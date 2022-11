Kommentti: Miksi näissäkin vaaleissa on taas kyse Trumpista?

Välivaalit ovat myös testi amerikkalaisen politiikan niin sanotulle Trump-säännölle, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Donald Trump on välivaalien alla kiertänyt eri puolilla Yhdysvaltoja tukemassa suosikkejaan.

Donald Trump ei ole ehdolla mihinkään Yhdysvaltain välivaaleissa, mutta silti hänestä puhutaan koko ajan.

Syytä onkin, sillä pian ei muusta puhutakaan, kun Trump ilmoittautuu vuoden 2024 presidenttikisaan. Hän pääsee todennäköisesti takaisin Twitteriin ja alkaa vyöryttää taas vaalivalheitaan.

Siksi välivaaleissa on monella tavalla kyse Trumpista:

Jos republikaanit menestyvät

Tiistain vaaleissa keskeisiin virkoihin pyrkii satoja trumpilaisia.

Heidän mielestään viime vaalit olivat vilpilliset, ja Trump on oikeasti yhä presidentti. Trumpilaisilla, tai maga-republikaaneilla (make America great again), viitataan laajemminkin äärilaidan republikaaneihin, joille ex-presidentti on tiennäyttäjä.

Tukijoidensa kautta Trump on käytännössä ehdokkaana näissä vaaleissa.

Jos trumpilaiset ja republikaanipuolue menestyvät, se on vahva valtakirja Trumpille lähteä tavoittelemaan uudelleen presidentin virkaa.

Jos republikaanit eivät menesty

Trump ilmoittanee presidenttiehdokkuudestaan ensi viikolla.

Jos trumpilaiset ehdokkaat eivät menestyisikään vaaleissa, Trumpin kilpailijat republikaanien presidenttikisassa saavat nostetta. Edessä voi olla eeppinen esivaalitaisto reilun vuoden päästä.

Varsinkin Floridan kuvernööri Ron DeSantis miettii vakavasti Trumpin haastamista.

Hanskat on jo pudotettu, kun Trump keksi DeSantisille uuden pilkkanimenkin. Hänestä tuli viime viikonloppuna Ron DeSanctimonious, tekopyhä Ron.

Kuka viimeiseksi nauraa

Myös demokraattipuolue oli tekemässä välivaaleista vaalit Trumpista.

Demokraattien strategit laskivat etukäteen, että Trump on niin epäsuosittu, ja monet hänen tukemistaan ehdokkaista niin naurettavia hörhöjä, että he kehittivät esivaaleihin härskin taktiikan.

Demokraatit ostivat maltillisempia republikaaneja mollaavia mainoksia, jotta nämä saataisiin pois uhkaamasta demokraattiehdokasta varsinaisissa vaaleissa.

Nyt hymy on hyytynyt, sillä riskitaktiikka saattaa kääntyä pahasti demokraatteja vastaan.

Erityisesti seurataan New Hampshiren senaattorikisaa, jossa esivaalit osittain demokraattien avulla voittanut trumpilainen republikaani Don Bolduc on kirinyt kannatusmittauksissa aivan istuvan demokraattisenaattorin Maggie Hassanin kantaan. Ja saattaa voittaa.

Ehdolla Trumpin ”suuri valhe”

Oikeastaan välivaalien pääehdokkaana ei ole yksikään poliitikko – vaan koko vaalijärjestelmä.

Tilanteen on luonut Trumpin ”suuri valhe”, eli salaliittoteoria, että vaalitulos olisi manipuloitavissa Yhdysvalloissa.

Ainoa ”suuri valhe” on tietenkin tämä väite. Jos trumpilaiset vaalikieltäjät voittavat, Yhdysvaltain demokratiaa puolustavat instituutiot ovat kovilla.

Välivaalit ovat käytännössä esinäytös seuraaville presidentinvaaleille. Jos trumpilaiset pääsevät keskeisiin virkoihin, he ovat vakuuttaneet, että toistamiseen Trump ei häviä – ei ainakaan jos se heistä on kiinni.

Kuvitelkaapa tilanne, että Yhdysvaltain kongressi ja keskeisten osavaltioiden kuvernöörien ja vaaliviranomaisten paikat ovat trumpilaisten hallussa, kun seuraavaa presidenttiä valitaan.

Vahvistaisivatko he vaalituloksen, jossa Trump häviäisi?

Trump-sääntö testissä

Välivaalit ovat myös testi amerikkalaisen politiikan niin sanotulle Trump-säännölle.

Trump-sääntö tarkoittaa sitä, että jotkut äänestäjät ovat valmiita hyväksymään vakaviakin henkilökohtaisia puutteita omassa ehdokkaassaan, kunhan tämä vain ajaa politiikassaan heidän arvojaan.

Trump-sääntöä testataan varsinkin Georgian senaattorinvaalissa.

Demokraattien istuva senaattori on hurskas pastori Raphael Warnock. Republikaanien ehdokkaana on entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti Herschel Walker, joka hakkasi vaimoaan ja maksoi naisystävänsä abortin.

Se ei republikaanien kristillistä oikeistoa haittaa, koska nyt Walker vakuuttaa vastustavansa aborttia.

Jos Walker voittaa, Trump-sääntö ei koske enää vain Trumpia.

Oikeusjutut jatkuvat

Yksi kirjoittamattomista säännöistä on se, että viranomaiset pyrkivät Yhdysvalloissa takaamaan vaalirauhan. Siksi Trump on saanut vaalien alla olla rauhassa häntä uhkaavilta tutkinnoilta.

Pidäkkeet poistuvat keskiviikkona.

Georgiassa Fultonin piirikunnan syyttäjä on luvannut pian syytteet tapauksessa, jossa Trumpia ja hänen lähipiiriään epäillään viranomaisten painostamisesta ”löytämään” lisää ääniä Trumpille viime vaalien jälkeen.

Myös oikeusministeriön tutkinta Trumpin Floridan-kartanoon kätketyistä huippusalaisista asiakirjoista etenee pian mahdolliseen syytevaiheeseen.

Kannattaa varautua siihen, että näiden vaalien jälkeen ei pian muusta puhuta kuin Trumpista.

Tutkinnat kumoutuvat

Jos republikaanit voittavat, he lopettavat tutkinnan Capitolin valtauksesta sillä sekunnilla kun saavat tammikuussa vallan.

Sen sijaan kongressissa aletaan tutkia presidentti Joe Bidenin Hunter-pojan Kiina-kytkyjä.

Se olisi voitto Trumpille, joka aikoinaan yritti painostaa Ukrainaa tutkimaan Hunteria ja joka vielä vaalikamppailun viime metreilläkin yritti esittää, että Hunterin tekemisillä olisi yhteys hänen isäänsä.

It’s the economy, stupid

Bill Clintonin vaalistrategin James Carvillen kuuluisat sanat voivat osoittautua näissäkin vaaleissa oikeiksi.

Kun Trumpin nimittämät korkeimman oikeuden tuomarit kesällä kumosivat aborttioikeuden liittovaltion tasolla, demokraattipuolueen uskottiin saavan päätöksestä pontta välivaaleihin.

Mittausten mukaan näin ei ole käymässä, vaan amerikkalaiset äänestävät yhä ensi sijassa lompakollaan ja rankaisevat demokraatteja ja Bidenia inflaatiosta.

Republikaanien voitto olisi myös siksi voitto Trumpin politiikalle.

Potut pottuina Bidenille

Jos demokraatit ottavat rökäletappion, se on jo nyt makea revanssi Trumpille vuoden 2020 tappion jälkeen.

Iäkkään Bidenin olisi vaikeampi nousta enää Trumpia vastaan seuraavissa presidentinvaaleissa. Eikä ketään muutakaan demokraattia ole näkyvissä sille paikalle.

Yhdysvaltain välivaalien seuraus voikin olla se, että Donald Trumpilla on sileä tie kohti uutta presidenttikautta.