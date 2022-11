Trump aikoo tehdä pian ”erittäin suuren” ilmoituksen

Donald Trump ilmoitti varhain tiistaina Suomen aikaa, että hän aikoo ensi viikolla tehdä suuren ilmoituksen.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump paljasti varhain tiistaina ilmoittavansa jotain ”erittäin suurta” tasan viikon päästä, kertoo Reuters.

Trump vihjaili suuresta ilmoituksestaan Ohiossa järjestetyssä Yhdysvaltojen välivaalien viimeisessä vaalitilaisuudessa.

– Teen erittäin suuren ilmoituksen tiistaina 15. marraskuuta Mar-a-Lagossa Palm Beachissa, Floridassa, Trump sanoi BBC:n mukaan viitaten kartanoonsa.

– Emme halua, että mikään vähentää huomisen tärkeyttä, hän jatkoi.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä Trumpin suuri ilmoitus tulee olemaan. BBC:n mukaan on huhuttu, että Trump saattaisi ilmoittaa asettuvansa ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Myös Trump itse on vihjaillut asialla viime viikkoina.

Yhdysvalloissa käydään tiistaina välivaalit, joissa valitaan edustajainhuone sekä osa senaatista. Lisäksi välivaaleissa valitaan osavaltioparlamenttien, uusien kuvernöörien ja osavaltioiden korkeiden virkamiesten paikat.