Kiinalla kymmeniä ”salaisia poliisiasemia” ympäri maailmaa – lähin laivamatkan päässä Suomesta

Kiinan raportoidaan jäljittävän toisinajattelijoita jopa kymmenien ulkomaille perustettujen ”salaisten poliisiasemien” avulla.

Espanjalaisen ihmisoikeusjärjestö Safeguard Defendersin selvityksen mukaan Kiina on perustanut ainakin 54 poliisiasemaa 30 maahan eri puolilla maailmaa. Suomessa sellaista ei raportin mukaan ole, mutta lähin sijaitsee Tukholmassa.

– Yksi tavoitteista on jäljittää toisinajattelijoita ja vaientaa heitä. Ihmiset ovat peloissaan. Kohteeksi joutuneet, joilla on omaisia Kiinassa pelkäävät puhua, sanoi järjestön kampanjajohtaja Laura Harth AP:lle.

Lokakuun lopulla Hollannin viranomaiset kertoivat selvittävänsä tietoja kiinalaisista poliisiasemista maassa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin kertoo järjestön raportissa mainittujen toimistojen olevan palvelukeskuksia ulkomailla oleville kiinalaisille, jotka tarvitsevat apua, kuten esimerkiksi ajokortin uusimisessa.

Wangin mukaan Kiina myös selvittää rajan ylittävää rikollisuutta, mutta huomautti operaatioiden noudattavan kansainvälisiä lakeja.

Safeguard Defenders raportoi muun muassa keskuksissa tehdyn videokuulusteluja henkilöille, joita epäillään rikoksista Kiinassa. Rikoksista syytettyjä on myös painostettu palamaan Kiinaan.

Raportin mukaan Kiinan viranomaiset jäljittävät kohdehenkilön sukulaiset Kiinassa ja painostavat tai uhkailevat heitä suostuttelemaan kohteen tulevan ”vapaaehtoisesti” Kiinaan. Kohdetta myös lähestytään joko netin kautta tai suoraan ulkomailla ja painostetaan Kiinaan palaamiseksi.

Raportin laatineen Laura Harthin mukaan Kiinan kommunistinen puolue on jo pitkään pyrkinyt kontrolloimaan ja tarkkailemaan ulkomailla asuvia kiinalaisia puolueen Yhteisrintama-organisaatioiden kautta.

– He haluavat iskostaa pelkoa, että et ole turvassa missään, Harth sanoo Voice of America -uutisille.

Kiinan viranomaisten mukaan he ovat huhtikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana onnistuneet ”suostuttelemaan” yli 230 000 Kiinan kansalaista takaisin kotimaahansa vastaamaan rikossyytteisiin.

Useita heistä syytetään netin tai puhelimen kautta tehdyistä huijauksista.

Harthin mukaan kohteina ovat myös muut kiinalaiset.

– Ulkomailla asuvat kiinalaiset toisinajattelijat, hallinnon arvostelijat sekä uskonnolliset ja etniset vähemmistöt missä tahansa maailmassa. Kiinan hallinto toimia entistä röyhkeämmin ja laittomin keinoin ympäri maailmaa, eivätkä edes yritä salata sitä kovin hyvin.