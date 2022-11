Tutkimuksen mukaan joka viides amerikkalainen uskoo, että Yhdysvaltoja hallitsee satanistinen pedofiilirinki. Mistä salaliittoteoriat kumpuavat, ja mikä vaikutus niillä on Yhdysvaltoihin?

Wilkes-Barre, Pennsylvania, Yhdysvallat

– Mafia hallitsee politiikkaamme sekä oikeus- ja koulutusjärjestelmäämme. Näin on ollut monta vuotta, mutta ihmiset eivät ymmärrä sitä, Brie sanoo.

– Mafia omistaa 90 prosenttia mediasta. Siksi media on korruptoitunut ja se puolustaa Joe Bidenia, koska ne ovat mukana samassa pahassa juonessa.

Tapasin 60-vuotiaan Brien syyskuun alussa Donald Trumpin kannatustilaisuudessa Wilkes-Barren kaupungissa. Pennsylvaniasta kotoisin oleva vaaleapolkkatukkainen nainen oli sonnustautunut Make America Great Again -tekstillä varustettuun t-paitaan. Brie ei halunnut koko nimeään tai kuvaansa julki.

Brie uskoo, että myös liittovaltion poliisi FBI ja CIA ovat mafian hallinnassa. Hän uskoo, että mafia on aseistanut ne taistelemaan Trumpia vastaan.

– Mutta me tiedämme, että Trump on oikea presidentti, hän on edelleen presidentti, Brie sanoo.

– Biden ei ole presidentti. Hän on epäonnistuneen korporaation toimitusjohtaja. En suostu hyväksymään Bidenia presidenttinä tai edes ajattelemaan häntä sellaisena.

Trumpin kannatustilaisuudessa Pennsylvaniassa kaikki Ilta-Sanomien haastattelemat noin kaksikymmentä ihmistä uskoivat, että Trump oli 2020 vaalien oikea voittaja.

Brien mukaan Yhdysvallat on valkoinen kristillinen kansakunta, joka on nyt uhattuna. Samalla uhattuna ovat Brien mukaan amerikkalaiset vapaudet, kuten sananvapaus ja aseenkanto-oikeus. Ja oikeus uskoa Jumalaan.

– Mutta Trump voi palauttaa oikean Amerikan.

Brie ei ole salaliittoteorioineen yksin.

Amerikkalaiseen kulttuuriin ovat aina kuuluneet erilaiset salaliittoteoriat, oli kyse sitten John F. Kennedyn murhasta tai WTC-iskuista.

Mutta 2020-luvulla eletään eräänlaista salaliittoteorioiden kukoistuskautta. Se saa pontta etenkin äärioikeistolaisista somekanavista ja mediajulkaisuista.

Donald Trump pitää edelleen kiinni valheellisesta väittämästä, jonka mukaan hän oli 2020 presidentinvaalien todellinen voittaja.

Amerikkalaisten arvoja vuosittain mittaavan PRRI-tutkimuksen mukaan 28 prosenttia amerikkalaisista uskoo, että vuoden 2020 presidentinvaalit varastettiin Donald Trumpilta. Republikaanien kannattajista näin uskoo 58 prosenttia.

Tämä salaliittoteoria tunnetaan nimellä iso valhe.

Yli 60 oikeusjutussa ja monissa tarkastuslaskennoissa ja tutkimuksissa ei ole tullut esiin todisteita niin merkittävästä vaalivilpistä, että se olisi kääntänyt vaalien tuloksen Trumpin hyväksi.

Isolla valheella on silti suuret vaikutukset amerikkalaisen demokratian nykytilaan ja tulevaisuuteen. Se johti loppiaisen 2021 kongressirakennuksen väkivaltaiseen valtaukseen.

Ja poliittisen väkivallan uhka on jälleen läsnä marraskuun 8. päivän kongressivaalien lähestyessä.

Noin kolmannes vaalivirkailijoista on kokenut uhkailua, häirintää tai väkivaltaa. Joillain ennakkoäänestyspaikoilla on ollut aseistautuneita kansalaispartioita, jotka ovat myös valokuvanneet äänestäjiä. Tarkoituksena on pelotella äänestäjiä.

Väkivaltaiset uhkaukset kongressiedustajia kohtaan ovat Capitolin poliisin mukaan kasvaneet määrältään kymmenkertaisiksi viiden vuoden aikana.

Yhdysvaltain kongressirakennuksen valtaus 6. tammikuuta 2021 sai pontta erilaisista salaliittoteorioista.

Suomalaisten voi olla vaikea ymmärtää amerikkalaisten epäluottamusta omia yhteiskunnallisia instituutioita ja vaalijärjestelmää kohtaan.

Yhdysvalloissa taustalla on kuitenkin oikeita ongelmia. Ja nämä todelliset ongelmat antavat pontta erilaisten salaliittoteorioiden kukkimiselle.

Harvardin yliopiston maailmanlaajuisesti vaalien luotettavuutta mitanneessa tutkimuksessa Suomi oli maailman luotettavin maa. Yhdysvallat sijoittui maailmantilaston keskivaiheille, samaan sarjaan Intian ja Brasilian kaltaisten maiden kanssa. Euroopan maista ainoastaan Albania pärjäsi huonommin kuin Yhdysvallat.

Professori Pippa Norrisin johtaman tutkimuksen mukaan maissa, joissa luottamus vaalijärjestelmään on korkealla tasolla, kansalaiset saavat tasapuolista, luotettavaa tietoa mediasta ja vaalirahoitus on läpinäkyvää. Ja ennen kaikkea vaaleista vastaavat puoluepolitiikasta riippumattomat tahot ja virkahenkilöt.

Näin ei ole Yhdysvalloissa, joissa ihmiset elävät mediakuplissa, niin sanotulla pimeällä rahalla on suuri vaikutus vaalirahoitukseen, ja vaaleista vastaavat puoluepoliittiset toimijat.

Vaaleista vastaavat puolueisiin – demokraatteihin tai republikaaneihin – sitoutuneet osavaltiosihteerit ja osavaltioiden kuvernöörit, jotka valitaan vaaleilla.

– Kaksipuoluepolitiikka otetaan Yhdysvalloissa itsestäänselvyytenä. Amerikkalaiset eivät edes tiedä, että suurimmassa osassa maita vaalit järjestetään eri tavalla, Norris selittää.

Norrisin mukaan kyseessä on siis suuri rakenteellinen, perustuslakiin pohjaava ongelma, sillä lainsäädäntö ei takaa riittävällä tavalla vaalituloksen pätevyyttä.

– Demokratia piti vuonna 2020 pintansa, koska tietyt ihmiset olivat halukkaita pitämään kiinni standardeista. Ja jos nämä normit rapautuvat, kuten nyt näyttää käyneen, ei voi pitää varmana, että laki itsessään on riittävän vahva suojaamaan vaalien rehellisyyttä.

” Tuntuu kuin olisimme Titanicilla lähestymässä jäävuorta. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan, mutta emme pysty kääntämään kurssia.

Marraskuun kongressivaaleissa noin kaksisataa republikaanien ehdokasta lukeutuu vaalikieltäjiin, mukaan lukien seitsemän osavaltiosihteeriä. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia vuoden 2024 presidentinvaaleihin, mikäli vaalikieltäjät lähtevät kumoamaan osavaltioiden äänestystuloksia.

Norrisin mukaan tarvitaan vain yksi tai kaksi vaa’ankieliosavaltiota, jossa osavaltiosihteeri käyttäisi valtaansa puoluepoliittisesti hyväksi. Usko vaaleihin voi romahtaa ja poliittinen väkivalta voi ryöpsähtää.

– Tuntuu kuin olisimme Titanicilla lähestymässä jäävuorta. Me kaikki voimme nähdä jäävuoren. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan, mutta emme pysty kääntämään kurssia, Norris sanoo.

– Väkivaltaisten yhteenottojen riski on perustavanlaatuinen ongelma Yhdysvalloissa, varsinkin vuosien 2022 ja 2024 vaaleissa. Tämä on suuri huolenaiheeni ja se pitää minut hereillä öisin.

Poliittisen väkivallan uhka on kasvanut.

Yhteiskunnallisten muutosten aiheuttama epävarmuus on sytytyslankaa erilaisille salaliittoteorioille.

Iso valhe sekoittuu myös toiseen salaliittoteoriaan, joka tunnetaan nimellä väestönvaihtoteoria. Yksinkertaistettu tiivistys tästä teoriasta kuuluu, että valkoinen väestö on uhattuna, sillä demokraatit haalivat Yhdysvaltoihin etnisiä vähemmistöjä saadakseen valtaa. Myös Euroopan maissa väestönvaihtoteorioista on vallalla erilaisia versioita.

Fox Newsin suosittu juontaja Tucker Carlson.

Fox Newsin suosittu talk show -juontaja Tucker Carlson on ohjelmassaan usein esittänyt väestönvaihtoteoriaan liittyviä ajatuksia.

Tähän teoriaan uskoi myös valkoista ylivaltaa ajanut asemies, joka tappoi kymmenen ihmistä Buffalossa toukokuussa. Tällöin Yhdysvalloissa käytiin keskustelua, mikä on salaliittoteorioita mediassa levittävien vastuu.

Tutkimusten mukaan äärioikeistolaiset salaliittoteoriat ovat suosittuja nimenomaan alueilla, joissa valkoinen väestö on muuttunut viime vuosikymmenten aikana vähemmistöksi väestörakenteen muuttuessa.

Loppiaisen 2021 kongressin valtaukseen osallistuneiden oikeuden pöytäkirjoja selvittäneessä tutkimuksessa kävi ilmi, että suurimmalla osalla mellakkaan osallistuneista motivaationa oli oman elämäntavan säilyttäminen. Sen nähtiin olevan sidoksissa presidentti Trumpin vallassa pysymiseen.

Suurin osa kongressiin hyökänneistä oli valkoisia miehiä, jotka olivat kohtuullisen hyvässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa. Heidän pelkonaan oli tämän aseman menettäminen.

Erilaiset salaliittoteoriat usuttivat nämä ihmiset poliittiseen väkivaltaan. Moni, joka osallistui iskuun amerikkalaisen demokratian ytimeen, näki puolustavansa demokratiaa hädän hetkellä. He uskoivat puolustavansa amerikkalaista demokratiaa ”syvältä valtiolta”, kommunismilta tai muulta kuvitellulta uhkalta.

” 19 prosenttia amerikkalaisista uskoo, että väkivalta voi olla tarpeellinen keino maan pelastamiseksi.

Tutkimuksen mukaan pieni osa kongressivaltaajista puhui oikeudessa suoraan QAnon-salaliittoteoriasta, mutta paikalla oli salaliittoliikkeen näkyviä hahmoja. Tiivistetysti QAnon-salaliittoteoriavyyhdin ytimessä on, että Yhdysvaltoja hallitsee satanistien pedofiilirinki.

PRRI-tutkimuksen mukaan 19 prosenttia amerikkalaisista uskoo QAnon-salaliittoteoriaan. Epäilijöitä oli 52 prosenttia ja kieltäjiä oli 30 prosenttia. (Prosenttiluvut on pyöristetty, siksi niiden yhteissumma on 101).

Medialla oli suuri vaikutus siihen, uskoiko vastaaja QAnon-teoriaan. Äärioikeistolaisia medioita seuraavista uskojia oli 42 prosenttia, Fox Newsin katsojista 30 prosenttia, kun taas valtamedian seuraajista 11 prosenttia vastasi kysymyksiin kyllä.

Trumpin entinen strateginen neuvonantaja Steve Bannon pitää suosittua podcastia, joka levittää slalaiittoteorioita.

Kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene on levittänyt QAnon-salaliittoteoriaa.

Salaliittoon uskovia on myös Yhdysvaltain vallankäytön huipulla. Muun muassa Georgian osavaltion kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene on tunnettu QAnon-salaliittoteorioita levittävistä puheistaan ja somejulkaisuistaan.

Tämän pedofiilirinki-salaliittoteorian taustalla kummittelee Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhti, kirjoittaa autoritaarisiin hallintoihin ja propagandaan erikoistunut tutkija Sarah Kendzior.

Rahoittaja Jeffrey Epstein sai vuonna 2019 syytteet seksikaupasta ja kymmenien tyttöjen ja naisten hyväksikäytöstä. Hän teki itsemurhan hirttäytymällä vankisellissään saman vuoden elokuussa. Epstein ja hänen monet valtaapitävät ystävänsä saivat kuitenkin toimia noin vuosikymmenen ajan. Itsemurhan jälkeen moni kivi jäi tapauksessa kääntämättä.

– Salaliittoteoriat ovat harvoin täysin valhetta. Sen sijaan ihmiset erilaisista taustoista tarttuvat informaation rippeisiin ja koostavat niistä jaetun todellisuuden, Kendzior selittää.

Esseeteoksessaan They Knew – How a Culture of Conspiracy Keeps America Complacent (2022) Kendzior etsii syitä salaliittoteorioiden suosiolle Yhdysvalloissa.

Kendzior esittää hurjiakin väitteitä Yhdysvaltojen eliitin yleisestä korruptoituneisuudesta.

Totta lienee kuitenkin se, että lähtökohtana salaliittoteorioiden suosiolle on romahtanut usko yhteiskunnan instituutioihin.

Kendziorin mukaan ilmiötä ymmärtääkseen tulee erottaa toisistaan käsitteet salaliitto ja salaliittoteoria. Salaliitto on todellista valtaapitävien kulisseissa tapahtuvaa valkokaulusrikollisuutta tai poliittista manipulointia.

Salaliittoteoriat ovat puolestaan mielikuvituksellisia teorioita, jotka saavat sytytysaineensa todellisista väärinkäytöksistä ja kähminnästä.

Niin kauan, kun vallan väärinkäyttäjät eivät joudu teoistaan vastuuseen, salaliittoteoriat saavat sytykettä.

– Salaliitot ovat nivoutuneet Amerikan maisemaan. Niiden avulla amerikkalaiset selittävät tekopyhyyttä ja petoksia, ja niiden avulla he navigoivat periaatteiden ja käytäntöjen välisellä hämärän rajamaalla, Kendzior kirjoittaa.

