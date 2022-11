Arizonassa oikeus kielsi asemiehiä ja kuvaajia häiritsemästä äänestäjiä. Taustalla on salaliittoteoria, jonka pelätään johtavan laajaan vaalihäirintään.

Asemiehet ja valokuvaajat ilmestyivät arizonalaisten äänestyslaatikoiden, niin sanottujen drop boxien, läheisyyteen Maricopan piirikunnassa pian ennakkoäänestyksen alettua Yhdysvaltain välivaaleissa.

Drop boxeilla tarkoitetaan julkisten rakennusten edessä olevia ääntenkeräyspisteitä, joihin ihmiset voivat käydä pudottamassa postiäänensä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Niitä valvotaan usein kameroin.

Äänestäjä pudotti lipukkeita Maricopan piirikunnan äänestyslaatikkoon eli drop boxiin 3. marraskuuta. Ennakkoäänestys Yhdysvaltain ensi tiistain välivaaleissa on ollut käynnissä jo viikkoja.

Se ei Donald Trumpin tukijoiden mielestä riitä.

Heti ennakkoäänestyksen alettua he alkoivat kuvata ihmisiä drop boxeilla. Joidenkin äänestäjien kuvia ja henkilötietoja julkaistiin jopa netissä.

Uhkaavimpia ovat olleet drop boxien lähellä päivystävät aseistetut, luotiliiveihin pukeutuneet miehet. Heidänkin ilmoitettiin valvovan, että vaalit sujuvat rehellisesti.

Sekä kuvaajilla että asemiehillä oli erityinen kohde. He ”metsästivät muuleja”, eli drop boxien väärinkäyttäjiä, kuten oikeudessa nimettömänä todistanut mies kertoi heidän sanoneen.

Maricopan piirikunnan vaaliviranomainen julkaisi valvontakamerakuvan henkilöstä, joka tavattiin lähellä äänestyslaatikoita Mesassa, Arizonassa lokakuussa. Viime maanantaina oikeus kielsi tällaisia omatoimisia tarkkailijoita lähestymästä drop boxeja.

”Muulit, olkaa tarkkana”

Arizonalaiselle liittovaltion tuomarille tämä ei ollut riittävä peruste.

Trumpin virkaan nimittämä tuomari Michael T. Liburdi määräsi omatoimisia tarkkailijoita, kuvaajia ja asemiehiä vetäytymään pois drop boxien läheisyydestä viime maanantaina, reilu viikko ennen vaaleja. Samalla tuomari kielsi levittämästä väärää tietoa drop boxien käytöstä.

Toiminnasta oli noussut maanlaajuinen kohu, kun useat republikaanien arizonalaiset vaaliehdokkaat olivat julkisesti tukeneet tarkkailuoperaatiota.

– Muulit, olkaa tarkkana. Me vartioimme drop boxeja kautta osavaltion, twiittasi republikaanien kuvernööriehdokas Kari Lake jo viime heinäkuussa esivaalien aikaan.

Arvostelijoiden mielestä kyseessä on äänestäjien ja vaaliprosessin häirintä. Monille ihmisille drop boxit ovat kätevä, tai jopa ainoa mahdollisuus äänestää, eikä sitä pidä joutua tekemään asemiesten ohi.

Vastaavanlaisia drop boxien tarkkailuoperaatioita on tavattu ainakin kymmenessä Yhdysvaltain osavaltiossa, joissa drop boxit ovat käytössä, kertoo New York Times.

Tarkkailijoille on yhteistä se, että he käyttävät perusteena toiminnalleen viime vaalit hävinneen Trumpin perusteettomia vaalivilppiväitteitä.

Omatoiminen ”vaalitarkkailija” seurasi julkisen rakennuksen parkkipaikalta äänestyslaatikolla kävijöitä Arizonan Mesassa. Tutkimusten mukaan peräti 70 prosenttia Yhdysvaltain republikaanien äänestäjistä uskoo viime vaaleissa tapahtuneen vilppiä, vaikka todisteita ei olekaan.

Trumpin kannattajat ovat jo liki kaksi vuotta tuloksetta etsineet todisteita vilpistä.

Nyt käynnissä on etsinnän uusin vaihe, ”muulien” paljastaminen.

Elokuva täynnä valheita

Muuleilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden väitetään esimerkiksi tunkevan drop boxit täyteen väärennettyjä äänestyslipukkeita.

Sellaisesta ei ole todisteita, sillä järjestelmä varmistaa, että jokainen ääni on todelliselta äänioikeutetulta.

On väitetty myös, että muulit keräilisivät laittomasti muiden ääniä viedäkseen ne laatikoihin rahapalkkiota vastaan. Väitetään, että kyseessä on demokraattien salainen operaatio.

Drop boxit ovat yhä suosittu tapa äänestää, vaikka viime vaalien jälkeen niitä on myös kielletty eri osavaltioissa.

Epäily laajamittaisesta vilpistä juontaa juurensa elokuvaan nimeltä 2000 muulia, jonka on ohjannut Trumpin näkyviin tukijoihin kuuluva konservatiivinen kommentaattori ja kirjailija Dinesh D’Souza.

Viime toukokuussa elokuvateattereihin tullut elokuva menestyi Yhdysvalloissa varsin hyvin, ja sen on kerrottu tuottaneen noin 10 miljoonaa dollaria.

Elokuvaa on markkinoitu vaalivilpin paljastajaksi, mutta lukuisten faktantarkistusten mukaan se on itsessään vilpillinen ja sen keskeiset todisteet vääriä.

Muuli tarkoittaa slangissa myös huumekuriiria, ja on tuskin sattumaa, että sanan merkitystä on laajennettu vaalien yhteyteen.

Elokuvaa edelsivät netissä levitetyt videot, joissa näkyi väitetysti henkilöitä, jotka laittoivat laatikkoon useita ääniä tai kävivät sen luona useasti viime vaalien aikaan.

Yhtäkään ”muulia” ei kuitenkaan koskaan ole saatu kiinni.

Aseistettujen omatoimisten ”vaalitarkkailijoiden” kieltoa ei Arizonassa toistaiseksi valvo kukaan. Siksi toiminnan pelätään jatkuvan varsinaisten vaalien aikaan.

Salaliittoteoria

D’Souza esittää elokuvassa salaliittoteorian, jonka mukaan vaa’ankieliosavaltioissa toteutettiin 2020 vaaleissa operaatio, joka maksoi Trumpille presidentinviran. Todisteena käytetään matkapuhelindataa.

2000 muulia -elokuvan ohjaaja Dinesh D’Souza puhui yleisötilaisuudessa Memphisissa viime kesäkuussa.

Sen mukaan eri osavaltioissa on tunnistettavissa noin 2000 henkilöä, jotka vaalien aikaan liikkuivat sekä drop boxien että nimeämättömien kansalaisjärjestöjen toimistojen ohi useita kertoja päivässä. Tätä käytetään perusteena väittää, että kyseiset henkilöt rahtasivat drop boxeihin ääniä Joe Bidenille.

Lisätodisteena esitetään se, että samoja puhelimia on paikannettu myös lähelle mielenosoituksia, joissa protestoitiin poliisin käsissä kuolleen George Floydin puolesta keväällä 2020.

Esimerkiksi uutistoimisto AP sekä useat muut mediat ovat asiantuntijoiden kanssa todenneet, että johtopäätökset perustuvat lähtökohtaisesti vääriin olettamuksiin.

Muuleiksi on aivan hyvin voitu väittää tavallisia lähettejä tai muuten työnsä puolesta paljon liikkuvia. Mahdollisuuksia on lukuisia.

Myös netin hähmäisiä muulivideoita on tutkittu. Esimerkiksi Georgian osavaltion vaaliviranomaisen tutkinta paljasti, että yksi väitetty muuli oli henkilö, joka vei drop boxiin laillisesti koko perheensä äänet.

Dinesh D’Souza on elokuvan valmistumisen jälkeen joutunut vastahankaisesti myöntämään, ettei hänellä ole pitäviä todisteita vaalivilpistä.

Hänet on tuomittu vuonna 2014 vankeuteen laittomasta kampanjarahalahjoituksesta. Presidenttinä Trump armahti hänet vuonna 2018.

Viime toukokuussa 2000 muulia -elokuvalle järjestettiin erikoisnäytös kutsuvieraiden läsnä ollessa Trumpin Mar-a-Lagon kartanossa Floridassa.

Ex-presidentti Donald Trump tervehti kannattajiaan puhetilaisuudessa Iowassa 3. marraskuuta. Trump on kiertänyt välivaalien alla maata ahkerasti.

Pelko vaalihäirinnästä

Elokuvan väite muuleista on kaikista vastatodisteluista huolimatta noussut Trumpin tukijoiden päähänpinttymäksi välivaalien lähestyessä.

Se, ettei muuleja ole saatu kiinni, on salaliittoteoreetikoille vain merkki siitä, että taustalla on korkealta taholta suojeltu operaatio.

Drop boxeja oli koronapandemian vuoksi käytössä useimmissa osavaltioissa vuoden 2020 vaaleissa. Sittemmin monen osavaltiot ovat kieltäneet ne. Esimerkiksi vaa’ankieliosavaltio Wisconsinissa osavaltion korkein oikeus määritteli ne laittomiksi viime heinäkuussa.

Drop boxit ovat kuitenkin yhä suosittuja. Ne palvelevat niitä, jotka tekevät pitkää työpäivää tai matkustelevat paljon. Vaalipäivä ei ole yleinen vapaapäivä Yhdysvalloissa.

Oregonin kuvernööriksi pyrkivä demokraatti Tina Kotek äänesti drop boxilla Portlandissa 2. marraskuuta.

Arizonassa drop boxeihin saa viedä oman, kotiin postitetun äänestyslipukkeen lisäksi myös puolison lipukkeen. Lisäksi lipukkeen voi viedä laatikkoon äänestäjän laillinen huoltaja tai samassa osoitteessa asuva.

Joissakin osavaltioissa on rajattu, että niihin saa viedä vain oman lipukkeen.

Arizonan asema tärkeänä vaa’ankieliosavaltiona on tehnyt siitä vaalikamppailun keskipisteen myös drop box -tarkkailussa.

Vaalipäivänä tämän pelätään laajentuvan varsinaisten äänestyspaikkojen tarkkailuksi, joka myös voidaan tulkita äänestäjien häirinnäksi.

– Monet salaliittoteoreetikot ovat jo päättäneet, että ongelmia on, ja he etsivät nyt todisteita tai ainakin jotain, minkä he voivat vääristellä todisteeksi ja murentaa siten luottamusta vaalituloksiin, joista he eivät pidä, kommentoi New York Timesin haastattelema BPC-ajatushautomon vaaliasiantuntija Matthew Weil.

Vaalitutkimusta tekevä Brennan Center for Justice on nimennyt ennen välivaaleja kymmenen osavaltiota, joissa vaalihäirintää voi esiintyä.

Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, New Hampshire, Pohjois-Carolina, Pennsylvania, Texas ja Wisconsin ovat samalla vaalien tärkeimpiä näyttämöitä sekä nyt että kahden vuoden päästä pidettävissä presidentinvaaleissa.

– Arizonassa häirintää on esiintynyt enemmän kuin muualla. Se alkoi siellä aiemmin, koska niin suuri osa äänestämisestä tapahtuu postitse, kommentoi järjestön vaaliasiantuntija Sean Morales-Doyle Idaho Capital Sun -lehdelle.

– On syytä olla huolissaan, että tänä vuonna riski on vielä suurempi kuin aiemmin.