Ruotsin hallitus ottaa etäisyyttä YPG- ja PYD-kurdiryhmiin, sanoi ulkoministeri Tobias Billström Sveriges Radion haastattelussa lauantaina.

– Pidämme niitä ongelmallisina ja epäilyttävinä, mitä tulee suhteissamme Turkkiin, Billström totesi.

– Näiden järjestöjen ja EU:n terroristilistalla olevan PKK:n välillä on liian läheinen yhteys, jotta se olisi hyvä meidän ja Turkin väliselle suhteelle.

Taustalla vaikuttavat Turkin vaatimukset ja ehdot Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle.

PYD on Syyrian kurdipuolue, ja PYD on sen aseellinen siipi. YPG on pitkään ollut Yhdysvaltain ja Naton liittolainen Syyriassa. PKK puolestaan on kurdien itsehallintoa ajava järjestö, jonka EU ja Yhdysvallat ovat luokitelleet terroristijärjestöksi.

Turkki on kritisoinut voimakkaasti erityisesti Ruotsin suhteita kurdijärjestöihin ja syytellyt Suomea ja Ruotsia terroristien suojaamisesta. Maa pitää sekä YPG:tä että PYD:tä terroristijärjestöinä.

Kesällä allekirjoitetussa Suomen, Ruotsin ja Turkin välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan, että ”Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä/PYD:tä eivätkä liikettä, joka Turkissa tunnetaan nimellä FETÖ”.

Kaikki muut maat Nato-maat paitsi Turkki ja Unkari ovat hyväksyneet Suomen ja Ruotsin jäsenyyden. Unkari on kertonut aikovansa käsitellä asian loppuvuoden aikana.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaa ensi tiistaina Turkin presidenti Recep Tayyip Erdoganin. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Turkissa tällä viikolla taivuttelemassa Erdogania puoltamaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä pikaisesti.