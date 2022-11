Muun muassa Italiassa on osoitettu mieltä Ukrainan aseellista tukemista vastaan. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan mielenosoitukset voivat olla osittain Venäjän aikaansaamia.

Sanomalehti The Washington Post uutisoi lauantaina, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on yksityisesti rohkaissut Ukrainan johtoa neuvotteluyhteyden avaamiseen Venäjän kanssa.

Samana päivänä Italian pääkaupungissa Roomassa kymmenettuhannet mielenosoittajat vaativat maata lopettamaan aseavun lähettämisen Ukrainaan. Vastaavanlaisia mielenosoituksia on nähty muuallakin Euroopassa.

Ovatko mielialat Ukrainan tukemisen suhteen muuttumassa?

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan sellaista ei ole nähtävissä, vaikka Venäjä on yrittänyt kiristää maita hyödyntämällä energiakriisiä ja kylmää talvea.

– Suurempia hajoamisia ei ole näköpiirissä, ja energiaakin on riittänyt.

Siitä huolimatta hän uskoo, että niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin on halukkuutta keskusteluyhteyden avaamiseen Venäjän ja Ukrainan välillä.

– Tietynlaista painetta neuvottelukosketuksen saamiseen tilanteen lopettamiseksi on havaittavissa. Siitä kertoi myös Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin taannoinen vierailu Kiinassa.

Vastustusta tuen jatkamiseen on Italiassa mielenosoittajien lisäksi esittänyt maan entinen pääministeri Giuseppe Conte, jonka mukaan valittu strategia johtaa vain sodan eskalaatioon, uutisoi Financial Times. Tuki Ukrainalle saattaa herättää vastarintaa Italiassa, koska maan talous kärsii sodan vuoksi.

Maan uusi pääministeri Giorgia Meloni on kuitenkin luvannut, että Italia lähettää lisää aseita Ukrainaan.

– Joidenkin maiden sisäpoliittiset asiat ja sisäinen tyytymättömyys voivat kärjistää tunnelmia ja saada ulkopoliittisia vivahteita. Ukrainan tukemiseen on kuitenkin painetta monessa maassa, Aaltola sanoo.

– Painetta on myös Saksassa, jossa hallinto ei ehkä ole tukenut niin laajamittaisesti Ukrainaa kuin kansalaiset haluaisivat.

Italiassa nähdyn kaltaisia mielenosoituksia on ollut Aaltolan mukaan myös Tshekissä. Mielenosoitukset saattavat tosin olla osin Venäjän masinoimia.

– Venäjällä on varmasti aktivoitu kaikki mahdolliset verkostot, joilla voidaan tuottaa kitkaa ja poliittisia ongelmia. Tuleva talvi on Venäjälle tavattoman tärkeä, mutta toisaalta maan kyky vaikuttaa on heikentynyt.

Se johtuu länsimaiden asettamista sanktioista, joiden vuoksi Venäjän on vaikeampi kanavoida varoja eri puolille Eurooppaan niille tahoille, jotka niitä tahtoisivat ottaa vastaan.

– Mutta verkostot käyvät varmasti kuumina.

Yhdysvalloissa toivotaan, että Ukraina luopuisi tähänastisesta kannastaan, jonka mukaan se ei ryhdy rauhanneuvotteluihin ennen kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin on saatu vallasta.

Kategorinen kieltäytyminen neuvotteluista Putinin kanssa on Yhdysvaltain viranomaisten mukaan synnyttänyt huolta sodan seurausten pitkästä kestosta eri puolilla Eurooppaa, Afrikkaa ja Latinalaista Amerikkaa.

– Ukraina-väsymys on aito asia joillekin kumppaneillemme, eräs Yhdysvaltain viranomaislähde sanoi lähdesuojan turvin The Washington Postille.

Aaltola muistuttaa, että tuki Ukrainalle on Yhdysvalloissakin vielä laajaa. Hänen mukaansa laskentatavasta riippuen 60–70 prosenttia amerikkalaisista tukee nykyistä linjaa.

Vaikka tuleva talvi on kriittisin talvi, Aaltola uskoo, että energiaongelma saadaan Euroopassa ratkaistua.

– Näkisin, että tästä yli päästään. Euroopassa ja erityisesti Suomessa ymmärretään, että jos nyt annetaan liikaa periksi Ukrainassa, se voi kannustaa Venäjää käyttämään aseellista voimaansa muuallakin.