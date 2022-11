Vladimir Putinin sisäpiiri himoitsee osuuksiaan Venäjän korruptiokakusta, joka on pienentynyt talousvaikeuksin myötä. Putinin auktoriteetin kaventuessa soppaa hämmentää ”Putinin kokki” Jevgeni Prigozhin, joka saattaa havitella Venäjän kakkosmiehen paikkaa.

– Itse tulkitsen, että Prigozhin tietää Wagner-armeijan merkityksen, joten hän kykenee lypsämään ja parantamaan asemiaan tässä Putinin eliittipelissä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo.

– Se ei ole toimintaa Putinia vastaan, vaan haetaan uusia asemia.

– Ilman muuta se kertoo siitä, että isännän huomio, tai ote on lipsunut. Se on niin fokusoitu Ukrainaan, että tässä on nyt aistittu mahdollisuus, Lassila analysoi ISTV:n studiohaastattelussa.

Jevgeni Prigozhin kuvattuna 22. syyskuuta erään Wagner-sotilaan hautajaisissa Venäjän Volgogradissa.

Jevgeni Prigozhin, 61, alias ”Putinin kokki”, on pietarilainen rikollinen, jonka on noussut vankilakundista catering- ja ravintolaoligarkiksi, trollitehtailijaksi ja Wagner-palkka-armeijan perustajaksi.

Tie Vladimir Putinin suosioon kävi vatsan kautta, sillä Prigozhinin on kerrottu vakuuttaneen tämän taidoistaan vuonna 2001, jolloin hän tarjoili illallisen Putinille ja Ranskan presidentille Jacques Chiracille.

Wagner-palkka-armeijan hän väitetysti perusti vuonna 2014. Se on osallistunut aseellisiin selkkauksiin useissa kriisipesäkkeissä. Ukrainan rintamilla se on taistellut Venäjän armeijan ryhmityksissä ja osoittautunut siinä seurassa vahvaksi yksiköksi.

Onko Prigozhin aistinut tilaisuuden nousta Venäjän kakkosmieheksi?

– Kyllä se voi kertoa myös siitä. Parantaa asemiaan ainakin, Lassila sanoo, mutta korostaa, että paljon on hämärän peitossa.

Wagrner-palkka-armeijan sotilas Bahmutin rintamalla 5. syyskuuta.

Lassilan mukaan presidentin lähipiirin jännitteet sekä pyrkimykset parantaa asemiaan kertovat ahneudesta. Eli siitä, että halutaan kahmaista isompi osa yhteisestä kakusta, joka on pienentynyt sodan ja pakotteiden myötä.

– Keskeinen asia, joka ylläpitää tämän hallinnon niin sanottua koheesiota, on korruptio.

– Kun pääsee tiettyyn asemaan, saa siitä tiettyjä materiaalisia etuja. Nyt on tarve profiloitua, Lassila sanoo ja lisää, että oli syy mikä tahansa, enää sisäpiirillä ei ole tarvetta näyttää ulospäin yhtenäiseltä.

Venäjän identiteettipolitiikkaa tutkinut Lassila arvioi, että Putinilla on ollut pyrkimyksiä rauhoittaa tilannetta, mutta syystä tai toisesta hänellä ”ei enää ole sitä auktoriteettia”.

– Hänen asemansa ei ole tässä suhteessa entisensä. Se on jostain syystä sellainen, että tietyt toimijat katsovat mahdollisuudeksi haastaa sitä. On sellaisia merkkejä, että tämä ei enää ole täysin Putinin kontrollissa.

On sanottu että Prigozhin olisi Venäjän johtajana askel pahempaan Putinista. Miksi hän on niin uhkaava?

– Hän on rikollinen. Hän on kiistatta antanut suoria käskyjä palkkamurhiin.

Lassilan mukaan Prigozhin järjesti attentaatin, jossa kolme johtavaa venäläistä tutkivaa sotajournalistia murhattiin, kun he yrittävät selvittää Wagnerin toimia Keski-Afrikan tasavallassa.

– En usko siihen, että hänellä olisi kykyjä, edellytyksiä tai haluakaan nousta suoraan Putinin paikalle.

– Jos hänellä sellaisia ambitioita on, se voi olla edesauttava tekijä sille, että myös muut toimijat aktivoituvat.

Wagner Centre on uutuuttaan kimalteleva rakennuskompleksi Pietarissa. Jevgeni Prigozhinin päämaja kuvattiin sen avajaispäivänä 31.10.2022.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-tutkija huomauttaa, että mahdollisessa sisäisessä valtataistelussa täytyy ottaa huomioon se, että Prigozhin on yksityisen väkivaltakoneiston – palkka-armeija Wagnerin – auktoriteetti.