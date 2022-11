Putinin sotaa arvostellaan jo lähipiirissäkin – tämän takia hän pitää kriitikot lähellään, taustalla hyytävä syy

Putin kuuntelee ”sotahaukkojaan”, joiden tavoitteena saattaa olla syrjäyttää Kremlin poliittinen eliitti.

Ramzan Kadyrov (oik.) on tukenut Putinin sotaretkeä Ukrainaan lähettämällä myös tshetsheenijoukkoja rintamalle.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat sujuneet yhä heikommin ja myös presidentti Vladimir Putinin liittolaiset ovat kritisoineet sodan johtoa.

Sekä Tshetshenian tasavallan itsevaltias Ramzan Kadyrov, 46, että ”Putinin kokki”, Venäjän palkka-armeija Wagneria rahoittava Jevgeni Prigozhin, 61, ovat soimanneet viime aikoina kovin sanoin Venäjän sotajohtoa epäonnistumisista rintamalla.

He edustavat ”sotapuoluetta”, jolla viitataan yleisesti Kremlin hallinnon ympäriltä löytyviin imperialistisen Suur-Venäjän ja valloitussodan näkyviin kannattajiin.

Siitä, kuinka suurta valtaa ”sotapuolueen” näkyvät hahmot pyörittävät todellisuudessa Putinin ympärillä, liikkuu kuitenkin paljon eri näkemyksiä.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon asiantuntijat uskovat, että Putinin lähipiirissä kannatetaan kahta eri näkökulmaa sodan suhteen. Osa haluaa lopettaa sodan päästäkseen jälleen käsiksi lännen pakotteiden vuoksi jäädytettyihin varoihinsa, kun taas toiset kannattavat sodan jatkamista.

Kadyrov ja Prigozhin ovat sodan jatkamisen puolella. Juuri tätä viestiä Putinin arvellaan haluavan kuulla ja siksi hän pitää heitä lähipiirissään kritiikkipuheista huolimatta, todetaan BBC:llä.

Palkka-armeija Wagneria rahoittavaa Jevgeni Prigozhinia (oik.) kutsutaan ”Putinin kokiksi”.

Kaksikko vaikuttaa myös löytäneen toisensa. Kadyrov on hehkuttanut Prigozhinia ”synnynnäiseksi soturiksi” ja tämän palkkasotilaita ”Venäjän pelottomiksi isänmaanystäviksi”.

Prigozhin puolestaan vastasi sosiaalisessa mediassa: ”Ramzan, sinähän olet ihan liekeissä!”.

Lue lisää: Putinin salattu lähi­piiri on myrskyn silmässä – uutena ”haukkana” julma komentaja

Näiden sotahaukkojen hampaissa ovat olleet puolustusministeri Sergei Shoigu ja asevoimien komentaja Valery Gerasimov. Syyttämällä heitä Ukrainan epäonnistuneesta sotaretkestä, pyrkii kaksikko keräämään lisää valtaa Kremlissä, arvelee BBC.

Asiantuntijoiden mukaan kumpikaan sotahaukoista ei yksin ole tarpeeksi vahvassa asemassa Kremlissä.

Poliittinen eliitti ei pidä heistä ja laskee kaksikon ulkopuolisiksi. Mutta yhteisvoimin Kadyrov ja Prigozhin saattavat nousta haastajiksi, jos sisäpiiri alkaa rakoilla.

Lue lisää: Horjuvatko Putinin kulissit – asian­tuntijat huomasivat 5 merkkiä