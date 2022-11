New Yorkin lauantaisessa tulipalossa loukkaantui ainakin 38. Syttymissyynä oli ensiarvioiden mukaan litiumakku.

Ainakin 38 ihmistä loukkaantui kerrostalopalossa New Yorkin Manhattanilla lauantaina, kertovat uutiskanava The New York Times ja CNN.

Loukkaantuneista kaksi oli lauantaina kriittisessä tilassa ja viisi oli saanut vakavia vammoja.

Palo oli voimakas erityisesti 20. kerroksessa. Palokunta pelasti köysiä apunaan käyttäen naisen ja yhden toisen henkilön, jotka olivat jääneet loukkuun tulessa olevaan asuntoon.

Palokunnan päällikkö Dan Flynn arvioi palon syttymissyyksi CNN:lle tuoreeltaan litiumakkua.

– Tämä oli 200. (tämäntyyppinen tulipalo) tänä vuonna, hän sanoi viitaten New Yorkin suurkaupungin alueeseen.

Hänen mukaansa akkupalot syttyvät yllättäen ja roihahtavat nopeasti niin, että palo leviää voimakkaasti. Flynnin mukaan pelkästään tänä vuonna akkupalot ovat vaatineet alueella kuusi kuolonuhria.

The New York Timesin tietojen mukaan akku oli tarkemmin sähköpyörän akku. Lehti kertoo, että viranomaisten arvioiden mukaan yhdessä asunnossa oli korjattu sähköpyöriä, mahdollisesti luvatta.