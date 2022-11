Tiistain kongressivaaleissa Georgian osavaltio on ratkaisevassa asemassa.

Atlanta, Georgia, Yhdysvallat

Tiistaina Yhdysvaltain kongressivaaleissa ratkeaa, kumpi puolue hallitsee Yhdysvaltain senaattia ja edustajainhuonetta. Nyt valta on ollut hiuksenhienosti demokraateilla.

Vaalit ovat äärimmäisen tiukat. Käytännössä varsinkin senaatin hallinta ratkeaa muutamassa niin sanotussa vaa’ankieliosavaltiossa: Georgiassa, Pennsylvaniassa, Arizonassa ja Nevadassa.

Tunnelmat Georgian osavaltiossa ovat vaalien alla sähköistyneet, sekä hyvässä että pahassa. Georgiassa ennätysmäärä, yli 2,5 miljoonaa ihmistä, on äänestänyt ennakkoon.

Asetelmat ovat hyvin tiukat, ja etelän persikkaosavaltio saattaa hyvinkin päättää Yhdysvaltain senaatin valta-asetelman. Pystyykö demokraattien ehdokas, pastori Raphael Warnock pitämään paikkansa vai viekö sen näiden vaalien kohutuin ehdokas, republikaanien Herschel Walker?

Pastori Raphael Warnock puolustaa demokraattien paikkaa senaatissa.

Entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti Herschel Walker on näiden vaalien kohuehdokas.

Entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti Herschel Walker on ollut otsikossa valehdeltuaan opiskeluistaan ja bisneksistään sekä yksityiselämänsä sotkujen ansiosta. Entinen vaimo on syyttänyt Walkeria kotiväkivallasta. Entinen naisystävä puolestaan on kertonut Walkerin maksaneen tämän abortin, vaikka julkisesti Walker vastustaa aborttia kaikissa olosuhteissa.

Jopa jotkut republikaanit ovat pitäneet Walkeria epäsopivana ehdokkaana senaattiin, mutta republikaaneille on ensiarvoisen tärkeää voittaa senaattoripaikka Georgiassa.

Kuvernööri Brian Kemp yritti väistellä kysymyksiä kohuehdokas Walkerista tiedotustilaisuudessa Atlantassa.

Siksi myös Georgian republikaaninen kuvernööri Brian Kemp, joka hakee paikkansa uusimista vaaleissa, kiemurteli lehdistötilaisuudessa yrittäessään puolustella Walkeria ehdokkaana.

– Walker on tehnyt hyvää työtä Georgiassa.

Suurin osa kysymyksistä koski kohuehdokasta, mutta kuvernööri Kemp käänsi keskustelun vastaehdokkaansa, demokraattien Stacy Abramsin kritisoimiseen. Kemp hyökkäsi myös presidentti Joe Bidenia vastaan ja syytti Bidenia ja demokraatteja korkeasta inflaatiosta ja sen epäonnistuneesta hoidosta.

Tämä on ollut republikaanien strategia koko vaalitaistelun aikana, mutta äänenpainot ja hyökkäykset Bidenia kohtaan ovat voimistuneet viimeisen parin päivän aikana. Republikaanit ovat halunneet vaaliviestinnässään tehdä välivaaleista epäluottamuslauseen Bidenia kohtaan.

Tämä viesti saattaa hyvinkin purra amerikkalaisiin, jotka ovat tyytymättömiä siihen, mihin suuntaan maa on menossa.

Inflaatio ja kohonneet elinkustannukset ovat näiden vaalien tärkein yksittäinen teema äänestäjille eri mielipidemittausten mukaan. Eri amerikkalaismedioissa on arveltu, että demokraatit eivät ole tässä asiassa kuunnelleet kansalaisia, ja tämä tulee kostautumaan demokraateille vaalituloksessa.

Amerikkalaisten tyytymättömyys presidentti Bidenia kohtaan ja huoli elinkustannuksista ovat tehneet tilanteen helpoksi republikaaneille. Heidän on tarvinnut osoittaa syyttävä sormi kohti nykyhallintoa ilman, että heidän olisi tarvinnut kunnolla selittää omaa inflaatiostrategiaansa.

Kysymykseen, miten republikaanit ja Kemp hoitaisivat inflaatiota, Kempillä ei ollut selkeää vastausta.

– Ei se tämän pahemmaksi voi mennä.

Yhdysvaltain keskuspankin Atlantan osaston varajohtaja Jonathan Willis.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin Atlantan osaston varajohtaja Jonathan Willis tosin totesi, ettei presidentti pysty suoraan vaikuttamaan inflaatioon, ainakaan nopeilla keinoilla. Suurin valta inflaation hoidossa on Fedillä, joka on useaan kertaan nostanut ohjauskorkoja. Keskuspankin toiminta on eroteltu laissa poliitikkojen ulottumattomiin.

Marraskuun 2022 välivaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Trump aloitti valheen varastetuista vaaleista.

Georgian osavaltio on kiinnostava myös siksi, että osavaltion kuvernööristä Kempistä ja osavaltiosihteeristä Brad Raffenspergeristä tuli Donald Trumpin kiristysyritysten kohteita sen jälkeen, kun hän oli hävinnyt 2020 presidentinvaalit Bidenille Georgian osavaltiossa.

Näiden tapahtumien jälkeen vaalivirkailijoita on uhkailtu, äänestäjiä on yritetty pelotella ja osavaltion vaalilait muutettiin tiukemmiksi kuvernööri Kempin johdolla.

Monet aktivistit, tutkijat ja demokraatit ovat arvostelleet Georgian vaalilakeja, sillä niiden katsotaan tekevän vähemmistöjen äänestämisen vaikeammaksi. Esimerkiksi ennakkoäänestystä ja postiäänestystä on vaikeutettu eri tavoin.

Tämä iskee vanhuksiin ja köyhempään kansanosaan.

– Moni köyhempi tekee kolmea työtä viikossa seitsemän päivänä viikossa. Ei heillä ole mahdollisuutta jonottaa tuntikausia äänestyspäivänä, sanoo Atlantan pormestari, demokraatti Andre Dickens.

Dickens sanoo pettyneensä Georgian vaalilakeihin, jotka kuvernööri Kemp allekirjoitti presidentinvaalisotkujen jälkimainingeissa.

– 2020 vaalit järjestettiin upeasti pandemian keskellä. Ja välittömästi sen jälkeen häviäjät päättivät muuttaa sääntöjä. Vaikka olin pettynyt tähän, on tärkeää opastaa äänestäjiä uuden lain suhteen, jotta he tietävät kuinka äänestää.

Atlantan pormestari Andre Dickens.

Tiukoissa vaaliasetelmissa tunnelmat voivat kuumentua. Vaalien turvallisuus on huolenaiheena ympäri Yhdysvaltoja, myös Georgiassa.

Dickens kertoo olevansa huolissaan amerikkalaisten kahtiajakautuneisuudesta ja siitä, että se on johtanut väkivaltaisiin uhkauksiin vaalivirkailijoita kohtaan.

Dickens kertoo, että Georgiassa republikaaniehdokkaat on pistetty virallisesti kertomaan, että he hyväksyvät vaalituloksen, kävi siinä miten hyvänsä. Tämän toivotaan ennaltaehkäisevän levottomuuksia.

Atlantan kaupunki on luonut kattavan turvallisuussuunnitelman, johon kuuluvat evakuoimisohjeet vaalipaikoille sekä poliisien läsnäolo äänestyspaikoilla varmistamassa, ettei vaalivirkailijoita tai äänestäjiä häiritä tai pelotella.

– Seuraamme äänestyspaikoilla hyvin valppaana väkivallan mahdollisuuksia, Dickens kertoo.

– Atlanta on kansalaisoikeuksien kehto, ja me otamme äänestysoikeuden todella vakavasti.

Georgian senaatinvaalit saattavat hyvinkin joutua toiselle kierrokselle, sillä osavaltion vaalilaki vaatii, että voittajaehdokas saa yli 50 prosenttia äänistä.

Näin ei välttämättä käy, sillä kolmas, libertaarien, ehdokas saattaa saada muutaman prosentin äänistä. Tällöin uusintakierros olisi 6. joulukuuta. Voi olla, että Yhdysvaltain senaatin valtasuhteiden selviämistä joudutaan jännittämään vielä useita viikkoja.