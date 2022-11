Putinin mukaan siviilit pitäisi siirtää pois Hersonista – ”Vaarallisten taistelujen alue”

Liittokansleri Olaf Scholz ja G7-ryhmä kehottavat Venäjää jatkamaan viljanvientisopimusta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan siviilit pitäisi siirtää pois Venäjän miehittämästä Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainasta.

– Hersonissa asuvat tulisi siirtää pois vaarallisten taistelujen alueelta. Siviilien ei tulisi kärsiä hyökkäyksestä, kranaattikeskityksistä, vastahyökkäyksistä ja tämän tyyppisistä asioista, Putin sanoi perjantaina.

Venäjä on pakkosiirtänyt ihmisiä pois Hersonista lokakuun puolivälistä saakka samaan aikaan kun Ukrainan joukkojen vastahyökkäys on lähestynyt kaupunkia.

Putin puhui Hersonin "vapaaehtoisille", jotka omien sanojensa mukaan siirtävät ihmisiä turvaan taistelujen jaloista, sen jälkeen kun hän oli laskenut seppeleen vuoden 1612 taistelujen muistomerkille Moskovassa.

Venäjällä vietettiin perjantaina kansallista vapaapäivää, jonka Putin määräsi lisättäväksi kalentereihin vuonna 2005. Sitä vietetään puolalaisista vuonna 1612 saadun voiton kunniaksi.

Venäjän armeija sanoo siirtävänsä yli 5 000 siviiliä päivässä pois Hersonin alueelta. Armeijan avustuksella Dneprin yli siirretään myös joka päivä toista tuhatta siviiliajoneuvoa.

Ukrainan mukaan kyse ei ole evakuoinneista taistelujen tieltä, vaan pakkosiirroista, joilla väkeä viedään pois alueelta.

Ukrainan joukot aloittivat viime kuussa vastahyökkäyksen alueen valtaamiseksi venäläisiltä.

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan Saksa ja Kiina ovat yhtä mieltä siitä, ettei sotaa Ukrainassa pidä eskaloida käyttämällä taktista ydinasetta. Scholz oli puhunut asiasta tapaamisessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä.

Scholz totesi Kiinassa kaikkien ymmärtävän, että ydinaseen käytöllä olisi seurauksia aivan kaikille. Hän oli myös pyytänyt Kiinaa käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään ja tuomitsi Venäjän hyökkäykset siviilikohteita vastaan.

Scholz on kehottanut Putinia jatkamaan sopimusta, joka sallii Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä. Scholz kertoi soittaneensa Putinille.

– Kehotin Venäjän presidenttiä olemaan kieltäytymättä muutaman päivän päästä päättyvän viljasopimuksen jatkamisesta. Nälkää ei pidä käyttää aseena, Scholz sanoi.

Myös Saksassa koolla olleiden johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ulkoministerit kehottivat yksimielisesti Venäjää jatkamaan sopimusta.

Venäjä palasi taannoin takaisin sopimuksen piiriin vetäydyttyään siitä. Venäjä väitti Ukrainan käyttäneen viljalaivojen turvakäytävää hyökkäyksiin Venäjän sotilastukikohtaan Krimin niemimaalla.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on ilmaissut myös huolensa presidentti Putinin äskettäisistä ydinaseita koskevista kommenteista. Ryhmän mukaan tällaisten aseiden käytöllä olisi "vakavat seuraukset".

G7-maat ovat myös sopineet uudesta mekanismista, joka auttaa ohjaamaan apua Ukrainalle infrastruktuurin kunnostamiseen ja kriittisen energian ja vesihuollon infrastruktuurin puolustamiseen.

Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev panetteli perjantaina niitä maamiehiään, jotka ovat paenneet Venäjältä sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

– Jotkut pelkurikumppanit jättivät meidät, mutta kuka heistä piittaa? Pelokkaat maanpetturit ja ahneet luopiot pakenivat kaukomaille. Mädätköön heidän luunsa ulkomailla, Medvedev kirjoitti Telegramissa.

Kymmenettuhannet venäläiset lähtivät maasta heti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Toinen aalto lähtijöitä oli vuorossa syyskuun lopussa, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta Ukrainaan.

Medvedev toimi Venäjän presidenttinä 2008–2012. Hän on nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja.

Ukrainassa noin 4,5 miljoonaa ihmistä on vailla sähköä Venäjän tekemien iskujen vuoksi, kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi torstai-illan lausunnossaan. Zelenskyi kutsui Venäjän toimia energiaterrorismiksi.

Sähköt ovat olleet poikki erityisesti kymmenellä alueella, mutta presidentin mukaan sähkökatkoja voi olla koko maassa. Hän sanoi sähköjatkojen olevan väliaikaisia ja osin seurausta esimerkiksi sähköverkon vakauttamisen edellyttämistä toimista.

Presidentti katsoi Venäjän iskevän energiantuotantoon, koska se ei ole kyennyt murtamaan Ukrainaa taistelukentällä.

Jo viikkojen ajan Venäjän joukot ovat iskeneet Ukrainan infrastruktuuriin. Kuukauden aikana noin kolmannes maan voimalaitoksista on tuhottu, ja viranomaiset ovat pyytäneet kansalaisia käyttämään sähköä mahdollisimman säästeliäästi.

Lausunnossaan Zelenskyi vetosi paikallisviranomaisiin, jotta sähköä ei käytettäisi minkäänlaiseen ylimääräiseen, kuten mainoksiin tai tarpeettomaan valaistukseen. Lisäksi hän pyysi energiayhtiöitä tiedottamaan entistä aktiivisemmin, milloin ja miksi eri alueilta katkaistaan sähköt.

– Ihmisillä on oikeus tietää, hän painotti.

Zelenskyi huomautti, että jos joku on vailla sähköjä 8–10 tuntia, mutta katuvalot palavat toisella puolella tietä, tilanne on epäreilu. Sen vuoksi presidentti piti tarpeellisena, että sähkökatkot ovat ennustettavia ja niiden merkitys on selitetty kuluttajille.

Zelenskyi kommentoi lausunnossaan myös YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tutkintaa ja sanoi pitävänsä lopputulosta "ilmeisenä". IAEA ei löytänyt minkäänlaisia merkkejä siitä, että Ukrainassa olisi meneillään salaista ydintoimintaa, kuten Venäjä on väittänyt.

IAEA oli luvannut tutkia Venäjän syytökset siitä, että Ukraina suunnittelisi käyttävänsä niin sanottuja likaisia pommeja. Likainen pommi levittää räjähtäessään ympäristöön radioaktiivisia, biologisia tai kemiallisia saastuttavia materiaaleja.

Zelenskyi kertoi Ukrainan antaneen IAEA:lle täyden vapauden vierailla paikoissa, joissa Venäjän edustajat väittivät Ukrainan valmistavan likaisia pommeja.