Tutkijan mukaan Putin ei saa ydinaseesta mitään etua: ”Tietenkin se saaste vaikuttaa myös venäläisiin”

Venäjän ainoa suurvallan statussymboli on ydinase. Venäjä-tutkija Jussi Lassila kiistää ydinaseen hyödyt ja pitää sitä tärkeimpänä syynä, että Venäjä ei ole jo käyttänyt ydinasetta Ukrainassa.

– Jos ydinaseella olisi saavutettavissa sellainen etu, jolla tämä tilanne voitaisiin ratkaista, ilman muuta hän (Vladimir Putin) käyttäisi sitä. Hän olisi käyttänyt sitä jo.

– Mutta sellaista ei ole, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo ISTV:n studiohaastattelussa.

Lassila pohtii, miten saastuneita alueita voitaisiin käyttää, jos kaikki siviili-infrastruktuuri on lamautettu?

– Tietenkin (ydin)saaste ja se kaikki muu vaikuttaa myös venäläisiin.

– Jos puhumme kokonaisen kaupungin tuhoamisesta Hiroshima-tyyliin, niin seuraukset globaalin reaktion kannalta ovat niin mittavia, että pidän sitä erittäin epätodennäköisenä.

Presidentti Vladimir Putin on uhkaillut ydinaseiden käytöllä Ukrainassa useasti tämän vuoden aikana.

Nykyinen tilanne on Lassilan mukaan joka tapauksessa erittäin huolestuttava. Hän pitää Venäjän ”vastuutonta ydinaseretoriikkaa” tämän mahdollisesti hyvin pitkään jatkuvan sodan häiritsevimpänä piirteenä.

– Venäjällä ei ole mitään tosiasiallista suurvallan tunnusmerkistöä kuin, että sillä on atomiase.

– Me ilman muuta joudumme pohtimaan, mikä rationaliteetti ja valmius (Venäjällä) on olla käyttämättä, tai käyttää sitä.

Venäjän mannertenvälinen Jars-ohjus nousi taivaalle 26. lokakuuta Arkangelissa pidetyssä harjoituksessa.

Venäjän identiteettipolitiikan tutkija ei haluaisi verrata Ukrainan sodan ydinuhkaa kylmän sodan ”vuorovaikutteisen tuhon pariteettiin”. Tuolloin pidäke oli se, että mikä tahansa kahden suurvallan välinen yhteenotto saattoi johtaa totaaliseen tuhoon.

Lassila sanoo tilanteen olevan nyt toisenlainen, sillä vahvempi toimija on konventionaalisella sodankäynnillä umpikujassa, jolloin se mahdollisesti yrittäisi käyttää ydinasetta – jolla se ei voi saavuttaa mitään.

– Erittäin iso kynnys sen käytölle on, hän sanoo ja viittaa ydinaseen mahdollisesta käytöstä nousevaan erittäin negatiiviseen globaaliin reaktioon, ennen kaikkea Kiinan taholta.

Jars-ohjuksia Punaisella torilla voitonpäivän paraatissa 9. toukokuuta.

Venäjä on väläytellyt ydinasettaan aina, kun se on kärsinyt, tai uhkaa kärsiä suurtappion Ukrainassa. Sellainen on väijynyt Hersonin alueella koko syksyn.

Vetäytyminen Hersonissa olisi nöyryytys Vladimir Putinille, joka pakkoliitti alueen Venäjään vain kuukausi sitten juhlallisten rummunpäristysten säestyksellä.

Tutkija Lassilan mukaan Putinin imagotappioiden suuruus vertautuu hänen ylläpitämiinsä suuriin tavoitteisiin.

– Herää kysymys minkälaisten tietojen varassa, ja minkälaisessa todellisuudessa, hän elää.

– Kuinka paljon siinä on poliittisen tilanteen vaatimaa hengennostatusta, tai kuinka paljon siinä on ihan faktuaalisesti väärä tietoa? Ehkä molempia.

Lassila analysoi, että Putinista ja Venäjän ylimmästä poliittisesta johdosta on tullut entistä ideologisempia. Konservatiivisen, länsivastaisen ja militaristisen Kremlin ajamat hyödyt ja dynamiikka luovat Putinille kynnyksen siitä, että tappiota ei saa tulla.

Tutkija Jussi Lassilan mukaan Venäjä valmistautuu pitkään yhteenottoon Ukrainassa.

– Ohjusiskut ja siviili-infrastruktuurin tuhoaminen viittaavat siihen, että Venäjä valmistautuu pitkään yhteenottoon.

– Se saattaa jopa palvella irvokkaalta tavalla hänen omaa asemansa sisäpoliittisilta riskeiltä.

Mutta Putin on kyennyt säilyttämään maineensa kansalaisten silmissä.

– Hän pystyy aina tekemään silmänkääntötemppuja. Tappioista voidaan kääntää voittoja, tavoitteet voivat muuttua matkalla.

– Yhtäkkiä Herson onkin ”rauhoitettu”, vaikka Ukraina valtaisikin sen. Tällaisia absurdeja lausuntoja voi esiintyä, ja se voi aiheuttaa hämmennystä kansalaisten keskuudessa, Lassila sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että Venäjän suuri yleisö on kyetty pitämään irrallaan tärkeistä poliittisista kysymyksistä.

– Lähiviikot näyttävät. En pitäisi mahdottomana, että vetäydytään ainakin Dneprin eteläpuolelle, ja sitten voidaan taas esittää, että tämä on taktinen välivaihe.