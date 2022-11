”Putinin kokki” myöntää sekaantumisen Yhdysvaltain vaaleihin

Vaalivaikuttamisesta syytetty venäläinen liikemies Jevgeni Prigozhin on vahvistanut sekaantumisen Yhdysvaltain vaaleihin.

Vaalivaikuttamisesta syytetty venäläinen liikemies Jevgeni Prigozhin sanoo sekaantuneensa Yhdysvaltain vaaleihin.

Prigozhin tunnetaan perustamastaan Wagner-palkkasotilasryhmän. Hänet on asetettu länsimaiden pakotteiden kohteeksi. Häntä on syytetty vaalivaikuttamisesta useissa eri vaaleissa länsimaissa.

Häntä kutsutaan usein nimellä ”Putinin kokki”, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin on muun muassa ruokaillut Prigozhinin ravintoloissa ja käyttänyt tämän pitopalveluita.

– Me olemme sekaantuneet (Yhdysvaltojen vaaleihin), me sekaannumme ja me tulemme sekaantumaan niihin. Varovaisesti, tarkasti, kirurgisesti ja omalla tavallamme, koska tiedämme, miten toimia, Prigozhin kirjoitti venäläisessä sosiaalisessa mediassa VKontaktessa Reutersin mukaan.

Yhdysvalloissa järjestetään huomenna välivaalit. Prigozhinin kommentti oli vastaus venäläisen uutismedian kysymykseen.

Muun muassa Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat arvioineet, että Venäjän hallinto pyrki edistämään Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi vuoden 2016 vaaleissa.

Prigozhinia on jo pitkään pidetty Venäjän disinformaatio- ja häirintäkampanjan merkittävänä rajoittajana ja hänet on yhdistetty muun muassa Pietarin trollitehtaaseen.

Lisäksi hänet yhdistettiin vuosien ajan Wagner-yksityisarmeijaan, jonka palkkasotilaita on uskottu olleen Ukrainan lisäksi myös esimerkiksi Syyriassa, Libyassa ja Keski-Afrikassa. Vasta hiljattain Prigozhin myönsi yhteyden Wagneriin.

– Minä puhdistin aseet itse, minä järjestin luotiliivit itse, Prigozhin sanoi tunnustautuessaan Wagnerin omistajaksi.

Hän väitti, että armeija oli perustettu Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014, kun hän kokosi ensimmäiset ”patriootit” taistelemaan Itä-Ukrainassa. Tarinan todenperäisyydestä ei ole varmuutta.

Eri spekulaatioiden mukaan Prigozhin on nyt ottanut aiempaa näkyvämpää roolia, koska havittelee enemmän vaikutusvaltaa. Prigozhin on kerrottu arvostelleen rajusti maansa asevoimien toimintaa Ukrainassa jopa itse Putinille.

– Itse tulkitsen, että Prigozhin tietää Wagner-armeijan merkityksen, joten hän kykenee lypsämään ja parantamaan asemiaan tässä Putinin eliittipelissä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle viime viikolla.

– Se ei ole toimintaa Putinia vastaan, vaan haetaan uusia asemia.

– Prigozhin jatkaa vallan haalimista ja on muodostamassa sotilasrakenteita, jotka vastaavat Venäjän asevoimia ja jotka voivat muodostaa uhan Putinin hallinnolle – ainakin informaation hallinnassa, kirjoitti puolestaan ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).