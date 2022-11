Ilmari Käihkön mukaan tilanne Hersonissa vaikeutuu nyt entisestään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi perjantaina, että Ukrainan Hersonin alueen siviilit olisi evakuoitava Venäjän miehittämästä Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainasta. Putin myönsi näin ensimmäistä kertaa tilanteen huononevan alueella.

– Hersonissa asuvat tulisi siirtää pois vaarallisten taistelujen alueelta. Siviilien ei tulisi kärsiä hyökkäyksestä, kranaattikeskityksistä, vastahyökkäyksistä ja tämän tyyppisistä asioista, Putin totesi.

Venäjä on pakkosiirtänyt ihmisiä pois Hersonista lokakuun puolivälistä saakka samaan aikaan kun Ukrainan joukkojen vastahyökkäys on lähestynyt kaupunkia.

Sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoo, että Putinin puheet kertovat Venäjän epätoivosta.

– Putinin puheet kertovat siitä, että tilanne Hersonissa todellakin on huononemassa, niin kuin se on ollut jo pitkän aikaa.

Käihkö arvioi, että Ukrainan joukot etenevät Hersonin alueella ja ottavat aluetta haltuunsa. Se on hänen mukaansa todennäköisin skenaario, sillä Venäjän huoltoyhteydet ovat niin huonoissa kantimissa.

– Toisaalta Venäjä on lisännyt joukkojaan Hersonissa lähiaikoina. Voi myös olla, että Venäjä jää alueelle taistelemaan. On vaikea sanoa, miten he päättävät toimia.

Ilmari Käihkön mukaan on todennäköistä, että Ukraina etenee Hersonissa.

Jos Ukraina valtaa Hersonin takaisin tai jos Venäjän joukot perääntyvät alueelta, Hersonin häviäminen on Käihkön mukaan Venäjälle joka tapauksessa poliittinen tappio.

Eteläiset alueet ovat Ukrainalle poliittisesti ja strategisesti tärkeitä kauppayhteyksien ja Mustanmeren yhteyksien vuoksi. Alueella on myös paljon maanviljelysmaata ja isoja kaupunkeja.

Käihkön mukaan Venäjän olisi kannattanut vetäytyä Hersonista sotilaallisista syistä jo kauan aikaa sitten.

– On todennäköistä, että Venäjä mietti vetäytymistä sotilaspuolella jo syyskuussa. Mutta kun ukrainalaiset ottivat haltuunsa Harkovan kaupungin, Venäjällä ei ollut poliittisista syistä mahdollisuutta kokea toista tappiota heti uudestaan. Voi olla, että nyt Venäjällä on mahdollisuus tehdä vetäytymisiä, Käihkö spekuloi.

Venäjän armeija on sanonut siirtävänsä yli 5 000 siviiliä päivässä pois Hersonin alueelta. Armeijan avustuksella Dneprjoen yli siirretään myös joka päivä toistatuhatta siviiliajoneuvoa.

Venäjän virkamiehet Hersonin alueella ovat vedonneet siviileihin jo aiemmin, jotta nämä poistuisivat alueen länsiosasta, jossa Ukrainan joukot ovat viime viikkoina vallanneet takaisin maata.

Torstaina Hersonin Venäjän nimittämä varakuvernööri Kirill Stremousov esitti useita videovetoomuksia, joissa hän kehotti siviilejä poistumaan maakunnan Dneprin länsirannalla sijaitsevasta osasta.

Ukrainan joukot aloittivat viime kuussa vastahyökkäyksen alueen valtaamiseksi venäläisiltä. Herson on yksi alueista, jonka Putin on väittänyt liitetyksi Venäjään.

