisellä on ratkaisevaa merkitystä Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle Turkissa.

– Tässä hämää se, kuinka tosissaan Turkki etsii ratkaisua, Alaranta sanoo.

– Vai käydäänkö näitä neuvotteluita sen vuoksi, että näyttäisi paremmalta ja että olisi näyttää joitain ongelmia, joita Ruotsi ei pysty ratkaisemaan.

Alaranta on skeptinen.

– Minun mielestäni ei vieläkään ole ihan selvää, kuinka aktiivisesti Turkki ratkaisuja edes hakee.

– He haluavat ylläpitää tätä Nato-agendaa ja niin kauan kuin tilanne on tämä, se rassaa Yhdysvaltoja, joka on se, joka aseistaa, rahoittaa ja tukee Syyria-ryhmää (kurdien YPG-joukot Syyriassa) ja lisäksi heillä on kiista hävittäjistä (Turkki haluaa ostaa F-16 -hävittäjiä) ja monesta muusta asiasta.

– Tämä on tavallaan painostuskeino Yhdysvaltojen suuntaan, koska Yhdysvalloilla on tarve viedä tämä (Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys) finaaliin.

Alaranta muistuttaa suhteellisuudentajusta.

– Jos kyse olisi vain muutamasta ihmisestä (luovuttamisesta Turkkiin), se ei olisi mikään voitto Erdoganin hallinnolle, jos samaan aikaan Yhdysvaltojen tuki Syyria-ryhmille jatkuu, mikä on iso punainen vaate Turkille.

– Pakko on pohdiskella, mistä kaikesta tässä oikein on kysymys, Alaranta muistuttaa.