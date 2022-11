Medvedev: Ukrainan voitto voisi johtaa nykyisen Venäjän romahtamiseen

Medvedevin mukaan vain ”Venäjän täysi ja lopullinen voitto” Ukrainassa voi taata suojan maailmanlaajuiselta sodalta.

Medvedev on Ukrainan sodan aikana toistuvasti uhkaillut Ukrainaa, sen hallintoa ja länsimaita, jotka tukevat Ukrainaa Venäjän hyökkäyksen torjunnassa.

Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtajan ja entisen presidentin Dmitri Medvedevin mukaan länsi työntää maailmaa kohti "globaalia sotaa". Medvedev kirjoitti Telegramissa, että vain "Venäjän täysi ja lopullinen voitto" Ukrainassa voi taata suojan tältä konfliktilta.

– Puhutaan suoraan. Länsimaat puskevat maailmaa kohti globaalia sotaa. Vain täyden ja lopullisen voiton myötä Venäjä voi taata turvan tätä maailmankonfliktia vastaan.

Medvedevin mukaan kyse on "yksinkertaisesta logiikasta".

– Jos Venäjä ei ole se, jonka odotetaan voittavan, niin ilmeisesti se on Ukraina. Kiovan hallinnon julistama Ukrainan tavoite sodassa on ottaa takaisin kaikki sille aiemmin kuuluneet alueet. Toisin sanoen heidän alueliitoksensa Venäjästä. Tämä on perustavanlaatuinen uhka valtiollemme ja voi johtaa nykyisen Venäjän romahtamiseen, Medvedev kirjoitti uutistoimisto Tassin mukaan.

Hänen johtopäätöksensä oli se, että tilanne oikeuttaa ydinaseiden käytön Venäjän ydinasedoktriinin mukaisesti.

– Saisinko kysyä, kuka todellisuudessa suunnittelee ydinkonfliktia? Mitä tämä on, ellei suora provokaatio ydinaseilla käytävän maailmansodan käynnistämiseksi? Medvedev kirjoitti.

Medvedev on Ukrainan sodan aikana toistuvasti uhkaillut Ukrainaa, sen hallintoa ja länsimaita, jotka tukevat Ukrainaa Venäjän hyökkäyksen torjunnassa.

Esimerkiksi lokakuussa Kertshinsalmen sillan räjähdyksen vuoksi Venäjän tekemien laajojen siviileihin ja Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistamien ohjusiskujen jälkeen Medvedev uhitteli, että lisää on luvassa.

Syyskuussa Medvedev totesi Venäjän toteuttamista laittomista Ukrainan alueiden pakkoliitoksista, että alueiden liittäminen Venäjään oikeuttaisi sotavoiman käytön Ukrainassa niiden suojaamiseksi.

– Tunkeutuminen Venäjän alueelle on rikos, jonka nojalla voidaan käyttää itsepuolustusjoukkoja.

– Siksi nämä kansanäänestykset ovat niin pelättyjä Kiovassa ja lännessä. Siksi ne pitää toteuttaa, Medvedev jyrähti.

Heinäkuussa Medvedev julkaisi Telegramissa kartan ”jaetusta Ukrainasta”, jossa Ukrainasta oli jäljellä ainoastaan Kiovan alue. Länsi-Ukraina on kartassa merkitty osaksi Romaniaa ja Puolaa sekä Itä- ja Etelä-Ukraina osaksi Venäjää.