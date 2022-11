Tunnetun Anne-elvytysnuken kasvojen takana on tarina Seinen tuntemattomasta naisesta.

Ensiapukoulutuksessa hyödynnettävän Anne-nuken avulla on opetettu oikeaa elvytystekniikkaa sadoille miljoonille ihmisille.

Nuken syntytarina on kuitenkin monille vieras.

Se alkaa siitä, kun 1800-luvulla Pariisin Seine-joesta löydettiin hukkuneena nuori nainen, jonka kasvot olivat poikkeuksellisen levollisen näköiset. Vaikka nainen oli kuollut, hänen kasvoillaan oli vieno hymy.

Pariisin ruumishuoneen patologi halusi ikuistaa naisen kauneuden ja teetti tämän kasvoista kipsivaloksen. Ideana oli myös se, että joku voisi myöhemmin tunnistaa hukkuneen.

Pian naisen kasvoista valmistettiin lukuisia kopioita. Kasvot kiehtoivat taiteilijoita, kirjailijoita ja runoilijoita ja ihmiset kehittelivät tuntemattoman naisen kasvoille erilaisia identiteettejä ja tarinoita. Monet ostivat kasvoista tehdyn kopion kotiinsa koristeeksi.

Kasvot tunnettiin nimellä L'Inconnue – Seinen tuntematon.

Elvytysnuken kasvot saattoivat olla nuoren naisen, joka hukkui Pariisissa yli 1800-luvulla vuotta sitten.

Norjalainen leluvalmistaja Åsmund Lærdal kehitti Anne-nuken. Hän sai innoituksen elvytysnuken kehittämiseen, kun hänen oma poikansa oli vähällä hukkua vuonna 1955. Lærdal sai pelastettua poikansa, mutta tapaus järkytti häntä.

Lærdal oli erikoistunut lasten nukkejen ja malliautojen valmistukseen uuden sukupolven pehmeästä muovista. Samaan aikaan itävaltalainen anestesiologi Peter Safar oli kehittänyt puhallustekohengityksen.

Lærdal halusi, että nukke olisi mahdollisimman luonnollisen näköinen. Hän ajatteli, että naispuolinen nukke tuntuisi harjoittelijoille vähemmän uhkaavalta.

Hän muisti Seinen tuntemattoman kasvot, jotka roikkuivat koristeena hänen vanhempiensa seinällä ja päätti, että niistä tulisi nuken kasvot.

Anne-nuken avulla on opetettu sadoille miljoonille elvytystekniikkaa.

Nuken ensiesittely oli vuonna 1961 First International Symposium on Resuscitation -kongressissa Stavangerissa, Norjassa. Nuket saavuttivat suuren suosion, ja niitä myytiin ympäri maailmaa nimellä Resusci-Anne eli elvytys-Anne.

Tarinan todenperäisyyttä on myös kyseenalaistettu. Useat asiantuntijat ovat pohtineet, miten on mahdollista, että hukkuneen naisen kasvoilla on levollinen hymy.

Tarinan mukaan naisen ruumis löydettiin 1800-luvulla Pariisin Seine-joesta.

Esimerkiksi BBC:n haastatteleman Pascal Jacquinin mukaan on mahdotonta, että nainen olisi ollut kuollut, kun kipsivalos on otettu.

Jacquin on Pariisissa toimivan upotettujen ruumiiden löytämiseen erikoistuneen poliisiryhmän johtaja.

– On yllättävää nähdä niin rauhalliset kasvot. Löydämme vedestä ruumiita, jotka ovat joko hukkuneet tai tehneet itsemurhan hukuttautumalla. He eivät koskaan näytä yhtä rauhallisilta. He näyttävät turvonneilta ja heidän kasvoillaan näkyy hukkumista vastaan kamppailu.