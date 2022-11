Iran myönsi toimittaneensa lennokkeja Venäjälle

Iranin ulkoministeri myönsi maansa toimittaneen Venäjälle "suppean määrän lennokkeja" ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Iran on ensimmäistä kertaa myöntänyt lähettäneensä lennokkeja Venäjälle, mutta väittää toimittaneensa niitä ainoastaan ennen Ukrainan sotaa.

Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian kertoi Iranin toimittaneen Venäjälle "suppean määrän lennokkeja" kuukausia ennen Venäjän hyökkäämistä Ukrainaan. Ballististen ohjusten toimituksia koskevat väitteet ulkoministeri tuomitsi täysin valheellisiksi. Asiasta uutisoi Iranin virallinen uutistoimisto Irna.

Washington Post -lehti uutisoi lokakuun lopulla viranomaislähteidensä perusteella, että Iran olisi aikeissa toimittaa Venäjälle lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on syyttänyt Iranin suunnittelevan ballististen ohjusten toimituksia Venäjälle. Stoltenberg puhui asiasta aiemmin tällä viikolla tiedotustilaisuudessa Turkin Istanbulissa, jossa hän tapasi Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun. Stoltenberg korosti, etteivät Iranin asetoimitukset Venäjälle sen laittomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan ole hyväksyttäviä.

Ukrainan mukaan sodassa on käytetty siviilejä vastaan jo noin 400 iranilaista kamikaze-lennokkia ja Venäjä on tilannut niitä noin 2 000 lisää. Iran on toistuvasti kieltänyt syytökset.

Britannian puolustusministeriö on arvioinut Venäjän jatkavan iranilaisvalmisteisten lennokkien laajaa käyttöä hyökkäyksissään Ukrainaa vastaan, vaikka Ukrainan ilmatorjunta pystyy onnistuneesti torjumaan niillä tehtyjä hyökkäyksiä.

Yksittäisen ilma-aluksen torjuminen on Ukrainan ilmapuolustukselle verrattain helppoa, sillä lennokit ovat hitaita, lentävät matalalla ja pitävät meteliä.

Britannian puolustusministeriö arvioi lokakuun lopulla Venäjän jatkavan lennokkien käyttöä, koska sen muut pitkän kantaman ja kohtuullisen tarkkuuden aseet ovat käymässä vähiin.

EU-maat ovat lennokkitoimitusten takia määränneet pakotteita Irania vastaan. Pakotelistalle on joutunut iranilaisia henkilöitä ja yksi yhteisö, joiden epäillään olevan vastuussa iranilaisten lennokkien toimituksista Venäjälle.