BBC:n toimittaja tivasi presidentti Niinistöltä kantaa Putinin rikoksiin Ukrainassa – sai lopulta selvän vastauksen

Niinistö kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa pitkästä suhteestaan Vladimir Putiniin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi maanantaina ilmestyneessä BBC:n HARDtalk -ohjelmassa Suomen suhdetta Venäjään ja omaa suhdettaan Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Ohjelmassa toimittaja Stephen Sackur kysyy Niinistöltä, onko Vladimir Putin sotarikollinen. Presidentti ei heti vastaa kysymykseen suoraan, vaan toteaa, että käynnissä on tutkintoja ja että hän tukee sitä, että asia täytyy tutkia. Sackur ei kuitenkaan tyydy vastaukseen, vaan huomauttaa, että Niinistö on nähnyt, mitä on tapahtunut Butshassa ja Mariupolissa.

Kun Sackur kysyy, onko Vladimir Putin vastuussa sotarikoksista, Niinistö sanoo, että rikokset tulisi tuomita kansainvälisen oikeuskäytännön mukaan. Kun toimittaja esittää saman kysymyksen uudelleen, Niinistö vastaa lopulta kierrellen myöntävästi.

– Siltä se näyttää, Niinistö vastaa.

Sackur vielä vahvistaa, onko Niinistön vastaus kysymykseen siis kyllä.

– Uskon niin. Vaikuttaa siltä, että hän (Putin) on vastuussa siitä, mitä on tapahtunut ja on tehnyt rikollisia tekoja, Niinistö sanoo.

Kun toimittaja kysyy, miten on siis mahdollista, että Niinistö, Emmanuel Macron ja Olaf Scholz vieläkin tukevat ajatusta Putinin kanssa neuvottelemisesta, Niinistö vastaa samaan sävyyn kuin maanantaina valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaispuheessa.

Säätytalolla Niinistö sanoi, että rauhan puolesta on ponnisteltava edelleen myös diplomatian keinoin. Presidentti sanoi pitävänsä myönteisinä Ranskan presidentin Macronin ja Saksan liittokanslerin Scholzin pyrkimyksiä säilyttää keskusteluyhteys myös Moskovaan.

– Olen Macronin ja Scholtzin yritysten kannalla, jos on olemassa mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä. Se täytyy muistaa myös, että jos sellainen mahdollisuus on, siihen täytyy tarttua. En kuitenkaan näe sellaista mahdollisuutta juuri nyt, Niinistö kommentoi BBC:lle.

Ohjelman alussa toimittaja puhuu paljon siitä, miten suuren ulkopoliittisen suunnanmuutoksen Suomi on tehnyt, kun se on nyt valmis liittymään Natoon. Haastattelija kysyy Niinistöltä moneen kertaan, onko Suomessa uutta pelkoa Venäjän suhteen naapurimaan hyökättyä Ukrainaan.

– Meillä on vuosisatojen kokemus Venäjästä. Olemme varuillamme. Uskoisin, että jokainen suomalainen on varuillaan, kun puhutaan Venäjästä. Pelko on ehkä vähän liioittelua, Niinistö toteaa.

Haastattelussa nousee esiin Niinistön kansainvälisesti katsoen poikkeuksellinen suhde presidentti Putiniin. Toimittaja huomauttaa, että sen lisäksi, että Niinistö on tavannut Putinin kymmeniä kertoja, hän on pelannut tämän kanssa jääkiekkoa – ja jopa esitellyt Putinin omalle äidilleen.

– Se on totta. Äitini sattui olemaan virka-asunnollani ja hän (äitini) halusi nähdä (Putinin), Niinistö naurahtaa.

Niinistö kertoo BBC:lle soittaneensa Putinille toukokuussa, koska halusi nurkkaan livahtamisen sijaan kertoa tälle suoraan, että Suomi liittyy Natoon.

– Hän otti sen hyvin rauhallisesti. Hän sanoi, että teette virheen. Hän sanoi, ettei pidä sitä (Suomen Natoon pyrkimistä) uhkana Venäjälle. Olen varma, että hän tiesi, miksi soitan, ja että hän oli päättänyt ottaa tilanteen rauhallisesti, Niinistö kuvailee haastattelussa.

Niinistö kommentoi tuoreeltaan toukokuussa suomalaiselle medialle, että oli yllättynyt siitä, kuinka rauhallinen puhelu Putinin kanssa oli.

– Putin totesi, että hänestä se (Suomen Nato-jäsenyyshakemus) on virhe, ei teitä mikään ole uhannut, Niinistö kertoi toukokuussa presidentin ja pääministeri Sanna Marinin yhteisessä Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen vahvistaneessa tiedotustilaisuudessa.