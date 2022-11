Medvedev sanoi Venäjän romahtavan, jos Ukraina voittaa – asiantuntija: Tästä lausunto kertoo

Dmitri Medvedev sanoi, että länsi työntää maailmaa kohti "globaalia sotaa". Hänen mukaansa tilanne oikeuttaa ydinaseiden käytön Venäjän ydinasedoktriinin mukaisesti.

Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev sanoi tiistaina, että Ukrainan voitto sodassa voisi johtaa nykyisen Venäjän romahtamiseen.

– Jos Venäjä ei ole se, jonka odotetaan voittavan, niin ilmeisesti se on Ukraina. Kiovan hallinnon julistama Ukrainan tavoite sodassa on ottaa takaisin kaikki sille aiemmin kuuluneet alueet. Toisin sanoen heidän alueliitoksensa Venäjästä. Tämä on perustavanlaatuinen uhka valtiollemme ja voi johtaa nykyisen Venäjän romahtamiseen, Medvedev kirjoitti Telegramissa uutistoimisto Tassin mukaan.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin, sotatieteiden tohtorin Jarno Limnéllin mukaan Medvedevin puheet kuvastavat sitä, että Venäjän keinot sodassa ovat käymässä vähiin, ja hallinto haluaa nyt viestiä sisäisesti tilanteen vakavuudesta.

– On poikkeuksellista, että hänen asemassaan oleva henkilö tällä tavalla kertoo, että Venäjän on mahdollista hävitä sota ja että se johtaa nykyhallinnon romahtamiseen. Järjellä ajatellen valtiojohdon viestin pitäisi olla voittoon uskova, Limnéll sanoo.

Jarno Limnéllin mukaan Medvedevin puheet kuvastavat sitä, että Venäjän keinot sodassa ovat käymässä vähiin.

Limnéll uskoo, että Ukrainan voitto sodassa tulisi johtamaan nykyhallinnon vaihtumiseen Venäjällä.

– On avoin kysymys miten se tapahtuu, mutta sotaan lähteminen Ukrainassa ja nyt hybriditoimet länsimaihin ovat olleet Putinilta niin merkittävä strateginen virhe, että kun Venäjä toivottavasti häviää, niin se tarkoittaa nykyhallinnon loppua.

Medvedev sanoi, että länsi työntää maailmaa kohti "globaalia sotaa". Hän kirjoitti Telegramissa, että vain "Venäjän täysi ja lopullinen voitto" Ukrainassa voi taata suojan tältä konfliktilta.

– Venäjällä narratiivi on muuttunut syksyn aikana voimakkaasti Ukrainan vapauttamisesta ja erikoisoperaatiosta siihen, että nyt länsimaat uhkaavat Venäjää ja tämän uhan edessä sen on puolustauduttava, Limnéll sanoo.

Venäjän turva turvallisuusneuvoston varajohtaja Dmitri Medvedev maalaili tiistaina uhkakuvia Telegramissa.

Hänen mukaansa Venäjän toimintavaihtoehtojen käydessä vähiin kansalaisille saatetaan haluta oikeuttaa vieläkin äärimmäisempiä tekoja. Medvedevin johtopäätös tiistaina olikin se, että tilanne oikeuttaa ydinaseiden käytön Venäjän ydinasedoktriinin mukaisesti.

– Saisinko kysyä, kuka todellisuudessa suunnittelee ydinkonfliktia? Mitä tämä on, ellei suora provokaatio ydinaseilla käytävän maailmansodan käynnistämiseksi? Medvedev kirjoitti.

Limnéll arvioi, että Venäjän kynnys ydinaseen käyttöön on edelleen hyvin korkea, mutta sitäkään skenaariota ei voi poissulkea.

Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan Venäjän sotilaallisessa johdossa on keskusteltu taktisen ydinaseen käytöstä Ukrainassa, New York Times kertoi keskiviikkona.

Keskustelut ovat herättäneet huolta presidentti Joe Bidenin hallinnossa, koska ne osoittavat, kuinka turhautunut Venäjästä on tullut kärsittyään takaiskuja Ukrainassa.