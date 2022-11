Vain kolmen uhrin jäänteet on vuonna 2014 tapahtuneen katoamisen jälkeen tunnistettu.

Meksikossa riippumattomat asiantuntijat ovat esittäneet epäilyksiä 43 opiskelijan katoamisesta tehdystä virallisesta tutkinnasta. Asiantuntijoiden mukaan tutkinnassa on tullut ilmi epäjohdonmukaisuuksia.

Asiaa tutkimaan perustettu asiantuntijaryhmä Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) arvelee, että Meksikon hallinto yrittää vauhdittaa tulosten saamista ilman perusteellista tutkintaa.

43 opiskelijaa katosi vuonna 2014, kun he olivat matkalla mielenosoitukseen Guerreron osavaltiosta Meksikon pääkaupunkiin Mexicoon. Tutkijat uskovat, että korruptoitunut poliisi otti opiskelijat kiinni ja luovutti nämä huumekartellille, joka luuli opiskelijoita kilpailevan jengin jäseniksi.

Opiskelijoiden kohtalo on kuitenkin epäselvä. Vuonna 2015 silloisen presidentin Enrique Pena Nieton hallinnon julkaisema raportti päätteli, että kartelli tappoi opiskelijat ja poltti jäänteet kaatopaikalla. Raportti ei ole kelvannut sen kummemmin kadonneiden omaisille kuin riippumattomille ihmisoikeusasiantuntijoillekaan.

Hallituksen asiaa tutkimaan asettama totuuskomissio ilmoitti elokuussa, että tapauksessa on kyse valtiollisesta rikoksesta, josta vastuu on osin armeijalla joko suoraan tai tuottamuksellisesti.

Amerikan valtioiden järjestöön (OAS) kuuluva ihmisoikeusjärjestö Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) perusti GIEI:n yhteisellä sopimuksella Meksikon kanssa tutkimaan tapahtunutta.

GIEI haastaa totuuskomission todisteena esittämät ruutukaappaukset Whatsapp-viesteistä, joiden komissio sanoi todistavan rikollisten ja viranomaisten keskinäisen toiminnan.

Ryhmän edustaja Francisco Cox sanoi maanantaina toimittajille, ettei viestien aitoutta voida taata.

Asiantuntijat huomauttivat, että osassa ennen opiskelijoiden katoamista lähetetyiksi väitetyistä viesteistä näkyi kaksi sinistä merkkiä osoituksena siitä, että viestit oli luettu. Whatsapp otti kuitenkin toiminnon käyttöön vasta myöhemmin.

Viime viikolla totuuskomission johtaja, varasisäministeri Alejandro Encinas sanoi, että 154 ruutukaappauksesta 99 on linjassa muiden todisteiden kanssa ja 55 ei ole.

Yksi totuuskomission teorioista on, että kartelli otti opiskelijat kohteekseen siksi, että nämä olivat tietämättään ottaneet käyttöönsä bussin, johon oli kätketty huumeita.

Elokuussa syyttäjät ilmoittivat, että yli 80 epäilystä on annettu pidätysmääräykset. Joukossa on asevoimien henkilökuntaa sekä poliiseja. Vain muutamia on tähän mennessä otettu kiinni.

Vain kolmen uhrin jäänteet on katoamisen jälkeen tunnistettu.