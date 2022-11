Aseellisten iskujen lisäksi vastarinta käy psykologista sotaa muun muassa julkaisemalla Venäjän kanssa yhteistyötä tekevien ukrainalaisten henkilötietoja.

Ukrainan puolustushallinnossa toimiva Kansallinen vastarintakeskus tarjoaa verkkosivuillaan ladattavaksi 19-sivuista opasta, joka sisältää kansalaiskurssin vastarinnasta miehitetyillä alueilla.

”Ole varovainen! Poista se heti kun olet lukenut, tai piilota se jonnekin laitteellasi”, vastarintakeskus varoittaa.

Sarjakuvamaisin hahmoin kuvitettu opas neuvoo muun muassa erilaisia sabotaasitekniikoita, toimimaan mahdollisimman huomaamattomasti ja pitämään suunnittelun yksinkertaisena. Osallistujien tulisi myös miettiä etukäteen selkeä alibi.

“Jokainen meistä voi vastustaa vihollista ja tehdä osansa voiton puolesta. Yhdessä muutamme vihollisen elämän helvetiksi.”

Keskus julkaisee verkossa myös ”maanalaista” uutislehteä.

Venäjän lippu ja tunnukset ovat selvästi esillä ukrainalaisessa Melitopolin kaupungissa. Alueella toimii ukrainalainen vastarintaliike.

Useimmat vastarintatoimintaan liittyneet ovat aivan tavallisia kansalaisia. Näin kertoo esimerkiksi Hersonin alueella viime keväänä vastarintataistelijaksi ryhtynyt mies, joka käyttää taistelijanimeä Piikikäs.

– Minua loukkasi se, että [venäläiset] saivat haltuunsa yhä enemmän alueita. Halusin olla edes jollakin tavalla hyödyksi. En ole palvellut armeijassa, mutta olen lapsuudesta asti harrastanut metsästystä ja tunnen alueet hyvin, Piikikäs sanoo saksalaisen ZDF-televisiokanavan syyskuun lopussa julkaisemassa haastattelussa.

Venäjä sai Hersonin haltuunsa hyökkäyssodan alkuvaiheessa. Nyt miehittäjä evakuoi kaupunkia mutta valmistautuu samalla torjumaan Ukrainan vastahyökkäystä. Samaan aikaan venäläiset joutuvat ottamaan jatkuvasti huomioon sen, että Hersonin alueella toimii aktiivista vastarintaa tekeviä sissiosastoja.

”Piikikäs” kertoo liittyneensä partisaanijoukkoon, joka liikkui Hersonin alueella öisin ja teki iskuja venäläisjoukkoja vastaan. Aseita joukolla oli, mutta ei pimeänäkölaitteita eikä muuta tarpeellista varustusta.

Vastarinnan tiliin laitettujen iskujen luettelo miehitysalueilla on pitkä. Tiedot tekijöistä ja toteutustavoista jäävät tosin usein vaille vahvistusta.

Berdjanskin kaupungin miehityshallinnon varajohtajaksi ryhtynyt ukrainalainen journalisti Pavlo Ishtshuk haavoittui pommi-iskussa 31. lokakuuta. Ishtshukin autoon asennettu pommi sisälsi mediatietojen mukaan metallikuulia ja nauloja.

Elokuun lopussa Hersonin miehitetyn hallintopiirin johtajaksi nimitetty Oleksi Kovaljov ammuttiin kuoliaaksi kotonaan. Kovaljov oli Ukrainan parlamentin jäsen, joka ryhtyi yhteistyöhön Venäjän kanssa.

Viime heinäkuussa tuntemattomat tekijät räjäyttivät Melitopolin ja Tokmakin välisen sillan, jota Venäjä käytti kaluston ja aseiden kuljetuksiin. Venäjän nimittämä Melitopolin miehityshallinnon kuvernööri joutui muuttamaan, kun hänen kotinsa lähellä räjähti pommi alkukesästä. Enerhodarin kaupungin miehityshallinnon johtaja haavoittui räjähdeiskussa toukokuussa.

Partisaaniryhmiä on epäilty myös useiden Krimin niemimaalla tehtyjen iskujen toteuttajiksi tai taustavoimiksi.

Vastarintatoiminta miehitysalueilla ei rajoitu väkivaltaisiin iskuihin. Miehityksen vastustajat levittävät lentolehtisiä, tekevät graffiteja, repivät alas Venäjän tunnuksia, polttavat venäläistä propaganda-aineistoa ja seuraavat Venäjän asevoimien liikkeitä raportoidakseen niistä omalle armeijalle. Tiedustelutoimintaa helpottaa sosiaalinen media.

On sanomattakin selvää, että vastarintaan osallistuminen on hengenvaarallista. Monet taistelijat ja aktivistit ovat joutuneet venäläisten kidutuskammioihin.

Melitopol kuuluu Ukrainalle, muistuttaa Keltainen nauha Venäjän miehitysalueella seinään kiinnitetyssä katujulisteessa. Kuva on julkaistu useilla liikkeen sosiaalisen median kanavilla.

Tärkeä osa kansalaisvastarintaa on Keltainen nauha -liike, joka käy informaatiosotaa Venäjää vastaan. Se muun muassa järjestää mielenosoituksia miehitysalueilla, paljastaa yhteistyöhön ryhtyneitä ja ylläpitää Telegram-kanavaa, jonne voi ladata kuvia ja sijaintitietoja Venäjän joukoista. Tavoitteena on miehityshallinnon psykologinen horjuttaminen, ja keinoina informaatiosodankäynnin eri muodot.

Keltainen nauha kertoo Franceinfo-uutiskanavan tuoreessa artikkelissa, että liikkeen toimintaa Melitopolissa koordinoi ja järjestää 300–500 vastarintataistelijan ”kova ydin”. Tietoa on mahdotonta varmistaa riippumattomista lähteistä.

Franceinfon mukaan Keltainen nauha muun muassa julkaisee ”petturien” nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja ammatteja sosiaalisen median palstoilla. Tähän tapaan:

”Me kiitämme koulutusalan työntekijöitä, paitsi S… B…tä (syntynyt 19. heinäkuuta…), joka arvostelee ukrainan kieltä keskusteluissa tai puhelimessa käyttäviä oppilaita”, lukee eräässä Keltaisen nauhan viestissä.

Miehityshallinto on kieltänyt ukrainankielen käytön oppilaitoksissa.

– Petturien on tiedettävä, että heidän rikoksensa ovat kaikkien tiedossa. Ja ukrainalaisten pitäisi tietää, että rangaistus on väistämätön, sanoi Keltaisen nauhan edustaja Franceinfolle.

Keltaisesta nauhasta on tullut myös vahva vastarinnan kuvallinen symboli. Niitä on muitakin. Yksi niistä on kirjain ï, joka kuuluu ukrainankieleen mutta puuttuu venäläisestä aakkostosta. Ï-kirjaimin varustettuja lappuja on liimattu rakennusten seiniin muun muassa Melitopolissa. Laput muistuttavat, että Melitopol kuuluu Ukrainalle.

Ukrainan lipun värit toistuvat Keltainen nauha -liikkeen tunnuksessa.

Kansallisen vastarintakeskuksen tunnuksessa on kaksi suorakulmaista janaa, jotka muodostavat nuolen. Tämä symboli oli esillä sosiaalisessa mediassa elokuussa julkaistulla videolla, jolla esiintyi tunnistamattomaksi naamioitunut mies. Viesti oli osoitettu Venäjän joukoille.

”Hersonin partisaanit tarkkailevat teitä, teidän liikkeitänne, teidän majoitustilojanne, teidän asevarastojanne. Me tiedämme, kuinka paljon te pelkäätte. Me teurastamme teidät kuin siat.”