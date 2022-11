Kommentti: Maan­alaisten armeijoiden sankarit ovat ihan tavallisia ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite

Ukrainalaisten taistelu miehittäjää vastaan muistuttaa Euroopan vastarintaliikkeiden toimintaa natsi-Saksan rautasaappaan alla, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Nykypäivän vertaaminen historiallisiin tapahtumiin on useimmiten harhaanjohtavaa. Maailma oli ennen erilainen. Ihmisten toimintaa ja sen motiiveja pitäisi tarkastella omaa aikaansa vasten.

Monet ajatukset ja ihanteet ovat silti yleismaailmallisia.

Ukrainalaisten vastarintatoiminta Venäjän väliaikaisesti miehittämillä alueilla alkoi keväällä. Vastarintaryhmiä on myös Valko-Venäjällä – muun muassa niin sanottuja rautatiepartisaaneja, jotka häiritsevät Venäjän asevoimien kuljetuksia ja raportoivat venäläisjoukkojen toiminnasta.

Nykypäivän vastarinta Ukrainassa ja Valko-Venäjällä tuo väistämättä mieleen eurooppalaisten vastarintaliikkeiden toiminnan natsi-Saksaa vastaan toisen maailmansodan aikana. Brittiläinen tutkija Halik Kochanski julkaisi aiheesta erinomaisen kokonaiskatsauksen tänä vuonna. Yli 900-sivuinen teos on nimeltään Resistance – The Underground War in Europe, 1939–45 (Allen Lane 2022).

Vastarintaliikkeiden iskut, vastapropaganda ja maanalainen tiedotustoiminta olivat samankaltaisia sekä natsien että Venäjän miehitysalueilla. Toisen maailmansodan aikana vastarinta nimesi pettureita ja surmasi heitä. Saksalaisten huolto- ja kuljetusreittejä sabotoitiin. Ranskassa elintarviketyöläiset saattoivat laittaa hiekkaa säilykkeisiin, joita toimitettiin Saksan asevoimille. Saksalaisten liikkeistä lähetettiin tietoja Lontooseen. Samaa tekee Ukrainan vastarinta.

Yhteistä on myös kaikkialla läsnä oleva vaara. 1940-luvulla miehittäjä metsästi vastarintataistelijoita jatkuvasti, ja ilmiantajat saattoivat koska tahansa paljastaa liikkeen jäsenet. Gestapo kidutti kiinni jääneitä, jotka joutuivat julmien kuulustelujen jälkeen hirsipuuhun tai ammutuksi.

Kochanskin laaja tutkimus avaa silmät. Vastarintaan ryhtyneet olivat ihan tavallisia ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista ja uskonnollisista ryhmistä. Rauhan aikana he eivät välttämättä olisi lainkaan olleet tekemisissä keskenään, mutta miehitys yhdisti heidät.

”Vastarintatoimintaan osallistuneet eivät olleet supermiehiä tai supernaisia, vaan he tulivat kaikilta elämänalueilta. Jotkut vastarintaliikkeiden sankarillisimmista teoista olivat niiden ihmisten toteuttamia, joiden ei olisi voinut odottaa ryhtyvän minkäänlaisiksi sankareiksi – edes he itse eivät sitä odottaneet”, kirjoittaa Kochanski.

” Vastarintatoimintaan osallistuneet eivät olleet supermiehiä tai supernaisia, vaan he tulivat kaikilta elämänalueilta.

Eniten Kochanski ihailee vastarintaliikkeiden jäsenten sisua ja kestävyyttä, olivatpa nämä sitten aseistettuja, aseettomia tai passiivisen vastarinnan harjoittajia.

”Vastarintatoimijat olivat päättäneet tehdä tyhjäksi saksalaisten suunnitelmat, häiritä heitä ja kieltää heitä mahdollisuus ottaa kaikkia Euroopan kansoja täydelliseen hallintaansa”, Kochanski kirjoittaa.

Siksi vastarinnan solut ja verkostot rakennettiin aina uudelleen saksalaisten saatua ne rikki.

Ukrainan ja Valko-Venäjän vastarintaryhmät taistelevat samalla tavalla varjoissa, pimennossa, maan alla. Jatkuvassa hengenvaarassa. Niiden tarinat ovat vielä kertomatta.