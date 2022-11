Joe Biden sekoili puheissaan: Väitti tavanneensa tiedemiehen, joka kuoli ennen hänen syntymäänsä

Presidentti Joe Biden muun muassa väitti vaalikampanjatilaisuudessa Floridassa keskustelleensa insuliinin keksijän kanssa.

Presidentti Joe Biden sekoili puheissaan vaalikampanjatilaisuudessa Floridassa tiistaina.

Presidentti muun muassa väitti keskustelleensa insuliinin ”keksijän” kanssa, vaikka lääkkeen kehittäjä oli kuollut ennen Bidenin syntymää.

Biden myös sekoitti Ukrainan ja Irakin sodat keskenään.

Presidentti mainitsi insuliinin kehuessaan, kuinka hänen hallintonsa aikana amerikkalaisten terveydenhoitokuluja on saatu pienemmiksi.

– Kuinka moni teistä tietää diabetesta sairastavan, joka tarvitsee insuliinia, kysyi Biden.

– Tiedättekö kuinka paljon insuliinilääkkeen tekeminen diabetespotilaalle maksaa? Sen keksi mies, joka ei halunnut patenttia, koska halusi lääkkeen kaikkien saataville. Minä olen puhunut hänen kanssaan, OK?

Aiheesta muun muassa uutisoinut New York Post huomautti, että insuliinin löytäneet tohtori Frederick Banting ja professori John James Richard Macleod palkittiin lääketieteen Nobelilla 1923. Banting kuoli vuonna 1941 ja Macleod 1935. Biden on syntynyt 1942.

Molemmat tiedemiehet olivat kieltäytyneet patentin hakemisesta, koska heidän mielestään se olisi lääkärin etiikan vastaista.

Toisaalta Biden saattoi vihjata kahteen muuhun lääkäriin, jotka olivat mukana insuliinin löytämisessä ja elossa hänen syntymänsä aikoihin. Tosin molemmat heistä on mainittu insuliinin patentissa.

Kampanjapuheessaan Biden sekoili myös Ukrainan ja Irakin sotien suhteen. Bidenin tarkoituksena oli syyttää nykyinflaatiosta Venäjää sen hyökättyä Ukrainaan.

– Inflaatio on maailmanlaajuinen ongelma Irakin sodan aiheuttamasta vaikutuksesta öljyn hintaan sekä Venäjän osuudesta, sanoi Biden korjaten kuitenkin pikaisesti:

– Anteeksi, tarkoitin Ukrainan sotaa.

Biden yritti selittää, miksi sekoili sanoissaan, mutta ei sekään ei sujunut hyvin.

– Ajattelin siis Irakia, koska poikani kuoli siellä, sanoi Biden viitaten vuonna 2015 kuolleeseen Beau Bideniin. Presidentin poika oli kyllä palvellut kansalliskaartin riveissä Irakin sodassa, mutta kotiutui 2009. Beau Biden menehtyi aivosyöpään Yhdysvalloissa 2015.

Reilun kahden viikon kuluttua 80 vuotta täyttävä Biden on Yhdysvaltain historian vanhin presidentti.

New York Times huomauttaa Bidenin sekoilleen puheissaan jo nuorempanakin, mutta presidenttikaudellaan niihin on tartuttu julkisuudessa enemmän. Biden on ilmaissut halunsa pyrkiä vielä toiselle kaudelle.