Mitä Hersonissa tapahtuu? Pekka Toveri näkee kaksi vaihtoehtoa

Venäjän edustajat ovat väittäneet venäläisjoukkojen vetäytyvän Hersonista. Ukraina ei usko väitteitä.

Hersonissa hallintorakennuksen katolla liehunut Venäjän lippu on laskettu ja venäläiset ovat siirtäneet siviilejä Dniprojoen länsirannalta itärannalle. Venäjän nukkehallinnon edustaja väitti venäläisten todennäköisesti vetäytyvän Hersonin länsirannalta.

Ukraina kuitenkin sanoo, ettei merkkejä venäläisten vetäytymisestä ole ja Venäjä näyttää pikemminkin vahvistavan asemiaan.

– Uskon, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko venäläiset vetäytyvät sieltä kokonaan pois tai he pyrkivät pitämään kaupunkialueen hallussaan ja linnoittautumaan sinne tiukasti ja pyrkivät joen rannalta tykistöllä tukemaan taistelua, arvioi kenraalimajuri evp, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri.

Toveri ei tällä hetkellä usko venäläisten täydelliseen vetäytymiseen.

– Todennäköisin vaihtoehto on, että he pyrkivät tekemään niin sanotut Stalingradit. Eli he yrittävät pitää Hersonin keskustan hallussaan kuten aikoinaan Stalingradissa. Keskusta on kaupunkialuetta, jolloin sitä on helpompi puolustaa.

Lisäksi ukrainalaisille keskusta-alueen valloittaminen on vaikeaa, Toveri sanoo. Ensinnäkin ukrainalaisilla on todennäköisesti korkea kynnys tuhota kaupunkia raskaalla tulivoimalla, koska kyse on ukrainalaisten omasta kaupungista. Toiseksi ukrainalaiset joutuvat alttiiksi venäläisten tykistötulelle.

– Siinä on se haaste, että jos venäläiset sijoittavat mittavasti tykistöä sinne etelärannalle, ukrainalaiset joukot, jotka lähtevät etenemään kohti Hersonia, ovat venäläisten tulen alla ja silloin voi helposti tulla suuria tappioita.

Puheiden Venäjän vetäytymisestä on spekuloitu olevan ukrainalaisille viritetty ansa. Toverin mukaan tällä todennäköisesti viitataan siihen, että Venäjä antaa ymmärtää vetäytyvänsä, mutta todellisuudessa on valmistautunut kaupunkitaisteluihin.

– Se tiedetään, että venäläiset ovat siirtäneet siviilejä. Myös heidän nukkehallintonsa on sieltä vetäytynyt pois. Ja on selviä viitteitä siitä, että sotilaat ovat vahvistaneet asemiaan siellä kaupunkialueella.

Esimerkiksi Ukrainan eteläisten joukkojen tiedottaja Natalja Humenjuk antoi myös ymmärtää Radio Free Europen ukrainankielisen palvelun haastattelussa, että Ukraina pitää vetäytymispuheita esimerkkinä hybridisodankäynnin eri keinoista eikä usko niihin.

– Me jatkamme taistelemista. Huolimatta siitä, että vihollinen yrittää vakuuttaa meille, että he lähtevät asutuilta alueilta ja luovat vaikutuksen täydellisestä evakuoinnista, me tarkkailemme, näemme ja ymmärrämme, että nämä voivat olla temppuja, sotilaallisia toimenpiteitä, jotta voimme luoda meille kunnolla rakennetun puolustuksen, Humenjuk sanoi.

Venäläisten hylkäämä tarkastuspiste lähellä Hersonin kaupunkia.

Toveri ei usko, että puheilla ansasta viitattaisiin Nova Kahovkan padon tuhoamiseen.

– Jos venäläiset kuvittelevat saavansa ukrainalaisia joukkoja tulvan alle, en usko, että se onnistuu.

Toveri ei myöskään usko siihen, että venäläiset pystyisivät hyökkäämään sivustasta ukrainalaisjoukkoja vastaan.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti torstaina iltapäivällä, että sen joukot olivat torjuneet ukrainalaisten hyökkäyksiä Hersonin alueella. Toverin mukaan Ukraina todennäköisesti tekee erikokoisia hyökkäyksiä ja yrittää selvittää venäläisten asemia. Nyt raportoidut väitetyt tappiot eivät kuitenkaan kerro, miten taistelussa Hersonista lopulta käy.

– Tämä tulee olemaan pitkä taistelu. Siellä tehdään päivittäin pienempiä ja suurempia hyökkäyksiä puolin ja toisin.