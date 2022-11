Turkin vaatimukset eivät todennäköisesti lopu tähän, kommentoivat Turkki-asiantuntijat.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström sanoi Sveriges Radion haastattelussa lauantaina, että Ruotsin hallitus ottaa etäisyyttä YPG- ja PYD-kurdiryhmiin.

– Pidämme niitä ongelmallisina ja epäilyttävinä, mitä tulee suhteissamme Turkkiin, Billström totesi.

– Näiden järjestöjen ja EU:n terroristilistalla olevan PKK:n välillä on liian läheinen yhteys, jotta se olisi hyvä meidän ja Turkin väliselle suhteelle.

Taustalla vaikuttavat Turkin vaatimukset ja ehdot Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaa ensi tiistaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Turkissa tällä viikolla taivuttelemassa Erdogania puoltamaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä pikaisesti.

Ruotsin päätös on kirvoittanut keskustelua. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Turkki-asiantuntija Toni Alaranta kommentoi päätöstä Twitterissä.

– Ruotsin uusi hallitus ilmoitti ottavansa etäisyyttä Syyrian PYD:hen (aseellinen siipi YPG). Tähän juuri sitouduttiin Madridin asiakirjassa. Kyseessä siis USA:n keskeinen liittolainen. Saa nähdä, Erdogan todennäköisesti jatkaa myös luovutusten vaatimista, Alaranta kirjoittaa.

Ruotsin entinen Turkin-suurlähettiläs Michael Sahlin sanoo Ruotsin televisiolle SVT:lle, että vaikka Ruotsi etääntyy kurdiryhmistä, se ei vielä riitä Turkille. Sahlin huomauttaa Turkin perusvaatimuksen olevan, että Ruotsi karkottaisi joukon "terroristeja".

– Olen laittanut merkille sen, mitä Turkin puolelta on aiemmin sanottu. He sanovat jatkuvasti, että se mitä on tehty, on hyvää, mutta se ei riitä. Ja sitten yleensä annetaan ymmärtää, että kyse on ennen kaikkea sellaisten ihmisten karkottamisesta Ruotsiin, joita Turkki pitää aktiivisina terroristeina.

Erdoganin tiedottaja Ibrahim Kalin sanoo SVT:lle näkevänsä Ruotsin suunnanmuutoksen positiivisena askeleena.

Myös jotkut suomalaiset kansanedustajat ovat ottaneet lauantain uutiseen kantaa.

– Kyse on erittäin suuresta asiasta, koska keskustelemme sekä arvoista että strategisesta yhteistyöstä. Ruotsi etääntyy nyt Naton liittolaisista Pohjois-Syyriassa, Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen kommentoi Svenska Ylelle.

Ulkoasiainvaliokunnan Rkp:tä edustava jäsen Eva Biaudet pitää Ruotsin päätöstä erittäin valitettavana.

– Näyttää siltä, että Ruotsi antautuu kiristykseen ja Erdogan saa tahtonsa läpi. Ulospäin se vaikuttaa siltä, että olisi aivan hyväksyttävää, että Turkilla on tällaisia vaatimuksia Ruotsille ja Suomelle, Biaudet sanoo Svenska Ylen haastattelussa.

PYD on Syyrian kurdipuolue, ja PYD on sen aseellinen siipi. YPG on pitkään ollut Yhdysvaltain ja Naton liittolainen Syyriassa. PKK puolestaan on kurdien itsehallintoa ajava järjestö, jonka EU ja Yhdysvallat ovat luokitelleet terroristijärjestöksi.

Turkki on kritisoinut voimakkaasti erityisesti Ruotsin suhteita kurdijärjestöihin ja syytellyt Suomea ja Ruotsia terroristien suojaamisesta. Maa pitää sekä YPG:tä että PYD:tä terroristijärjestöinä.

Kaikki muut maat Nato-maat paitsi Turkki ja Unkari ovat hyväksyneet Suomen ja Ruotsin jäsenyyden. Unkari on kertonut aikovansa käsitellä asian loppuvuoden aikana.