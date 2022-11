Yhdysvallat pudotti Venäjän kakkos­luokan uhkaksi – sen ainoa todellinen strateginen kilpailija on nyt Kiina

Washingtonin tuoreet strategiapaperit varoittavat Kiinan kiihtyvästä ydinasevarustelusta.

Yhdysvallat julkaisi lokakuussa nipun strategiapapereita, joilla on suuri merkitys maan ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Näissä dokumenteissa Yhdysvallat määrittelee kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen strategiansa, linjaa ydinasepolitiikkaa ja ottaa kantaa muun muassa maan ohjuspuolustukseen. Asiakirjat kattavat koko maailman ja koskettavat kaikkia Yhdysvaltain liittolaisia ja ystäviä – myös Suomea.

Kansallisen turvallisuuden strategia (NSS) on presidentti Joe Bidenin asiakirja, jonka Valkoinen talo julkaisi 12. lokakuuta. Puolustusministeriö Pentagon on laatinut kansallisen puolustuksen strategian (NDS), johon sisältyy ydinaseita käsittelevä Nuclear Posture Review (NPR) ja ohjuspuolustuskatsaus MDR. Kongressi sai nämä dokumentit käsiteltäväksi jo keväällä, ja Pentagon antoi niistä lokakuun lopulla julkisuuteen 80-sivuisen turvaluokittelemattoman lyhennelmän.

Washingtonin näkökulmasta maailmassa on enää yksi pitkän aikavälin strateginen kilpailija, joka haastaa Yhdysvallat kaikilla osa-alueilla. Se on Kiina. Venäjä on akuutti uhka, mutta Washington näkee sen hiipuvana suurvaltana.

– Yksinkertaisesti sanottuna, meillä on kaksi suurta strategista haastetta, sanoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan esitellessään Yhdysvaltain strategiaa Georgetownin yliopiston keskustelutilaisuudessa lokakuussa.

– Ensimmäinen niistä on geopoliittinen kilpailu. Kylmän sodan jälkeinen aika on ohi. Meneillään on suurvaltojen kilpa siitä, mitä tulee seuraavaksi.

Yhdysvallat liittolaisineen on Sullivanin mukaan hyvässä asemassa pystyäkseen määrittelemään ”maailman, jossa haluamme elää”.

– Emme ole kuitenkaan liikkeellä yksin. Kiinan kansantasavallan itsevarma käytös kotimaassa ja ulkomailla ajaa epäliberaalia visiota, joka ulottuu talouteen, politiikkaan, turvallisuuteen ja teknologiaan ja joka kilpailee lännen kanssa. Kiina on ainoa kilpailija, jolla on sekä aikomus muuttaa kansainvälistä järjestystä että lisääntyvä kyky tähän tehtävään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu tarkastivat Ukrainaan lähetettävien reserviläisten varustusta Rjazanin alueella 20. lokakuuta.

Tuoreet strategia-asiakirjat eivät suinkaan ole unohtaneet Venäjää. Viime helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on terävöittänyt dokumenttien sanamuotoja Venäjästä selvästi verrattuna edellisiin julkaisuihin.

Venäjä nähdään Washingtonissa akuuttina uhkana, mutta enää vain kakkosluokan strategisena haastajana. Venäjä on Yhdysvalloille ”perin pohjin vaarallinen” valtio, jonka uhka on ”välitön”, kansallisen turvallisuuden strategia toteaa.

– Vladimir Putin esittää vastuuttomia uhkauksia ydinaseiden käytöstä. Hän loukkaa tieten tahtoen YK:n peruskirjaa ja ottaa siviiliväestön kohteekseen. Hänen julma toimintatapansa uhkaa vetää meidät takaisin Neuvostoliiton laajentumispyrkimysten synkkään aikakauteen, Jake Sullivan kuvaili.

Nyt päästään siihen toiseen suureen strategiseen haasteeseen, josta Sullivan puhui.

– Se on silkka mittakaava ja nopeus niissä ylikansallisissa haasteissa, jotka eivät kunnioita valtioiden rajoja eivätkä ideologioita. Ilmastonmuutos tuhoaa jo elämää ja elinkeinoja kaikkialla maailmassa. Ruokaturvattomuus. Energiamurros. Taudit ja pandemiat kuten covid-19, jonka tunnemme jo liiankin hyvin.

Sullivanin mukaan Yhdysvaltain turvallisuusstrategia lähtee siitä, että geopoliittinen kilpailu ja kaikille maille yhteiset haasteet kytkeytyvät toisiinsa. Niihin pitää vastata samaan aikaan.

– Me emme kykene muodostamaan laajoja, kilpailijamme päihittäviä liittokuntia, jos työnnämme syrjään miljardien ihmisten elämään eniten vaikuttavat ongelmat.

Vaikeutta näiden kahden ison haasteen kohtaamiseen tuo se, että ne etenevät rinnakkain. Se luo aikapainetta. Tämä vuosikymmen on Sullivanin mukaan ratkaiseva sekä Kiinan geopoliittisen haasteen että ilmastonmuutoksen kaltaisen ylikansallisen uhkan torjumisen kannalta.

Uusi turvallisuusstrategia maalaa laajoin pensselinvedoin Yhdysvaltain ”integroitua” puolustusta. Se käyttää sekä sotilaallisia että ei-sotilaallisia keinoja kaikilla toiminta-alueilla ja hallinnonaloilla, yhdessä liittolaisten ja kumppanien kanssa.

Taiteilijan näkemys uudesta Columbia-luokan ydinsukellusveneestä. Yhdysvaltain ydinasepelote Yhdysvalloilla on maalta, mereltä ja ilmasta laukaistavia ydinaseita. Näin niitä kehitetään kansallisen puolustusstrategian mukaisesti: 1. Uudet mannertenväliset Sentinel-ohjukset korvaavat 400 siiloihin sijoitettua Minuteman III -ohjusta vuosikymmenen lopulta alkaen. Sentinelin kuljettaman lämpöydinpommin räjähdysvoimakkuus on 300 kilotonnia. 2. Merivoimat saa 12 uutta Columbia-luokan ydinsukellusvenettä, joiden Trident-ydinohjusten elinkaarta pidennetään. Columbia-luokka korvaa ikääntyvät Ohio-luokan veneet 2030-luvulla. 3. Uusi häivepommituskone B-21 Raider korvaa B-2 Spirit -pommituskoneet. Raider saa uuden ilmasta laukaistavan risteilyohjuksen, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Strategisten B-52H-pommituskoneiden modernisointi jatkuu. 4. Eurooppaan sijoitetut ei-strategiset B-61-ydinpommit korvataan uusituin B61-12-versioin. Nämä vapaasti putoavat mutta maaliin ohjautuvat täsmäpommit painavat 350 kiloa. Räjähdysvoimakkuutta voidaan säätää 0,3–50 kilotonnin välillä.

Kansallisen puolustuksen strategia NDS, ydinasepolitiikan linjapaperi NPR ja ohjuspuolustuskatsaus ovat laajaa turvallisuusstrategiaa konkreettisempia asiakirjoja.

NDS kutsuu Kiinaa ”kokonaisvaltaisimmaksi ja vakavimmaksi” haasteeksi Yhdysvaltain turvallisuudelle. NPR puolestaan toteaa, että Yhdysvallat joutuu 2030-luvulle mennessä ”kohtaamaan ensimmäistä kertaa kaksi suurta ydinasevaltiota”, jotka ovat sekä ”strategisia kilpailijoita että potentiaalisia vastustajia”.

Venäjällä on tällä hetkellä lukumääräisesti eniten ydinaseita maailmassa: vajaat 6 000, joista noin 1 500 on käyttövalmiina ohjussiiloissa, sukellusveneissä ja lentotukikohdissa. Yhdysvalloilla on yli 5 400 ydinkärkeä.

Kiinan ydinkärkien määräksi arvioidaan noin 350. Yhdysvaltojen uusien strategiadokumenttien mukaan Kiina kehittää ydinaseistustaan voimakkaasti ja pyrkii rakentamaan noin tuhannen ydinkärjen arsenaalin tällä vuosikymmenellä.

Yhdysvaltain ilmavoimien strategiset B-52H-pommituskoneet saavat uudet moottorit, tutkat ja modernisoitua avioniikkaa. Koneet ovat palveluksessa jo kuudetta vuosikymmentä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön, energiaministeriön ja ulkoministeriön asiantuntijat kommentoivat ydinasepolitiikkaa ja Kiinan nousua ydinasemahdiksi Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon keskustelutilaisuudessa Washingtonissa lokakuussa.

Puolustusministeriön korkea-arvoinen virkamies Richard Johnson kertasi Yhdysvaltain ydinasepelotteen tehtävät. Pelotteen tarkoitus on estää strateginen hyökkäys, suojata liittolaisia ja kumppaneita ja ”varmistaa Yhdysvaltain tavoitteiden saavuttaminen”, jos pelote pettää. Viimeksi mainittu viittaa Yhdysvaltain kykyyn vastata mahdolliseen ydiniskuun.

”Yhdysvallat harkitsisi ydinaseiden käyttöä vain äärimmäisissä tilanteissa, puolustaakseen Yhdysvaltain tai sen liittolaisten ja kumppanien elintärkeitä etuja”, strategia muotoilee.

Naton täysjäsenenä ja Yhdysvaltain liittolaisena Suomi astuu Yhdysvaltain ydinasesuojan alle. Tämän on uutta Suomen turvallisuuspolitiikassa.

Johnsonin mukaan myös Yhdysvallat on uuden tilanteen edessä. Sen aiheuttaa Kiinan ydinasevarustelu.

– Yhdysvaltain pitää ensimmäisen kerran rakentaa pelote kahdelle suurelle ydinasevaltiolle, jotka kilpailevat Yhdysvaltain kanssa, Johnson sanoi Carnegien paneelikeskustelussa.

Johnson ja samaan keskusteluun osallistunut Yhdysvaltain ulkoministeriön aserajoitusasiantuntija Alexandra Bell pahoittelivat sitä, ettei Kiinan ydinaseohjelma ole läpinäkyvä. Pekingin aikeista ei ole tarkkoja tietoja eikä Kiina ole tulossa mukaan aserajoitusneuvotteluihin. Bellin mukaan Yhdysvallat on kertonut huolistaan Kiinalle sekä diplomaattisia että sotilaallisia kanavia pitkin.

– Kiina on rakentanut uusia ohjussiilokenttiä. Ne eivät tosiaankaan ole tuulimyllyjä vaan siiloja. Meillä on vielä pitkä tie edessä, Bell sanoi.