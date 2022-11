Kremlin propagandaväki keskusteli rautaesiripusta, joka heidän mukaansa on laskeutunut Eurooppaan pitkäksi aikaa.

Suomi ja Ruotsi ovat nousseet esille Venäjän valtion Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa. Katkelman ohjelmasta on jakanut Twitter-tilillään Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Herashtshenko.

– No, rautaesirippu laskeutuu silmiemme edessä. Sen laskevat alas meidän entiset niin kutsutut kumppanimme, sanoi toimittaja ja sotilasasiantuntija Igor Korotshenko Herashtshenkon tekemän englanninkielisen käännöksen mukaan.

Hän jatkoi kuvailemalla, kuinka illuusioita ei kannata enää ylläpitää, vaan Venäjän tulee suhtautua tyynesti ja ymmärtäväisesti tilanteeseen, jossa entisistä kumppaneista on tullut uhka.

– Asia on näin. Aiemmin ystävälliset joulupukkimaat Suomi ja Ruotsi ovat tänä päivänä vihollisia. Jos he olisivatkin vain menneet Natoon ja istuneet siellä hiljaa, ratsastaen poroillaan pohjoisnavalle. Mutta mitä he todella haluavat? He haluavat tuoda amerikkalaisia taktisia ydinaseita tänne! Korosthenko jatkoi.

Hänen mukaansa Suomi ja Ruotsi eivät halua ydinaseita maaperälleen pelotellakseen Venäjää, vaan käyttääkseen niitä.

– Jos tilanne menee siihen, niin luoja paratkoon!

Keskustelun aikana taustaseinän näytöille ilmestyi muun muassa Suomen ja Ruotsin pääministerien kuvat. Keskustelussa nousi esille Sanna Marinin kauneus, ja samalla muistettiin mainita myös hänen kotitaustansa kahden naisen kasvattamana.

Seuraavaksi Korotshenko sanoi venäläisten pohtivan, ovatko suomalaiset ja ruotsalaiset menneet ”järjiltään”. Korotshenko sanoi Venäjän valmistelevan ”tyynesti ja kiireettä” Iskander-ohjuksiaan Suomen ja Ruotsin ”varustamiseksi”.

– Sijoitamme ne luoteeseen ja otamme Suomen ja Ruotsin tähtäimeemme, Korotshenko julisti.