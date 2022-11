Hallituslähde: Näin Olaf Scholz kommentoi kiisteltyä tapaamistaan Xi Jinpingin kanssa

Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan vierailu syventää Kiinan ja Saksan välistä ”käytännön yhteistyötä” sekä ”keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta”.

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin vierailu Kiinassa syventää maiden välistä käytännön yhteistyötä sekä keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping Kiinan valtionmedian mukaan. Scholz ja Xi tapasivat varhain perjantaina Suomen aikaa.

Hallituslähde kertoi tapaamisen jälkeen uutistoimisto AFP:n toimittajalle, että Scholz oli sanonut etsivänsä keinoja kehittää taloudellista yhteistyötä maiden välillä.

– On hyvä, että voimme vaihtaa ajatuksia kaikista kysymyksistä, myös niistä, joista meillä on erilaiset näkökulmat - - sitä varten vuoropuhelua on, lähde kertoi Scholzin sanoneen.

Scholz on parhaillaan liike-elämän valtuuskunnan kanssa Kiinassa yksipäiväisellä vierailulla, jonka aikana hän tapaa myös pääministeri Li Keqiangin.

Vierailuun on kohdistunut kovaa arvostelua. Riippuvuus Venäjän energiasta on ajanut Saksan suuriin vaikeuksiin, ja nyt arvostelijat syyttävät Scholzin tekevän saman virheen autoritaarisen Kiinan suhteen. Liittokansleri muun muassa hyväksyi kiinalaisyhtiö Coscon hankkeen ostaa osuuden Hampurin satamaterminaalista.

Scholz on ensimmäinen eurooppalaisen valtion johtaja, joka vierailee Kiinassa koronapandemian puhkeamisen jälkeen.

Scholz vakuutti vierailun alla lehtikirjoituksessa, että yhteistyötä tehdään vain aloilla, joilla se on molempien osapuolten etujen mukaista. Samalla hän vakuutti nostavansa keskusteluissa esiin kipeitä aiheita, kuten kansalaisoikeudet ja vähemmistöjen aseman Kiinassa.

Scholzin mukaan Saksa ei myöskään aio sooloilla suhteessaan Kiinaan ja etsiä hyötyä muiden EU-maiden kustannuksella.

– Kun matkustan Kiinaan Saksan liittokanslerina, matkustan sinne myös eurooppalaisena, Scholz vakuutti kirjoituksessaan Frankfurter Allgemeine Zeitungissa.