Toistaako länsi Venäjä-virheensä Kiinan kanssa? Asiantuntija: Kiinan eristämisen hinta ”olisi jotain sellaista, mitä ei ole nähty ikinä"

Tutkijan mielestä Kiinasta irtautuminen ei tällä hetkellä ole järkevää. Euroopan ulkopuolisten tahojen investointeja tulisi kuitenkin tarkastella kriittisesti ja nykyistä pitkäkatseisemmin.

Vuonna 1978 Kiinassa puhalsi muutoksen tuuli. Kiinan pitkäaikainen johtaja, puhemies Mao Zedong oli kuollut, ja johtoon siirtyi uudistushenkinen Deng Xiaoping.

Maa ja sen talous alkoi avautua, myös länsimaille.

Länsi tarjosi kättä Kiinalle lämmöllä. Auennut suhde avasi yrityksille mahdollisuuden päästä aivan uusille markkinoille – ja sitä kautta tietysti tuotoille.

Uudistushurmoksen keskellä länsimaissa sorruttiin kuitenkin ratkaisevaan virheeseen.

Uskottiin, että kun Kiinan vuorovaikutus ulkomaailman kanssa lisääntyy ja kiinalaiset pääsevät maistamaan hulppeaa länsimaista kulutuselämää, niin kansalaiset ryhtyisivät vaatimaan lisää demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia.

Näin ei tapahtunut. Edes valtavat harppaukset teknologiassa eivät ole saaneet it-alan luvatun maan kansalaisia barrikadeille demokratian perässä.

– Tänä päivänä Kiinalla on massiivinen keskiluokka, satoja miljoonia ihmisiä, joilla on eurooppalainen elintaso, mutta siitä huolimatta he eivät ole ryhtyneet vaatimaan lisää poliittisia oikeuksia, vaikka Xi Jinpingin kaudella on lähdetty jopa yhä enemmän toiseen (autoritäärisempään) suuntaan, avaa Juha Vuori, Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori.

Presidentti Xi Jinping vilkutti puheensa jälkeen kommunistisen puolueen kokouksessa 23. lokakuuta.

Demokratian puute, Kiinan ihmisoikeusrikkomukset ja Taiwanin tilanne aiheuttavat Euroopalle kiusallisen arvodilemman. Eurooppa ei tue Kiinan toimintaa, mutta toisaalta Euroopalla on liikaa pelissä, jotta se voisi katkoa välejään talousjättiin.

Myös Ukrainan sota ja jälkiviisastelu liian läheisestä Venäjä-suhteesta ovat saaneet suomalaiset suuntaamaan katseensa yhä idemmäs.

Toistaako länsi virheitään Kiinan kanssa? Voiko liika riippuvuus kostautua talouskatastrofina, jos Kiina esimerkiksi hyökkäisi täydellä voimalla Taiwaniin, ja Eurooppa olisi pakotettu katkomaan siteitään tärkeään kauppakumppaniinsa?

Mitä Kiina-riippuvuus Suomelle tarkoittaa?

Aurinkovoima, antibiootit, öljy, teknologia, tekstiilit...

Kiina on Yhdysvaltain jälkeen maailman toiseksi tärkein vientimarkkina, joten tänä päivänä niin Suomi kuin koko Eurooppakin on kytköksissä Kiinaan monin, tiukkaotteisin lonkeroin.

Suomen tavaroiden tuonnissa Kiinan osuus oli vuonna 2021 8 prosenttia, ja se oli Suomen neljänneksi tärkein tuontimaa. Merkitys kauppakumppanina kasvaa yhä. Vastaava Venäjän osuus oli samaisena vuonna 11,5 prosenttia, mutta siitä 62 prosenttia oli energiatuotteita. Venäjä-tuonti on siis ollut vahvasti kytköksissä energiaan liittyvissä tavaroissa. Tämän vuoden heinä–syyskuussa Venäjän tuonti Suomeen romahti 66 prosenttia.

Kiinan kanssa kauppaa käyvien suomalais­yritysten määrä on jopa kolminkertainen Venäjän-kauppaa tehneisiin yrityksiin verrattuna, ja tuontitavaroihin kuuluu monia suomalaisille keskeisen tärkeitä asioita, kuten elektroniikkaa ja lääkkeissä tarvittavia ainesosia.

Pääministeri Sanna Marin varoitti hiljattain HS:n haastattelussa Kiina-riippuvuudesta toteamalla, että ”meillä pitää olla omaa eurooppalaista kyvykkyyttä, sillä muuten asetamme itsemme alttiiksi kiristykselle ja vaikuttamispyrkimyksille ja asetamme kansalaiset ja yhteiskunnat tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa emme pysty huolehtimaan ihmisten kriittisistä tarpeista”.

– Kun puhumme siitä, että haluamme Kiina-riippuvuudesta eroon, niin pitäisi täsmentää, että mistä riippuvuudesta puhutaan. Suurin osa siitä on kaupankäyntiä, ja sillähän me vaurastutetaan yhteiskuntiamme, Vuori avaa.

– Mutta emme voi tuudittautua siihen, että korkeatasoinen teknologia tulee jostain ulkopuolelta, vaan pitäisi muodostaa Eurooppaan lisää tietotaitoa, jolla pysytään ikään kuin kärjessä.

Irtautumistehtävä ei olisi helppo.

Ihmisiä katseli sataman muurilta, kun maailman suurin konttialus CSCL Globe telakoitui neitsytmatkansa aikana Felixstowen satamassa Kaakkois-Englannissa 7. tammikuuta 2015.

Ukrainan sodasta seurannut energiapula, ja sen tuoma kiiresiirtymä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin lisää Kiinan tuotantoketjujen tarvetta entisestään. Kiina on maailman johtava aurinkopaneelien ja tuuligeneraattorien valmistajia.

– Jos kilpailevia vaihtoehtoja ei synny muualla, niin Kiina on johtavassa asemassa tällä markkinalla jatkossakin.

Venäläiskaasusta riippuvainen, Ukrainan sodan myötä pulaan jäänyt Saksa ilmoittikin marraskuun alussa vahvistavansa suhteitaan Kiinaan. Liittokansleri Olaf Scholzin mukaan Saksa on valmis syventämään taloudellista yhteistyötään Kiinan kanssa. Kriittisimpien mukaan Scholz on nyt toistamassa samat virheet, jotka Saksa teki Venäjän kanssa.

Mutta energian lisäksi myös monissa muissa tuotteissa ja poliittisissa kysymyksissä ollaan tällä hetkellä täysin Kiinan varassa.

Yksi oleellinen riippuvuus piilee ilmastossa, ja sen lämpenemisen hidastamisessa. Kiina on Yhdysvaltojen kanssa maailman suurin päästöjen tuottaja, joten EU on Kiinan politiikan armoilla, jotta ilmastonmuutos saadaan ratkaistua. EU on myös riippuvainen Kiinan vihreästä teknologiasta ja maailman suurimmasta, harvinaisten maametallien tuotannosta.

– Jos Kiina ei toteuta lupaamaansa ilmastopolitiikkaa, koko ihmiskunta kärsii.

Ugandan pääministeri Ruhakana Rugunda kokeilei 5G-pohjaisia VR-laseja 5G-teknologian kokeiluseremoniassa Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa, 17. tammikuuta 2020. Kiinalainen ZTE ja MTN Uganda aloittivat tuolloin 5G-teknologiakokeilun.

Riippuvuuksia vahvistava uhka piilee myös Kiinan Afrikan-bisneksissä. Kiina on tehnyt afrikkalaisille valtioille tarjouksia, joissa on avarakätisesti, jopa maksutta, rakennettu eri alueille 4G- ja 5G-infrastruktuuria.

Kiinalaista Huaweita on syytetty vakoilusta ja tietojen välittämisestä Kiinan valtiolle, mutta se on onnistunut silti keräämään tilauksia ympäri maailmaa.

Mikäli Kiina onnistuisi saamaan monopoliaseman 5G-markkinoilla, niin muu maailma voisi Vuoren mukaan ajautua tilanteeseen, jossa Kiina pystyisi lähestulkoon sanelemaan tahtonsa muille maille.

Suuritehoiset 5G-verkot voivat uudistaa teollisuutta monin tavoin. Kiina on kehittänyt käyttöönottoa esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, joissa teknologian avulla pyritään automatisoimaan paljon työvoimaa vaativia ja vaarallisia teollisuusprosesseja sekä lisäämään tuottavuutta, Wall Street Journal kertoo.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi 5G-hiilikaivokset, joissa on kauko-ohjattavia porakoneita, niin sanotut älykkäät tehtaat, jotka automatisoivat tuotantoa ja laadunvalvontaa, sekä satamat, joissa on internetiin kytkettyjä kameroita, jotka käsittelevät ja laskevat rahtikontteja.

5G:n paikka tulevaisuudessa lienee siis selvää, ja Kiinalla sen edelläkävijänä tulee olemaan valtava valttikortti maailmanpolitiikassa.

– Ei pidä sallia tällaisten monopolitilanteiden syntymistä ja kriittisen infrastruktuurin omimista yhdelle maalle, Vuori sanoo.

– EU suosittaa jäsenmaille, että kun Euroopan ulkopuoliset tahot tekevät investointeja, niin pitää tarkistaa, että onko siinä jokin strateginen ulottuvuus. Muuten ne saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin Euroopan unionille.

Osa pikaraitiotien rakennustyömaasta, jonka China Road and Bridge Corporation (CRBC) on toteuttanut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden pohjalta Uhurun moottoritien varrella Nairobissa, Keniassa 17. lokakuuta 2021.

Onko Kiina turvallisuusuhka?

”Suurimmat geopoliittiset kriisit syntyvät epätoivon ja kunnianhimon risteymästä. Ja tulevaisuudessa Xi Jingpingin Kiinaa tulee ohjailemaan juuri tämä yhdistelmä.”

Näin muotoilevat kansainvälisten suhteiden professori Hal Brands John Hopkinsin yliopistosta sekä Michael Beckley, Tuftsin yliopiston valtiotieteen apulaisprofessori Foreign Policyn artikkelissaan.

Economistin analyysin mukaan lännelle paras vaihtoehto on kuitenkin vastustaa Kiinaa, kun on aivan pakko, mutta tehdä muuten yhteistyötä. Muuten Kiinasta voi tulla vaarallinen.

Xin kunnianhimo on yhä autoritäärisemmäksi ja poliittisemmaksi muuttuneen Kiinan johtajana käynyt selväksi. Mutta mikä voisi ajaa maan epätoivoon?

Jos esimerkiksi tilanne kärjistyisi Taiwanissa niin, että Kiina ajaisi saarivaltion kauppasaartoon, täytyisi lännen reagoida, Vuori sanoo. Pakotteiden voimin, Yhdysvallat ja Japani kenties jopa sotilaallisin keinoin.

– Jos Kiinaa lähdettäisiin eristämään, taloudellinen hinta olisi jotain sellaista, mitä ei ole nähty ikinä. Voi ajatella mitä tahansa alaa, niin kyllä se ”made in China” siellä jossain kohtaa lukee. Eli vaatteet, kännykät, melkein mikä tahansa, on Kiinassa valmistettua. Tällainen eristämisvisio ei ole tästä maailmasta tällä hetkellä.

Valvontakamera tallensi kadulla kulkijoita toukokuussa 2020.

Pahaa enteileviä ryppyjä suhteissa kuitenkin on jo.

Lokakuussa käydyssä Kiinan kommunistisen puolueen kokouksen avajaispuheessa Xi väitti, ettei Kiina ikinä pyri ”valta-asemaan tai laajentumiseen”. Samassa puheessaan Kiinan johtaja kuitenkin vihjaili Taiwanin yhdistämisestä Kiinaan, tarpeen vaatiessa voimakeinoin. Xin mukaan Kiina ei tule ikinä sitoutumaan siihen, että se luopuisi voimankäytöstä Taiwanissa. Lisäksi Xi iloitsi, kuinka Hongkongissa on siirrytty ”kaaoksesta hyvään hallintotapaan”. Kiinan maahan läpi puskema kansallisen turvallisuuden laki on ajanut demokratialiikkeen alas.

Xi myös sanoi Kiinan vastustavan kansainvälisessä diplomatiassa ”kylmän sodan mentaliteettia” ja toisten maiden sisäiseen politiikkaan puuttumista.

Puheissa myös kaikui vahva paluu sosialismiin, jopa taloudellisten tavoitteiden yli.

Kiinan ja Yhdysvaltojen, Donald Trumpin kaudella liki kauppasodaksikin yltynyt nokittelu on Joe Bidenin presidentinkaudella jatkunut. Marraskuun alussa Yhdysvallat pudotti Venäjän kakkosluokan uhaksi, nostaen Kiinan maan ainoaksi, todelliseksi strategiseksi uhaksi.

Mielenosoittajat heiluttivat kylttejä ja huusivat, kun Sha Hailin, Shanghain kommunistisen puolueen pysyvän komitean jäsen, saapuu Taiwaniin foorumiin, Songshanin lentokentällä Taipeissa 22. elokuuta 2016.

Tämänhetkisellä talouskasvulla Yhdysvaltojen on syytäkin olla varuillaan. Vuori ei silti usko Kiinan välttämättä nousevan maailman talousmahdiksi.

– Täytyy ottaa huomioon Kiinan väestörakenne, johon lasten hankinnan rajoittaminen on vaikuttanut. Kun on kulttuurisesti suosittu poikia, maassa on luonnoton määrä miehiä naisiin verrattuna ja väestö ikääntyy, niin Kiinan talouskasvuun saattaa tulla jossakin vaiheessa stoppi.

Välejä länteen hiertää myös Xin lisääntynyt sotilaallinen uhittelu. Yhdysvallat on varoittanut, että Xi valmistautuu yrittämään jo lähivuosina demokraattisesti hallitun Taiwanin yhdistämistä kommunistiseen manner-Kiinaan.

Taiwanin valtaaminen edellyttäisi Kiinan laajamittaista maihinnousua saarelle ja tuhoisaa hyökkäyssotaa, johon lännen olisi pakko reagoida. Se muuttaisi maailmaa samaan tapaan, taloudellisesti jopa järisyttävämmin, kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Hyllyt tyhjenisivät niin joistakin antibiooteista kuin vaikka Applen tuotteista.

Piikkilanka-aita kehystää uiguurien ”koulutuskeskusta” Xinjiangissa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia vangittu leireille, missä heillä teetetään pakkotyötä.

Kiinan ja lännen välillä kyteviä ongelmia riittää Taiwanin ohella muitakin. Viime vuosina tapetille ovat nousseet erityisesti Kiinan ihmisoikeusrikkomukset maan uiguurivähemmistöä kohtaan. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia vangittu leireille, missä heillä teetetään pakkotyötä. Leirin naisia on myös steriloitu.

Myös suomalaisyrityksillä on havaittu olevan kytköksiä pakkotyöllä tehtyihin tuotteisiin, Yle selvitti viime vuonna.

Pakkotyöllä tuotettuihin tavaroihin on EU:ssakin asetettu rajoitteita, mutta tuotteiden ja niiden materiaalien alkuperän täydellinen valvominen on haasteellisesta. Hajuraon jättäminen on yrityksillekin haastavaa. Maaliskuussa 2021 uutisoitiin, kuinka Marimekko oli poistanut verkkosivuiltaan maininnan, jonka mukaan se ei hyväksy uiguurien itsehallintoalueella tuotettua puuvillaa tuotteissaan. Asiasta syntyneen kohun myötä maininta palasi.

Vastaaviin Kiinan painostusyrityksiin ovat taipuneet myös muut yritykset pysyäkseen Kiinan markkinoilla.

Evergreen-rahtilaiva Hongkongin edustalla syyskuussa 2019.

Kiina tarvitsee myös Eurooppaa

Riippuvuussuhteita tarkasteltaessa Vuori muistuttaa, että Euroopan tarve Kiinan viennistä ja tuotannosta ei ole yksipuolista, vaikka sellainen virhekuva laajasti vallitsee.

Myös Kiina haluaa varmistaa, että merireitit toimivat ja maa saa energiaa. Kiina on riippuvainen tuontienergiasta ja monista muista tuontitavaroista.

Tämä riippuvuus toimii myös Euroopan parhaana turvallisuusvakuutena.

– Korona näytti, missä haavoittuvaisuuksia on. Jos joku haluaisi pahantahtoisesti estää kauppareittejä, tai muuta, niin on tietysti hyvä pohtia, mitkä teollisuuden alat ovat sellaisia, jotka edellyttäisivät mittavaa Euroopan alueella tapahtuvaa tuotantoa? Tällaista tarkastelua tullaan kyllä tekemään lähivuosina.

Tällä hetkellä aktiivinen irtautuminen Kiinasta ei Vuoren mukaan kuitenkaan ole järkevää, tai edes realistista.

– Kiina on maailman suurin kaupankäyntivaltio. Haluammeko luopua siitä?